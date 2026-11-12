Die Infineon-Aktie ist am Mittwoch um +6,26% auf 52,12 € gestiegen und versucht damit, den jüngsten Abverkauf zu stoppen. Seit dem Allzeithoch bei 88,85 € hat der Kurs dennoch rund -41% verloren. Kann sich die Halbleiteraktie oberhalb der aktuellen Unterstützungszone stabilisieren und eine größere Erholung einleiten? Chartanalyse zu Infineon Der Kurs der Infineon-Aktie ist nach dem Rekordhoch zunächst bis in den Bereich um 50,00 € zurückgefallen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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