Access Advance LLC gab heute bekannt, dass die Lizenzgeber der Patentpools "HEVC Advance" und "VVC Advance" unabhängig voneinander einer zweistufigen, schrittweisen Reduzierung des im Rahmen des "Multi-Codec Bridging Agreement" (MCBA) gewährten Lizenzgebührenrabatts zugestimmt haben. Diese Reduzierung gilt für Lizenznehmer beider Pools, die das MCBA am oder nach dem 1. Januar 2027 unterzeichnen. Lizenznehmer, die sowohl dem HEVC Advance- als auch dem VVC Advance-Patentpool beitreten und das MCBA bis einschließlich 31. Dezember 2026 unterzeichnen, sichern sich die aktuellen MCBA-Sätze, was zu einem effektiven Rabatt von bis zu 50 führt. Lizenznehmer, die das MCBA am oder nach dem 1. Januar 2027 unterzeichnen, erhalten einen reduzierten Rabatt, wie im Folgenden näher beschrieben.

Das MCBA ist eine Verwaltungsvereinbarung und keine eigenständige Lizenz, die es Lizenznehmern sowohl des HEVC Advance- als auch des VVC Advance-Patentpools ermöglicht, einen einzigen, ermäßigten Lizenzsatz für Produkte zu zahlen, die sowohl HEVC- als auch VVC-Codecs enthalten. Derzeit entspricht der MCBA-Satz für ein Produkt mit zwei Codecs dem Satz für ein VVC Advance-Produkt mit einem einzigen Codec. Er beträgt bis zu 50 dessen, was ein Lizenznehmer zahlen müsste, wenn er die Lizenzen der beiden Pools separat erwerben würde.

Angesichts der bevorstehenden Änderung der Rabattsätze hängt die Höhe des effektiven MCBA-Rabattes für einen bestimmten Lizenznehmer sowohl davon ab, wann der Lizenznehmer beiden Pools beitritt, als auch davon, wann er den MCBA-Vertrag unterzeichnet. Der MCBA-Rabatt gestaltet sich wie folgt:

Bis zu 50 % für Lizenznehmer, die beiden Pools beitreten und den MCBA bis spätestens 31. Dezember 2026 abschließen

für Lizenznehmer, die beiden Pools beitreten und den MCBA bis spätestens 31. Dezember 2026 abschließen Bis zu 40% für Lizenznehmer, die beiden Pools beitreten und den MCBA im Zeitraum vom 1. Januar 2027 bis zum 30. Juni 2027 abschließen

für Lizenznehmer, die beiden Pools beitreten und den MCBA im Zeitraum vom 1. Januar 2027 bis zum 30. Juni 2027 abschließen Bis zu 25% für Lizenznehmer, die beiden Pools beitreten und den MCBA am oder nach dem 1. Juli 2027 abschließen

Bestehende Lizenznehmer, die bereits einen MCBA unterzeichnet haben, sind von dieser Änderung nicht betroffen und behalten ihre bisherigen Tarife bei.

Beispielsweise würden sich für ein mobiles Gerät mit HEVC- und VVC-Codecs in Region 1 die aktuellen eigenständigen Gebührensätze für HEVC Advance und VVC Advance auf insgesamt $1,00 pro Einheit belaufen (jeweils $0,50 pro Einheit für jeden Pool). Im Rahmen des MCBA fällt für dasselbe mobile Gerät eine Lizenzgebühr von $0,50 für Lizenznehmer an, die bis zum 31. Dezember 2026 unterzeichnen, von $0,60 für diejenigen, die in der ersten Hälfte des Jahres 2027 unterzeichnen, und von $0,75 für diejenigen, die am oder nach dem 1. Juli 2027 unterzeichnen.

Dies sind die Sätze für alle Gerätetypen:

Bestehende HEVC-Lizenznehmer (Am oder vor dem 30. Juni 2026) HEVC-Lizenznehmer (Nach dem 30. Juni 2026) VVC-Lizenznehmer (Alle) Bestehender MCBA (Am oder vor dem 31. Dezember 2026) Neuer MCBA Phase 1 (Am oder vor dem 30. Juni 2027) Neuer MCBA Phase 2 (Nach dem 30. Juni 2027) Mobilgeräte R1: $0,40 R2: $0,20 R1: $0,50 R2: $0,25 R1: $0,50 R2: $0,25 R1: $0,50 R2: $0,25 R1: $0,60 R2: $0,30 R1: $0,75 R2: $0,375 Verbundene Home- sonstige Geräte R1: $0,80 R2: $0,40 R1: $1,00 R2: $0,50 R1: $1,00 R2: $0,50 R1: $1,00 R2: $0,50 R1: $1,20 R2: $0,60 R1: $1,50 R2: $0,75 4K UHD+ Fernsehen/Display R1: $1,20 R2: $0,60 R1: $1,50 R2: $0,75 R1: $1,50 R2: $0,75 R1: $1,50 R2: $0,75 R1: $1,80 R2: $0,90 R1: $2,25 R2: $1,125 Inhalte auf Digital Media Storage R1: $0,0225 R2: $0,01125 R1: $0,028 R2: $0,014 R1: $0,028 R2: $0,014 R1: $0,028 R2: $0,014 R1: $0,0336 R2: $0,0168 R1: $0,042 R2: $0,021

Alle angegebenen Preise entsprechen den "In-Compliance"-Preisen unter Berücksichtigung des Markenrabatts in der jeweiligen Kategorie.

Die Lizenzgebührenobergrenzen im Rahmen des MCBA bleiben unverändert. Lizenznehmer, die das MCBA abgeschlossen haben, profitieren weiterhin von vereinfachten Abrechnungs-, Rechnungsstellungs- und Zahlungsmodalitäten, einer einzigen Kennzeichnung für Patente und einem Markenlogo, die beide Pool-Lizenzen abdecken, einer Begrenzung der Gebührenerhöhungen und Obergrenzen auf 20 pro Verlängerungszeitraum sowie Lizenzbedingungen, die bis 2035 feststehen.

"Seit fünf Jahren bietet der MCBA Unternehmen, die Produkte mit HEVC und VVC entwickeln oder entwickeln wollen, eine einzigartige, kostengünstige Möglichkeit, die beiden Codecs gemeinsam zu lizenzieren", sagte Peter Moller, CEO von Access Advance. "Der MCBA-Rabatt wird zwar leicht reduziert, bleibt aber weiterhin beträchtlich. Da immer mehr Produkte neben HEVC auch VVC integrieren, haben Unternehmen, die noch nicht beiden Pools beigetreten sind und den MCBA noch nicht unterzeichnet haben, bis zum Jahresende Zeit, sich den aktuellen Rabatt zu sichern."

Unternehmen, die Interesse am HEVC Advance Patent Pool, am VVC Advance Patent Pool und an der MCBA haben, können sich an Access Advance wenden unter:licensing@accessadvance.com. Aktuelle Informationen zu den Tarifen finden Sie unter accessadvance.com.

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