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Der Chipsektor erlebt eine Korrekturwelle. Sie lenkt den Blick auf die Frage, wofür klassische Prozessoren künftig nicht mehr ausreichen könnten - und welche Rolle Quantenrechner als Ergänzung spielen sollen.

Für Intel Corporation (WKN: 855681 | ISIN: US4581401001) war es ein Absturz in Etappen. Seit Ende September hat die Aktie mehr als die Hälfte ihres Werts verloren. Ende Oktober schickte der Ausblick des Konzerns auf den PC-Markt die gesamte Branche auf Talfahrt: Intel rechnet zum Jahresende mit einem deutlichen Umsatzrückgang. Mit nach unten gezogen wurden Advanced Micro Devices (WKN: 863186 | ISIN: US0079031078), Micron Technology (WKN: 869020 | ISIN: US5951121038) und Nvidia Corporation (WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040).

Die Kursdaten der vergangenen vier Wochen zeigen das Ausmaß: Intel liegt rund 40 Prozent im Minus, Nvidia rund 28 Prozent, Micron rund 21 Prozent. Hinter den Zahlen stehen zwei Sorgen. Der PC-Markt schwächelt, und zugleich wächst die Skepsis, ob die Investitionsbudgets für KI-Rechenzentren in der bisherigen Höhe weiterlaufen.

Wo klassische Chips an Grenzen stoßen

Die aktuelle Korrektur ist zunächst ein Bewertungs- und Nachfrageproblem. Doch sie wirft ein Schlaglicht auf strukturelle Grenzen. KI-Rechenzentren binden große Speicherkapazitäten und erzeugen hohen Energiebedarf. Nach Darstellung des Intel-Ausblicks führt der Hunger der KI-Anlagen nach Speicher bereits zu Engpässen bei anderen Produkten. Gleichzeitig wird es immer aufwendiger, Rechenleistung allein durch kleinere Strukturen zu steigern.

Bestimmte Aufgaben lassen sich mit klassischen Rechnern nur mit extrem hohem Aufwand lösen. Dazu zählen die Simulation komplexer Moleküle und Materialien, bestimmte Optimierungsprobleme und kryptografische Verfahren. Hier setzen Quantenrechner an - nicht als Ersatz für Prozessoren, sondern als spezialisierte Ergänzung. Der Alltag der Datenverarbeitung bleibt klassisch, und selbst Quantenrechner brauchen klassische Hochleistungsrechner, etwa für die Auswertung von Fehlerinformationen.

Quantenrechner: Ergänzung statt Ersatz

Heutige Quantenrechner verfügen über einige Hundert fehleranfällige Qubits. Das reicht für Experimente, nicht für den breiten kommerziellen Einsatz. Der Weg dorthin führt über Fehlerkorrektur, Kalibrierung und Sicherheit - Bereiche, in denen auch kleinere Softwareunternehmen mitarbeiten, ohne selbst Hardware zu bauen.

Was Quantum X Labs nach eigenen Angaben beiträgt

Quantum X Labs Inc. (WKN: A40KCG | ISIN: US9267113002) mit Sitz in Tel Aviv gehört zu diesen Softwareanbietern. Nach eigenen Angaben arbeitet das Unternehmen an drei Feldern. Erstens an einem KI-gestützten Dekodierer für die Fehlerkorrektur, der in vorläufigen Benchmarks mit Daten von drei IBM-Prozessoren bis zu 20 Prozent weniger logische Dekodierfehler erzielt haben soll. Zweitens an der Kalibrierungstechnologie LayerQake, die auf drei Prozessoren von IBM (WKN: 851399 | ISIN: US4592001014) den maximalen kumulativen Fehler um das 15- bis 21-Fache gesenkt haben soll.

Drittens an Qatacomb, einem Ansatz für quantennative Datensicherheit. Am 2. November meldete das Unternehmen die erste Demonstration auf IBMs 156-Qubit-Prozessor Heron r2. Der Datenschutz sei so ausgelegt, dass er unabhängig von der Rechenleistung eines Angreifers gelte; in der Demonstration habe die bestmögliche Messung des Angreifers keinen nutzbaren Vorteil geliefert.

Fazit

Die Korrektur bei Intel, Micron und Nvidia sagt wenig über die Zukunft des Quantencomputings, zeigt aber, wie sensibel Märkte auf Zweifel an Wachstumsversprechen reagieren. Quantenrechner werden klassische Chips voraussichtlich nicht verdrängen, sondern in Nischen ergänzen.

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Quellen:

https://www.news.at/wirtschaft/intel-aktie-kurssturz-ausblick-chipaktien-amd

https://www.finanzen.at/nachrichten/aktien/chipwerte-unter-druck-intels-pc-ausblick-schickt-aktien-von-amd-nvidia-micron-&-co-auf-talfahrt-1036691766

https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/im-abwaertssog-chip-aktien-wie-amd-nvidia-micron-co-tiefrot-schwacher-pc-ausblick-von-intel-belastet-00-16022589

https://www.wallstreet-online.de/statistik/top-aktien-meistgesucht

https://finviz.com/news/413070/quantum-x-labs-announces-cyber-quantum-encryption-breakthrough-in-demonstration-with-ibm-quantum-processor-heron-r2

https://finviz.com/news/413237/quantum-x-labs-tests-qatacomb-encryption-on-ibm-quantum-processor

https://www.taiwannews.com.tw/news/6459752

https://menafn.com/1111935451/Quantum-X-Labs-Expands-AI-Powered-Quantum-Error-Correction-Program-To-Three-IBM-Quantum-Processors-Demonstrating-Up-To-20-Fewer-Logical-Decoding-Failures

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Quantum X Labs Inc

Land: Israelisch / ISIN: US9267113002

https://quantumxlabs.xyz

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