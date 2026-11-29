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IonQ verliert binnen eines Monats über ein Fünftel an Wert, Rigetti verfehlt die Erwartungen: Die Quantenbranche steht unter Druck. Quantum X Labs verfolgt einen anderen Ansatz und meldet Benchmark-Ergebnisse für seinen KI-Dekoder - allerdings in einem frühen Stadium.

Es sind Tage, an denen die Quantenbranche wieder auf dem Boden der Börsenrealität ankommt. IonQ (WKN: A3C4QT | ISIN: US46222L1089) notierte zuletzt bei rund 22 Euro - nach einem Monatsminus von gut 20 Prozent und einem Jahresminus von rund 45 Prozent. Das 52-Wochen-Hoch hatte noch bei über 60 Euro gelegen.

Bereits am 12. November hatte das Papier im Sog eines breiten Ausverkaufs bei Technologie- und Quantenaktien an einem einzigen Tag um gut sieben Prozent nachgegeben.

Enttäuschende Zahlen und sinkende Bewertungen

Auslöser der Verkaufswelle war, dass Rigetti Computing (WKN: A3DE3J | ISIN: US76655K1034) und D-Wave Quantum ihre Quartalszahlen unter den Erwartungen vorlegten. Hinzu kommt der allgemeine Druck auf hoch bewertete Technologiewerte.

Die Bank of America bestätigte zwar am 6. November ihre Kaufempfehlung für IonQ, senkte das Kursziel jedoch von 60 auf 50 US-Dollar. Als Grund nannte das Analysehaus gesunkene Bewertungsmultiplikatoren im gesamten Sektor.

Operativ meldete IonQ zuletzt zwar kräftig wachsende Erlöse und schloss am 4. November die Übernahme des Sicherheitsanbieters Elisity ab. Der Kaufpreis von 1,15 Milliarden Dollar wurde vollständig in Aktien bezahlt; hinzu können bis zu 150 Millionen Dollar kommen, falls bis Januar 2028 bestimmte Umsatzmeilensteine erreicht werden.

Zudem sorgte ein Wechsel auf dem Posten des Finanzchefs für Bewegung - inzwischen wurde Gary Merrill als neuer CFO berufen. An der Börse trennt sich damit zunehmend die Spreu vom Weizen: Gefragt ist, wer verlässliche Umsätze liefert und wer noch an den technischen Grundlagen arbeitet.

Quantum X Labs: Fehlerkorrektur statt Qubit-Wettlauf

Quantum X Labs Inc. (WKN: A40KCG | ISIN: US9267113002) geht einen anderen Weg. Das Unternehmen aus Tel Aviv entwickelt nach eigenen Angaben einen KI-gestützten Dekoder für die Quantenfehlerkorrektur - also eine Software, die Fehler in Quantenrechnungen erkennen und beheben soll. Ohne zuverlässige Fehlerkorrektur gelten große Quantenrechner in der Praxis als kaum nutzbar.

Die jüngsten Entwicklungsfortschritte im Überblick:

• IBM-Datensätze (10. November): In vorläufigen Benchmarks mit experimentellen Daten von IBM-Quantenprozessoren meldete das Unternehmen bis zu 20 Prozent weniger logische Dekodierfehler.

• Google-Hardware (Mitte Oktober): Auf öffentlich verfügbaren Daten von Googles Quantenhardware wurde eine Verringerung der logischen Fehler um 12 bis 13 Prozent berichtet.

• Eigene Hardware-Tests (26. Oktober): Auf dem Prozessor Arbel im israelischen Quantencomputing-Zentrum von Quantum Machines startete das Unternehmen erste eigene Hardware-Experimente.

Das Unternehmen betont selbst, dass diese Stufe noch keine Demonstration von Fehlerkorrektur in Echtzeit oder von fehlertoleranter Quantenberechnung darstellt. Beides sind Ziele späterer Entwicklungsphasen. Es handelt sich um Testergebnisse auf vorhandenen Datensätzen, nicht um ein marktreifes Produkt.

Einordnung: Zwischen Kurspotenzial und Entwicklungsrisiko

Der Ausverkauf bei IonQ und Rigetti zeigt, wie schnell Bewertungen im Quantensektor kippen, wenn Quartalszahlen hinter den Erwartungen zurückbleiben. Die Fehlerkorrektur gilt in der Fachwelt zwar als einer der entscheidenden Engpässe auf dem Weg zu nutzbaren Quantenrechnern - daraus folgen jedoch nicht automatisch Gewinne für ein einzelnes Unternehmen

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Quellen:

https://www.boerse-express.com/news/articles/ionq-aktie-rigetti-und-d-wave-enttaeuschen-mit-zahlen-962399

https://www.hpcwire.com/off-the-wire/quantum-x-labs-reports-quantum-error-correction-gains-using-ibm-processor-data/https://finviz.com/news/405370/quantum-x-labs-decoder-delivers-lowest-logical-error-rates-by-integrating-nvidia-cuda-q-qec-in-comparison-to-other-decoders

https://www.globenewswire.com/news-release/2026/11/12/3401446/0/en/quantum-x-labs-joins-the-global-race-by-publishing-updated-execution-roadmap-for-building-its-cold-atom-quantum-computer-targeting-fault-tolerant-computing-by-2030.htmlhttps://www.globenewswire.com/news-release/2026/11/23/3408231/0/en/quantum-x-labs-has-entered-a-joint-r-d-program-with-elbit-systems-involving-its-advanced-quantum-technology.html

https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/boden-gefunden-d-wave-quantum-aktie-im-aufwind-ueber-70-prozent-verlust-seit-jahresbeginn-das-spricht-fuer-eine-trendwende-00-16088105https://www.wallstreet-online.de/aktien/quantum-x-labs-aktie

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Quantum X Labs Inc

Land: Israelisch / ISIN: US9267113002

https://quantumxlabs.xyz

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Enthaltene Werte: US46222L1089,US76655K1034,US9267113002