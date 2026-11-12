MÜNCHEN (dpa-AFX) - Vor Beginn des Winters sind die für Bayern bedeutenden Gasspeicher so schlecht gefüllt wie nie: Am Mittwoch waren die acht Speicher nicht einmal zur Hälfte (48 Prozent) gefüllt, wie beim Fernleitungsnetzbetreiber Bayernets nachzulesen ist. Ein Speicher ist gänzlich leer, zwei weitere nahezu. Damit liegt Bayern noch weit unter dem deutschlandweiten Schnitt von 58,5 Prozent. Bundesweit sind die Gasvorräte erheblich niedriger als zum selben Zeitpunkt in den vergangenen Jahren. Das Wirtschaftsministerium in München und die Bundesnetzagentur sehen die Versorgung für den kommenden Winter nicht gefährdet. Das liegt unter anderem daran, dass über Pipelines und Flüssiggas-Terminals täglich Gas in großen Mengen nach Deutschland geliefert wird.

Prinzip Gottvertrauen: Der Winter muss planmäßig verlaufen

"Die Versorgungssicherheit ist gewährleistet", heißt es im Lagebericht der Bundesnetzagentur vom 11. November. Doch offenkundig ist etlichen Fachleuten nicht wohl. "Das Niveau der Versorgungssicherheit auch in Süddeutschland ist hoch, solange im kommenden Winter keine extremen Temperaturen und kein ungeplanter Ausfall wichtiger Import- und Transportinfrastruktur auftreten und solange die generelle Verfügbarkeit von Gasmengen nicht beeinträchtigt ist", heißt es bei der Vereinigung der Fernleitungsnetzbetreiber (FNB Gas) in Berlin. In anderen Worten: Der Winter darf nicht zu kalt werden, und es darf nichts Unvorhergesehenes passieren. Dementsprechend fordern die Fernleitungsbetreiber und die Initiative Energien Speichern (Ines) die Einführung einer Lieferpflicht für die Gashändler.

"Der derzeitige Speicherstand ist aktuell zwar nicht so hoch wie in den letzten Jahren, aber noch kein Beleg für eine bevorstehende Gasmangellage", sagt ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums in München. Das Bundeskabinett brachte am Mittwoch ein Gesetz zum Aufbau einer nationalen Gasreserve auf den Weg. Bislang vorgeschrieben ist ein Füllstand der Gasspeicher von 80 Prozent zum ersten November. Allerdings drohen bei Unterschreitung dieser Quote keine Strafen.

Schon vor einem Jahr war die Lage schwierig - bei höherem Füllstand

Vor einem Jahr waren die deutschen Gasspeicher zu 75 Prozent gefüllt. Auch das war schon sehr wenig. Der Gastransport in den Richtungen West-Ost- und Nord-Süd-wurde demnach über Wochen hinweg "bis an die Belastungsgrenze beansprucht", wie es in einem Bericht von FNB Gas nachzulesen ist. "Zur Sicherstellung des Netzbetriebs mussten Reserve-Verdichter aktiviert und Engpasssituationen durch ein intensives, abgestimmtes Engpassmanagement der FNB beherrscht werden."

Die Gasleitungen enden nicht an der Landesgrenze



Netzbetreiber Bayernets zeichnet nicht nur für die Versorgungssicherheit in Bayern mitverantwortlich, sondern auch in Tirol und Vorarlberg, zwei für Bayern bedeutende Speicher liegen in Österreich. Derzeit lagert in den für Bayern bedeutenden Speichern dies- und jenseits der Grenze Gas mit einer Energiemenge von 34,4 Terawattstunden.

Das entspricht ziemlich genau der Energiemenge, die im vergangenen Winter im Saldo zu den Verbrauchern befördert wurde: Am 9. November 2025 waren knapp 51 Terawattstunden gespeichert, Anfang März waren es nur noch gut 17 Terawattstunden. Eine Terawattstunde sind eine Milliarde Kilowattstunden.

Spitzenverbrauch in Deutschland bis zu sechs Terawattstunden am Tag

Das muss nicht bedeuten, dass im März das Gas für die Heizung fehlen wird. Denn große Mengen Erdgas fließen auch im Winter nach Deutschland. Laut Bundesnetzagentur wurden in der vergangenen Woche 18,1 Terawattstunden importiert. Der gesamtdeutsche Tagesverbrauch an kalten Tagen kann Spitzenwerte von bis zu sechs Terawattstunden erreichen, maximal importiert werden können jedoch laut FNB Gas lediglich drei Terawattstunden. Komplett leer ist laut Bayernets-Dashboard der südöstlich von München gelegene Speicher Wolfersberg, Inzenham-West bei Rosenheim ist lediglich zu sechs Prozent gefüllt, Breitbrunn am Chiemsee zu acht Prozent.

Stadtwerke München vertrauen der Bundesnetzagentur



Größter öffentlicher Gasabnehmer Bayerns sind die Münchner Stadtwerke, größter privater Kunde der Chemiekonzern Wacker, der allein 2025 konzernweit - also nicht nur in Bayern - knapp 3,4 Terawattstunden benötigte. "Die vergleichsweise niedrigen Gasspeicherstände stellen für Wacker derzeit kein Versorgungsproblem dar", sagt eine Sprecherin des Unternehmens. "Grundsätzlich erhöhen sie aber das Preis- und Versorgungsrisiko im Falle eines kalten Winters oder zusätzlicher Lieferstörungen."

Die Stadtwerke München verlassen sich auf die Lageeinschätzung der Bundesnetzagentur, wie ein Sprecher des kommunalen Unternehmens sagt. Ungeachtet des durch den Irankriegs verursachten Anstiegs der Energiepreise wird Erdgas für die Bewohner der Landeshauptstadt im Winter nicht teurer werden. "Es sind bei den SWM keine Preisanpassungen zum Jahreswechsel und im ersten Quartal 2027 vorgesehen", sagt der Sprecher.

Ministerium beobachtet die Lage "sehr genau"



"Entscheidend ist, dass die Gaszuflüsse stabil bleiben und die Speicher weiter sinnvoll bewirtschaftet werden", sagt der Sprecher des Wirtschaftsministeriums in München. Das Haus des unerwartet gestorbenen Ressortchefs Hubert Aiwanger beobachtet demnach die Lage "sehr genau und setzt sich seit jeher beim Bund dafür ein, dass die Gasversorgung auch weiterhin gewährleistet bleibt"./cho/DP/zb