EQS-News: PATRIZIA SE
/ Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Vereinbarung
PATRIZIA SE unterzeichnet Investitions- und Downlisting-Vereinbarung zu geplantem öffentlichem Teilerwerbsangebot zu EUR 8,20 je Aktie und strebt Wechsel der PATRIZIA-Aktie in das Scale-Segment an
Augsburg, 12. November 2026. Die PATRIZIA SE ("PATRIZIA") hat heute mit ihrer Großaktionärin, der First Capital Partner GmbH ("FCP") eine Investitions- und Downlisting-Vereinbarung geschlossen. FCP hält derzeit bereits ca. 58,89 % des Grundkapitals der Gesellschaft.
Entsprechend der Investitions- und Downlisting-Vereinbarung hat FCP ihre Entscheidung zur Abgabe eines öffentlichen Erwerbsangebots in Form eines Teilerwerbsangebots an die Aktionäre der PATRIZIA zum Erwerb einer noch festzulegenden Anzahl von nicht bereits unmittelbar von FCP gehaltenen, auf den Namen lautenden Stückaktien der Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von jeweils EUR 1,00 (ISIN: DE000PAT1AG3 / WKN: PAT1AG, die "PATRIZIA-Aktien") gegen eine in bar zahlbare Gegenleistung von EUR 8,20 je PATRIZIA-Aktie ("Angebot") bekannt gegeben. FCP strebt das Erreichen einer Beteiligung an der Gesellschaft von insgesamt bis zu 73 % des Grundkapitals der Gesellschaft (vor Einziehung eigener Aktien) an.
Hierdurch kann FCP ihren Anteil an der PATRIZIA von derzeit ca. 58,89% um bis zu ca. 14,11 Prozentpunkte auf bis zu 73 % erhöhen.
Das Angebot wird übliche Vollzugsbedingungen, jedoch keine Mindestannahmequote enthalten. Das Angebot umfasst nicht den Erwerb aller ausstehenden PATRIZIA-Aktien. Es handelt sich nicht um ein Delisting-Erwerbsangebot im Sinne von § 39 Abs. 2 Nr. 1 BörsG.
Die geschäftsführenden Direktoren und der Verwaltungsrat begrüßen, dass FCP ihre Beteiligung an der PATRIZIA weiter erhöhen will. Die zwischen der PATRIZIA und FCP abgeschlossene Investitions- und Downlisting-Vereinbarung trägt der geplanten Erhöhung der Beteiligung von FCP an PATRIZIA und der erwarteten Verringerung des Streubesitzes der PATRIZIA-Aktien Rechnung.
FCP unterstützt die Geschäftsstrategie von PATRIZIA weiterhin und hat im Rahmen der Vereinbarung die Unterstützung für die weitere profitable Entwicklung von PATRIZIA zugesagt. Die Vereinbarung umfasst neben dem Angebot die folgenden wesentlichen Elemente:
Die Verpflichtungen zum Downlisting und zur Einziehung eigener Aktien stehen unter dem Vorbehalt der Vereinbarkeit mit den gesellschaftsrechtlichen Sorgfaltspflichten des Verwaltungsrats und der geschäftsführenden Direktoren der Gesellschaft, die Verpflichtung zur Einziehung eigener Aktien steht darüber hinaus noch unter dem Vorbehalt des Vollzugs des Angebots.
Für die Kunden und Geschäftspartner von PATRIZIA hat die Vereinbarung keine Auswirkungen auf die bestehenden Geschäftsbeziehungen. Bestehende Fonds, Mandate und vertragliche Vereinbarungen bleiben unverändert, und die Investmentmanagement-Gesellschaften von PATRIZIA werden weiterhin innerhalb ihrer bestehenden regulatorischen und vertraglichen Rahmenbedingungen tätig sein.
Darüber hinaus bleibt PATRIZIA ein börsennotiertes Unternehmen und die PATRIZIA-Aktien bleiben im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse über XETRA handelbar. Die PATRIZIA wird weiterhin nach den IFRS-Rechnungslegungsstandards berichten und finanzielle Transparenz gewährleisten. Nach Einschätzung des Managements von PATRIZIA trägt das Scale-Segment der aktuellen Marktkapitalisierung von PATRIZIA, der künftigen Eigentümerstruktur sowie der langfristigen Ausrichtung des Geschäftsmodells besser Rechnung. Scale ist ein wachsendes Börsensegment der Deutschen Börse. Seit Anfang 2026 haben sich rund 20 kleine und mittlere Unternehmen für einen Wechsel in das Scale-Segment entschieden.
PATRIZIA hält darüber hinaus an ihrem Ziel eines langfristigen, profitablen Wachstums fest.
FCP hat sich in der Vereinbarung verpflichtet, für einen Zeitraum von drei Jahren nach Vollzug des Angebots keinen Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrag mit PATRIZIA abzuschließen.
Nach Veröffentlichung der Angebotsunterlage zum Angebot werden der Verwaltungsrat und die geschäftsführenden Direktoren von PATRIZIA die gesetzlich vorgeschriebene begründete Stellungnahme zu dem Angebot gemeinsam abgeben.
Das Angebot wird zu den in der Angebotsunterlage, deren Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gestattet werden muss, festgelegten Bedingungen und Bestimmungen erfolgen. Die Angebotsunterlage und weitere Informationen zum Angebot werden im Internet unter www.offer-2027.com veröffentlicht. Die Annahmefrist beginnt mit der Veröffentlichung der Angebotsunterlage.
PATRIZIA: Investmentmanager für internationale smart Real Assets
PATRIZIA bietet seit mehr als 40 Jahren Investitionsmöglichkeiten in smart Real Assets für institutionelle, semi-professionelle und private Anleger, mit Fokus auf Immobilien und Infrastruktur. Die Investmentlösungen von PATRIZIA basieren auf den "DUEL"-Megatrends - Digitalisierung, Urbanisierung, Energiewende sowie modernes Leben - und nutzen die Chancen, die sich aus diesen transformativen globalen Veränderungen ergeben. PATRIZIA managt derzeit ein verwaltetes Vermögen von 55 Mrd. EUR (AUM) und beschäftigt rund 800 Mitarbeitende an 26 Standorten weltweit.
PATRIZIA hat sich seit seiner Gründung dem Ziel verschrieben, einen positiven Beitrag zu leisten. Seit 1992 engagiert sich das Unternehmen in enger Zusammenarbeit mit dem Bunten Kreis in Deutschland für die Nachsorge schwerstkranker Kinder. Seit 1999 hat die PATRIZIA Foundation 800.000 Kindern und Jugendlichen weltweit Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und einem sicheren Zuhause verschafft, um ihnen ein besseres, selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.patrizia.ag und www.patrizia.foundation
Kontakt:
Dr. Janina Rochell
Head of Investor Relations
Phone:+49 69 643505-1229
Mobile: +49 151 64085881
investor.relations@patrizia.ag
12.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PATRIZIA SE
|Fuggerstraße 20
|86150 Augsburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)821 - 509 10-600
|Fax:
|+49 (0)821 - 509 10-999
|E-Mail:
|investor.relations@patrizia.ag
|Internet:
|www.patrizia.ag
|ISIN:
|DE000PAT1AG3
|WKN:
|PAT1AG
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|5299002NZCMF1NIHZ018
|EQS News ID:
|2432814
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2432814 12.11.2026 CET/CEST