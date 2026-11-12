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Google, IBM und Quantinuum treiben logische Qubits voran - Quantum X Labs Inc. setzt auf KI-Decoder an der Software-Schicht.

Quantinuum steht seit Juni an der Nasdaq, IBM zielt auf 2029 - Quantum X Labs Inc. will mit KI-Decodern an der Software-Schicht der Fehlerkorrektur ansetzen

Lange war die Zahl der Qubits die Währung der Quantenbranche: je mehr, desto besser. 2026 verschiebt sich der Maßstab. Als Quantinuum (WKN: A42CZ0 | ISIN: US74768A1043) am 4. Juni 2026 an die Nasdaq ging, brachte der Börsengang zu 60 USD je Aktie brutto rund 1,68 Mrd. USD, der größte eines Quantencomputing-Unternehmens bisher. Das Argument des Unternehmens war weniger die Größe seiner Maschine als deren Qualität: Das System Helios erreicht mit 98 physischen Qubits 48 logische, also fehlerkorrigierte Qubits. Das entspricht einem Verhältnis von 2 zu 1. Frühere Forschungsarbeiten brauchten nach Angaben von Quantinuum bis zu 100 zu 1.

Warum logische Qubits zählen

Physische Qubits sind empfindlich. Für belastbare Rechnungen werden mehrere von ihnen zu einem logischen Qubit verschaltet, das Fehler erkennt und korrigiert. Googles Chip Willow zeigte Ende 2024 eine Fehlerkorrektur "unterhalb der Schwelle": Wächst der Code, sinkt die Fehlerrate. Bei einem Code der Distanz 7 auf 101 physischen Qubits lag die logische Fehlerrate bei 0,143 Prozent pro Zyklus, mit jeder Vergrößerung halbierte sie sich ungefähr. Googles Forschungseinheit gehört zur Alphabet Inc. (WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059).

IBM (WKN: 851399 | ISIN: US4592001014) plant für 2029 das System Starling mit 200 logischen Qubits und 100 Millionen Rechenschritten. Auch Google und Quantinuum nennen 2029 als Zielmarke für einen großen fehlerkorrigierten Rechner. Der Wettbewerb verlagert sich also vom Zählen der Qubits zum Zählen verlässlicher logischer Qubits.

Der Engpass: Decoder

Eine Schlüsselrolle spielt dabei die Dekodierung. Messdaten, sogenannte Syndrome, zeigen an, wo Fehler aufgetreten sind. Ein Decoder muss daraus ableiten, welche Korrektur nötig ist, und zwar schnell genug, um mit der laufenden Rechnung Schritt zu halten. IBM will 2026 einen Echtzeit-Decoder als Hardware-Prototyp vorstellen. Klassische Verfahren folgen vorab festgelegten mathematischen Regeln, etwa dem Minimum-Weight-Perfect-Matching-Algorithmus (MWPM).

Hier setzt die Quantum X Labs Inc. (WKN: A40KCG | ISIN: US9267113002) an. Das Unternehmen entwickelt nach eigenen Angaben einen KI-basierten Decoder auf Basis von Transformer-Netzwerken. Am 9. Juni 2026 unterzeichnete es eine Kooperationsvereinbarung mit IQCC, einem Unternehmen aus dem Umfeld von Quantum Machines (nicht börsennotiert), um die Technologie auf deren Steuerungsinfrastruktur zu testen. Am 24. Juli folgte ein Benchmark gegen den klassischen MWPM-Decoder unter kontrollierten Rauschbedingungen im Toric-Code, gerechnet auf GPU-Hardware in einer Cloud-Umgebung.

Am 21. August meldete das Unternehmen Ergebnisse auf einem öffentlichen Datensatz von Google zum Oberflächencode: Der Decoder habe eine bessere Genauigkeit als etablierte Matching-Verfahren gezeigt, darunter von Google veröffentlichte Vergleichswerte.

Als nächste Schritte plant Quantum X Labs nach eigenen Angaben weitere Tests mit echten Hardwaredaten und Experimente mit Syndromdaten bei IQCC. Entscheidend wird sein, ob ein KI-Decoder die Latenzanforderungen im laufenden Betrieb erfüllt.

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Quellen:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0002110105/000162828026039286/quantinuum-sx1a2.htm

https://ms-aktuell.de/welt/quantinuum-boersengang-nasdaq-qnt/

https://www.davispolk.com/experience/quantinuum-1-7-billion-ipo

https://www.whatsthemoat.com/blog/quantum-error-correction-2026-hype-vs-milestones

https://andesqubit.com/en/blog/quantum-hardware-roadmaps-2026-2030/

https://aioapex.com/de/blog/logical-qubit-count-became-quantum-computings-real-benchmark-in-2026-mrzyt89t

https://www.hpcwire.com/?p=191536

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/6407915

https://quantumcomputingreport.com/?p=45381

https://www.boerse-online.de/dpa-afx/irw-news-dr-reuter-investor-relations-paradigmenwechsel-an-der-boerse-warum-software-und-fehlerkorrektur-der-schluessel-zum-fehlertoleranten-quantencomputer-sind-537147.html

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Quantum X Labs Inc

Land: Israelisch / ISIN: US9267113002

https://quantumxlabs.xyz

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