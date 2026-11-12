Pratteln, Schweiz, 12. November 2026 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine exklusive Vereinbarung mit SteinCares über den Vertrieb von AGAMREE (Vamorolon) zur Behandlung der Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) in 31 Ländern Lateinamerikas und der Karibik unterzeichnet hat.

Die Vereinbarung erweitert das internationale Vertriebsnetz von Santhera auf eine Region, in der etwa 15.000 Menschen mit DMD leben.¹ Der Markteintritt wird sich zunächst auf Brasilien konzentrieren, wo SteinCares parallel zur Expansion in die übrigen Länder die behördliche Zulassung anstreben wird. In Brasilien wird SteinCares den Zugang zu AGAMREE über Ausnahmeregelungen für den Import ermöglichen und gleichzeitig das Zulassungsverfahren bei der ANVISA vorantreiben. Die Vereinbarung umfasst ausgewählte lateinamerikanische Länder, darunter Brasilien, Kolumbien und Argentinien sowie die Karibik. Santhera erhält einen Prozentsatz des Nettoumsatzes, entsprechend seinen bisherigen Vertriebsvereinbarungen.

Orlando Oliveira, Vorstandsvorsitzender von Santhera, sagte: "Diese Vereinbarung ist ein wichtiger Schritt, um AGAMREE für Patienten mit DMD in Lateinamerika und der Karibik verfügbar zu machen. Sie erweitert unser internationales Vertriebsnetz und baut auf unseren Partnerschaften in Nordamerika, Mittel- und Osteuropa, Asien sowie im Nahen Osten auf. Die fundierte Expertise von SteinCares im Bereich Marktzugang und die bewährten Fähigkeiten bei der Markteinführung in der gesamten Region werden entscheidend sein, während wir auf den ersten Zugang für Patienten in Brasilien und eine schrittweise Einführung in weiteren Märkten hinarbeiten."

Sebastián Katz, Chief Strategy Officer von SteinCares, sagte: "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Santhera, um AGAMREE für Patienten mit DMD in Lateinamerika verfügbar zu machen. Diese Vereinbarung stärkt unser Portfolio im Bereich seltener Krankheiten und spiegelt unsere Rolle als strategische Brücke zwischen globaler pharmazeutischer Innovation und den Gesundheitsbedürfnissen Lateinamerikas wider. Durch die Kombination von Santheras Fachwissen im Bereich seltener neuromuskulärer Erkrankungen mit der regionalen Plattform von SteinCares und dem tiefgreifenden Verständnis der lokalen Gesundheitssysteme wollen wir dazu beitragen, den nachhaltigen Zugang zu innovativen Behandlungsmöglichkeiten für Patienten in der gesamten Region zu erweitern."

1 Basierend auf globalen Schätzungen zur DMD-Prävalenz

Über Santhera

Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) ist ein Schweizer Spezialpharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Medikamente für seltene neuromuskuläre Erkrankungen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf konzentriert. Das Unternehmen hat eine xclusive Lizenz von ReveraGen für alle Indikationen weltweit für AGAMREE (Vamorolon), ein dissoziatives Steroid mit neuartigem Wirkmechanismus, das in einer entscheidenden Studie an Patienten mit DuchenneMuskeldystrophie (DMD) als Alternative zu Standard-Kortikosteroiden untersucht wurde. AGAMREE zur Behandlung von DMD ist in den USA von der Food and Drug Administration (FDA), in der EU von der European Commission (EC), im Vereinigten Königreich von der Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA), in der Schweiz von der Swissmedic, in China von der National Medical Products Administration (NMPA) und in Hongkong von der Department of Health (DoH) zugelassen. Santhera hat die Rechte an AGAMREE wie folgt auslizenziert: an Catalyst Pharmaceuticals für Nordamerika, an Sperogenix Therapeutics für China und bestimmte Länder in Südostasien und an Nxera Pharma für Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland. Weitere Informationen finden Sie unter www.santhera.com.

AGAMREE ist eine eingetragene Marke von Santhera Pharmaceuticals.

Über SteinCares

SteinCares ist ein führendes Spezialpharmaunternehmen, das sich dafür einsetzt, Patienten in ganz Lateinamerika den Zugang zu innovativen und kosteneffizienten Therapien zu erweitern. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung und - einer integrierten "One-Stop-Shop"-Plattform in über 30 Ländern Lateinamerikas und der Karibik - vereint SteinCares fundiertes lokales Fachwissen, regulatorische Flexibilität und umfassende operative Kompetenzen - von der Zulassung und Vermarktung bis hin zum Marktzugang und zur Patientenbetreuung.

Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.steincares.com/ oder folgen Sie dem Unternehmen auf LinkedIn.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Santhera

Catherine Isted, CFO: IR@santhera.com

ICR Healthcare: Santhera@icrhealthcare.com

Stifel +44 (0)20 7710 7600

Brough Ransom, Charles Hoare, Fred Walsh

Octavian +41 (0)44 520 1588

Serge Monnerat, Marius Zuberbuehler

Haftungsausschluss / Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Santhera Pharmaceuticals Holding AG dar. Diese Veröffentlichung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über das Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit enthalten. Solche Aussagen beinhalten bestimmte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Leser sollten sich daher nicht übermäßig auf diese Aussagen verlassen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit Vertrags- oder Investitionsentscheidungen. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab.

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