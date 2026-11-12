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Wacker Neuson Group entwickelt sich solide im dritten Quartal
München, 12. November 2026 - Die Wacker Neuson Group, ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen, hat heute die Finanzmitteilung für die ersten neun Monate des Jahres 2026 veröffentlicht. Die Wacker Neuson Group ist in die zweite Jahreshälfte 2026 weitgehend wie erwartet gestartet. Nach einer saisonal schwächeren Sommerperiode zog der Auftragseingang im September wieder leicht an. Trotz eines weiterhin anspruchsvollen makroökonomischen Umfelds konnte der Konzern Umsatz und EBIT-Marge im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr steigern.
Der Umsatz stieg im dritten Quartal 2026 um 7,2 Prozent auf 589,7 Mio. Euro und die EBIT-Marge verbesserte sich auf 7,7 Prozent und lag 0,2 Prozentpunkte über dem Vorjahr (Q3/2025: 7,5 Prozent). Die EBIT-Marge der ersten neun Monate 2026 erreichte 8,1 Prozent und lag damit 2,1 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert von 6,0 Prozent. Wesentliche Treiber waren das höhere Umsatzniveau sowie die verbesserte operative Effizienz in den vergangenen Quartalen. Nach den ersten neun Monaten lag der Umsatz bei 1.846,2 Mio. Euro und damit 13,6 Prozent über dem Vorjahreswert von 1.625,2 Mio. Euro. Der Free Cashflow hat erneut die dreistellige Marke überschritten und erreichte 127,0 Mio. Euro (9M/2025: 115,8 Mio. Euro).
"Die anhaltende gesamtwirtschaftliche und geopolitische Unsicherheit führt weiterhin zu einer differenzierten Marktentwicklung. Dennoch konnten wir Umsatz und Profitabilität gegenüber dem Vorjahr signifikant verbessern und unsere operative Umsetzung konsequent fortsetzen. Vor dem Hintergrund des insgesamt verhaltenen Marktumfelds und einzelner Sondereffekte im dritten Quartal haben wir unsere EBIT-Margenprognose für das Gesamtjahr angepasst und weiter präzisiert. Gleichzeitig sind wir mit der aktualisierten Umsetzungs-Roadmap unserer Strategie 2030 zuversichtlich für die kommenden Jahre", kommentiert der Vorstandsvorsitzende Dr. Karl Tragl.
Ergebnisse der ersten neun Monate 2026 im Detail:
Prognose für das Geschäftsjahr 2026 präzisiert
Vor dem Hintergrund eines weiterhin gemischten Marktumfelds sowie einzelner positiver und negativer Sondereffekte im dritten Quartal präzisierte der Vorstand die Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Erwartet wird unverändert ein Konzernumsatz zwischen 2.300 Mio. Euro und 2.400 Mio. Euro. Für die EBIT-Marge wird nun eine Bandbreite von 7,0 Prozent bis 7,5 Prozent erwartet (zuvor: 7,0 Prozent bis 8,0 Prozent). Dies entspricht einer Anpassung des Mittelpunkts der Prognose um 25 Basispunkte. Darüber hinaus werden Investitionen von rund 70 Mio. Euro (zuvor: 70 Mio. Euro bis 90 Mio. Euro) sowie zum Jahresende weiterhin eine Net-Working-Capital-Quote von unter 30 Prozent erwartet.
Die Prognose berücksichtigt die Geschäftsentwicklung der ersten neun Monate 2026 sowie die aktuellen Erwartungen hinsichtlich der Marktentwicklung im vierten Quartal 2026.
Kennzahlen der Wacker Neuson Group
Earnings Call und Webcast
Am 12. November 2026 findet um 13:00 Uhr MEZ für institutionelle Investoren und Analysten ein Earnings Call und Webcast zur Präsentation der Geschäftszahlen Q3/2026 mit anschließender Q&A-Session statt.
Eine Registrierung zur Veranstaltung ist nach Kontaktaufnahme unter ir@wackerneuson.com möglich.
Ein Replay wird im Tagesverlauf auf der Website der Wacker Neuson Group zur Verfügung stehen.
Kontakt:
Wacker Neuson SE
Tel. +49-(0)89-35402-1823
ir@wackerneuson.com
www.wackerneusongroup.com
Die vollständige Quartalsmitteilung Q3/2026 der Wacker Neuson Group ist unter folgendem Link verfügbar: https://wackerneusongroup.com/investor-relations
Bildmaterial der Wacker Neuson Group ist verfügbar unter:
Die Wacker Neuson Group ist ein international tätiger Unternehmensverbund mit rund 5.800 Mitarbeitenden. Im Geschäftsjahr 2025 lag der Umsatz bei rund 2,2 Mrd. Euro. Als ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen bietet der Konzern seinen Kunden weltweit ein breites Produktprogramm, umfangreiche Service- und Dienstleistungsangebote sowie eine leistungsfähige Ersatzteilversorgung. Das Angebot richtet sich vor allem an Kunden aus dem Bauhauptgewerbe, dem Garten- und Landschaftsbau, der Landwirtschaft, den Kommunen und der Recyclingbranche sowie an Bahnbetriebe und Industrieunternehmen. Zur Unternehmensgruppe gehören die Produktmarken Wacker Neuson, Kramer, Weidemann und Enar. Die Aktie der Wacker Neuson SE wird im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01) und ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet.
12.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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|Wacker Neuson SE
|Preußenstr. 41
|80809 München
|Deutschland
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|E-Mail:
|ir@wackerneuson.com
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|www.wackerneusongroup.com
|ISIN:
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|WKN:
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