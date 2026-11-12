DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BANKENREGULIERUNG - Die deutsche Kreditwirtschaft setzt Hoffnungen in das für das erste Quartal 2027 avisierte EU-Gesetzespaket, das die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Banken stärken soll. "Das geplante Bankenpaket hat, soweit sich das heute absehen lässt, die richtige Stoßrichtung", sagt Thomas Groß, der Präsident des Bundesverbands der Öffentlichen Banken Deutschlands, im Gespräch mit der Börsen-Zeitung. "Die Chance, dass dort einige wichtige Punkte angepasst werden, ist gegeben." Nach dem Eindruck von Groß, der in Brüssel Gespräche geführt hat, wird das Thema Wettbewerbsfähigkeit im politischen Europa mittlerweile als bedeutend angesehen. Die Einsicht sei da, dass ein stabiler Bankensektor wettbewerbsfähig sein müsse. "Was es jetzt braucht, sind klare, konkrete Schritte hin zu Vereinfachung und Erleichterungen." (Börsen-Zeitung)

KOHLEKRAFTWERKE - Die Bundesregierung plant, mit Kohle oder Öl betriebene Kraftwerke dazu zu verpflichten, im Krisenfall einspringen zu können. Das geht aus einem Entwurf des "Gesetzes zur Bereithaltung von Ersatzkraftwerken" hervor, der dem Handelsblatt vorliegt. "Zur Sicherstellung der Energieversorgung, insbesondere der Erdgasversorgung, sollen dem Strommarkt vorsorglich weitere Erzeugungskapazitäten zur Verfügung gestellt werden können, um Erdgas in der Stromerzeugung einzusparen", heißt es darin. Die Bundesregierung reagiert damit auf die angespannte Lage bei der Gasversorgung. (Handelsblatt)

VERTEIDIGUNG - Rheinmetall-Chef Armin Papperger hält Europa trotz seiner Milliardeninvestitionen im Verteidigungsbereich für nicht verteidigungsfähig. "Wir sind weder im Landbereich verteidigungsfähig, noch können wir unsere Seewege freihalten", sagte er im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Europa erinnere ihn "an einen der schwächeren Schüler auf dem Schulhof", so der Manager. Früher sei es so gewesen: "Die Schüler, die klein, schwach und zögerlich waren, mussten den Stärkeren immer ihre Pausenbrote abgeben." Und zurzeit sei es so: "Viele versuchen, Europa das Pausenbrot wegzunehmen." Papperger verteidigte die Rüstungsinvestitionen gegen ihre Kritiker. Man könne schon "im nächsten oder übernächsten Jahr Nadelstiche der Russen gegenüber der Nato sehen", so Papperger. "Was passiert denn, wenn Russland 2028 ins Baltikum einmarschiert? Was sagen wir dann? Ach, hätten wir mal besser? Dann ist es zu spät." (Süddeutsche Zeitung)

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November 12, 2026 00:09 ET (05:09 GMT)

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