Die Renk-Aktie ist am Mittwoch um -4,47% auf 34,17 € gefallen und notiert damit erneut unmittelbar an einer wichtigen Unterstützung. Seit dem Rekordhoch bei rund 88,00 € hat die Rüstungsaktie mehr als -60% verloren. Kann der aktuelle Kursbereich eine Gegenbewegung auslösen oder setzt sich der Abwärtstrend weiter fort? Chartanalyse zu Renk Der Kurs der Renk-Aktie bewegt sich seit Monaten in einem klaren Abwärtskanal. Zuletzt wurde auch die Unterstützung ...

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