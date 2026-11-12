Jensen Huang ist das Gesicht des Chip-Riesen, der zum Motor des KI-Booms wurde. Nvidia ohne den Firmenchef war bis vor kurzem noch undenkbar - könnte er dennoch wegen Affären seinen Job verlieren? Beim Chip-Riesen Nvidia könnte sich laut Medienberichten schon bald die Zukunft von Firmenchef Jensen Huang entscheiden, der nach einer Affäre mit einer möglichen chinesischen Spionin unter Druck steht. Der Verwaltungsrat des in Kalifornien ansässigen Konzerns ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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