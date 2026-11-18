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Die Entwicklung leistungsfähiger Quantencomputer stellt die IT-Sicherheit vor neue Herausforderungen. Herkömmliche Verschlüsselungsverfahren könnten durch den technologischen Fortschritt zunehmend unter Druck geraten. Gleichzeitig wächst der Bedarf an Sicherheitslösungen, die sensible Informationen auch unter anspruchsvollen technischen Bedingungen zuverlässig schützen. Genau an dieser Schnittstelle setzt Quantum X Labs (NASDAQ: QXL) an. Das Technologieunternehmen entwickelt Lösungen in den Bereichen Quantencomputing, Quantenanwendungen und Quantensensorik.

Nun meldet das Unternehmen einen wichtigen technischen Fortschritt: Die quantenbasierte Datenschutztechnologie Qatacomb hat eine simulationsgestützte Validierung auf Basis des Quantencomputing-Rauschmodells Aria-2 von IonQ erfolgreich abgeschlossen. Dabei wurde die Technologie unter simulierten Bedingungen getestet, die sich an der Cloud-basierten Quantenhardware von IonQ orientieren.

Vier Tests bestanden: Nahezu vollständige Datenwiederherstellung

Die Validierung erfolgte in einer anspruchsvollen simulierten Betriebsumgebung mit einer Fehlerrate von rund 1,86 Prozent bei Zwei-Qubit-Gattern. Insgesamt kamen 120 Quantenschaltkreise und 16.000 Messungen zum Einsatz. Alle vier zuvor festgelegten technischen Tests wurden erfolgreich abgeschlossen.

Die Ergebnisse zeigen mehrere wichtige Eigenschaften der Technologie:

99,93 Prozent Datenwiederherstellung: Der vorgesehene Empfänger konnte die geschützten Informationen mit nahezu perfekter Genauigkeit wiederherstellen.

Kein messbarer Vorteil für Abhörversuche: Ein simulierter unbefugter Beobachter erreichte eine Erfolgsquote von 0,501 ± 0,001. Damit lag das Ergebnis statistisch auf dem Niveau zufälligen Ratens.

Deutliche Quantenschwellenleistung: Das Protokoll zeigte eine klar erkennbare Schwellen-Signatur beim Kopieren. Diese lag 11,4 Standardabweichungen über dem Vergleichswert unterhalb der Schwelle.

Hohe Übereinstimmung mit theoretischen Modellen: Die Messungen des Chiffretexts wichen über neun Phasen hinweg mit einem RMS-Wert von weniger als 0,01 von den theoretischen Vorhersagen ab.

Die Ergebnisse unterstreichen das Potenzial von Qatacomb. Die Technologie soll sensible Informationen mithilfe quantenphysikalischer Eigenschaften schützen und gleichzeitig berechtigten Empfängern einen hochpräzisen Zugriff ermöglichen. Das gilt auch unter anspruchsvollen simulierten Bedingungen mit Hardware-Rauschen.

Unternehmensziel: Sicherheit auf Basis der Quantenphysik

Dr. Ira Wolfson, Leiter der Quanten-Cybersicherheit bei Quantum X Labs, kommentierte die Ergebnisse:

"Diese Ergebnisse stellen einen wichtigen technologischen Meilenstein in unseren Bemühungen dar, Cybersicherheitslösungen zu entwickeln, deren Schutzmechanismen auf der Quantenphysik beruhen. Der Nachweis einer autorisierten Datenwiederherstellung von 99,93 Prozent bei gleichzeitig keinem messbaren Vorteil für einen simulierten Abhörer unter anspruchsvollen Rauschbedingungen ist ein bedeutender Erfolg. Wir sind der Ansicht, dass diese Validierung die Grundlage für die weitere Entwicklung von Qatacomb stärkt und uns dem Nachweis seiner Fähigkeiten auf physischer Quantencomputing-Hardware näherbringt."

Nächster Schritt: Tests auf realer Quantenhardware geplant

Nach dem erfolgreichen Abschluss der simulationsgestützten Validierung hat Quantum X Labs das Qatacomb-Protokoll für eine mögliche Ausführung auf IonQs Quantencomputer Forte vorbereitet. Voraussetzung dafür ist allerdings zunächst der Zugang zur entsprechenden Hardware.

In dieser nächsten Entwicklungsphase soll die Leistungsfähigkeit der Technologie unter tatsächlichen Quantenhardware-Bedingungen untersucht werden. Damit würde Qatacomb den Schritt von der Simulation zur praktischen Erprobung auf einem physischen Quantencomputer machen.

Die Technologie ist Teil der übergeordneten Initiative QuantumQ Security von Quantum X Labs. Diese konzentriert sich auf die Entwicklung quantenbasierter Cybersicherheitslösungen. Ziel ist es, neuen Sicherheitsrisiken zu begegnen, die mit dem Fortschritt des Quantencomputings entstehen.

Quantum X Labs: Quantencomputing, KI und digitale Werbetechnologie

Quantum X Labs und seine Tochtergesellschaften sind in den Bereichen Quantentechnologie, digitale Werbung, Computing und unternehmensbezogene KI-Lösungen tätig.

Quantum X Labs Ltd. konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Quantenalgorithmen für die Bereiche Transport, Wirkstoffforschung und Sicherheit. Darüber hinaus arbeitet die Gesellschaft an quantenbasierten Alternativen zur GPS-Technologie sowie an Lösungen zur hochpräzisen Messung mit Quantenatomen.

Die Tochtergesellschaft Gix Media entwickelt verschiedene Softwarelösungen. Diese dienen der Automatisierung, Optimierung und Monetarisierung von Internetkampagnen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Gewinnung und Weiterleitung von Internetnutzer-Traffic an Kunden.

Metagramm wiederum entwickelt Software zur automatischen Korrektur grammatikalischer Fehler. Das Angebot umfasst Werkzeuge für Textverarbeitung und Textprüfung sowie Funktionen für Grammatik, Rechtschreibung, Zeichensetzung und Stil. Hinzu kommen Übersetzungsfunktionen und mehrsprachige Wörterbücher. Zum Einsatz kommen Technologien aus den Bereichen künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen.

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Quellen:

Quantum X Labs Joins the Global Race by Publishing Updated

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Quantum X Labs Inc

Land: Israelisch / ISIN: US9267113002

https://quantumxlabs.xyz

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