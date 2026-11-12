Berlin (ots) -Wenn der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages heute zur abschließenden Bereinigungssitzung für den Bundeshaushalt 2027 zusammenkommt, steht auch die Zukunft des Kindersofortzuschlags auf dem Spiel. Die Bundesregierung plant, die monatliche Unterstützung von 25 Euro für Kinder in Familien, die staatliche Unterstützungsleistungen bekommen, ersatzlos zu streichen. Über 3 Millionen Kinder wären von der Kürzung betroffen. Das Bündnis KINDERGRUNDSICHERUNG fordert die Abgeordneten auf, die Streichung zu verhindern und Kinderarmut bei den Haushaltsentscheidungen nicht aus dem Blick zu verlieren.Florian Westphal, Geschäftsführer von Save the Children Deutschland und Sprecher des Bündnisses KINDERGRUNDSICHERUNG, erklärt:"Die geplanten Kürzungen würden sich bei armutsbetroffenen Familien direkt im Geldbeutel bemerkbar machen. Fällt der Kindersofortzuschlag weg, fehlen pro Kind 300 Euro im Jahr - eine Summe, die gerade in Zeiten hoher Lebenshaltungskosten dringend für den Einkauf, die Winterkleidung oder für Freizeitaktivitäten benötigt wird. Wer Kinderarmut ernsthaft bekämpfen will, darf kein Geld streichen, das Kindern eine gesunde Ernährung und soziale Teilhabe ermöglicht. Auch die geplanten Streichungen beim Wohngeld und die aktuell diskutierte Absenkung der Regelsätze in der Grundsicherung würden die Familien belasten, die ohnehin schon jeden Euro umdrehen müssen. Wir appellieren an die Abgeordneten im Bundestag, nicht auf dem Rücken von Kindern zu sparen."Daniel Grein, Bundesgeschäftsführer des Kinderschutzbundes und Koordinator des Bündnisses KINDERGRUNDSICHERUNG, kritisiert:"Der Kindersofortzuschlag wurde 2022 als erster Schritt auf dem Weg zu einer Kindergrundsicherung eingeführt. Er sollte die finanzielle Situation von Kindern in einkommensarmen Familien verbessern, bis eine umfassende Reform der Familienleistungen umgesetzt wird. Eine solche Reform ist bis heute ausgeblieben. Mit der geplanten Abschaffung würde nun auch ein Teil der bereits erreichten Verbesserungen zurückgenommen, anstatt endlich neu zu berechnen, was Kinder für ein gutes Aufwachsen brauchen. Das ist sozialpolitisch ein Offenbarungseid. Statt Leistungen endlich bedarfsgerecht auszugestalten, kürzt die Bundesregierung das ohnehin knappe Budget armer Familien."Über das Bündnis KINDERGRUNDSICHERUNGDas Bündnis KINDERGRUNDSICHERUNG macht sich seit 2009 mit einer wachsenden Zahl von Mitgliedsverbänden für eine echte Kindergrundsicherung stark. Dabei sollen möglichst viele Leistungen gebündelt, automatisiert sowie in ausreichender Höhe ausgezahlt werden.Weitere Informationen: www.kinderarmut-hat-folgen.dePressekontakt:Der Kinderschutzbund BundesverbandJuliane Wlodarczak, Pressesprecherin030 214809-20 | presse@dksb.deSave the Children DeutschlandSusanne Sawadogo, Medienreferentin030 27595979-120 | susanne.sawadogo@savethechildren.deOriginal-Content von: Save the Children Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106106/6388861