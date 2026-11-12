Die Infineon-Aktie ist am Mittwoch um +6,26% auf 52,12 € gestiegen und versucht damit, den jüngsten Abverkauf zu stoppen. Seit dem Allzeithoch bei 88,85 € hat der Kurs dennoch rund -41% verloren. Kann sich die Halbleiteraktie oberhalb der aktuellen Unterstützungszone stabilisieren und eine größere Erholung einleiten? Chartanalyse zu Infineon Der Kurs der Infineon-Aktie ist nach dem Rekordhoch zunächst bis in den Bereich um 50,00 € zurückgefallen. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.