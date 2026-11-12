PTA-Adhoc: Montana Aerospace AG: starke 9M 2026 Ergebnisse mit einem Aerostructures-Umsatzwachstum von 12,5 % und einem EBITDA-Wachstum von 17,9 % -3

DJ PTA-Adhoc: Montana Aerospace AG: starke 9M 2026 Ergebnisse mit einem Aerostructures-Umsatzwachstum von 12,5 % und einem EBITDA-Wachstum von 17,9 %

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Montana Aerospace AG: starke 9M 2026 Ergebnisse mit einem Aerostructures-Umsatzwachstum von 12,5 % und einem EBITDA-Wachstum von 17,9 %

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Reinach (pta000/12.11.2026/07:00 UTC+1)

AD-HOC-MITTEILUNG Reinach (Aargau), 12. November 2026 [Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR]

Montana Aerospace erzielt starke 9M 2026 Ergebnisse mit einem Aerostructures-Umsatzwachstum von 12,5 % und einem EBITDA-Wachstum von 17,9 %

Die Montana Aerospace AG (das "Unternehmen") und ihre operativen Tochtergesellschaften (die "Gruppe" oder "Montana Aerospace"), ein führender Lieferant von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie, mit weltweiten Entwicklungs- und Produktionsstandorten, veröffentlicht heute ihre Ergebnisse für die ersten neun Monate 2026.

HIGHLIGHTS 9M 2026

• Finanzkennzahlen Gruppe: Der Nettoumsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 9,7 % auf EUR 781,4 Mio., währenddas bereinigte EBITDA um 13,7 % auf EUR 129,1 Mio. zunahm und damit das Umsatzwachstum übertraf. Dies reflektiertden anhaltenden operativen Hebel im Geschäftsmodell. Das EBIT erhöhte sich folglich auf EUR 58,0 Mio. nach EUR 45,3Mio. im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen belief sich auf EUR 57,4 Mio. nach EUR3,0 Mio. in den ersten neun Monaten 2025, getragen durch die verbesserte operative Performance sowie einverbessertes Finanzergebnis. • Segmententwicklung Aerostructures: Das Segment Aerostructures setzte seine starke Wachstumsdynamik fort.Der Nettoumsatz erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 12,5 %, während das bereinigte EBITDA um 17,9 % zunahm. Diesführte zu einer Margenverbesserung auf 17,9 %. • Cash Flow & Bilanz: Der operative Cashflow belief sich auf EUR 70,3 Mio., während derInvestitions-Cashflow EUR 12,9 Mio. betrug. Darin enthalten sind Mittelzuflüsse in Höhe von EUR 61,8 Mio. aus derVeräußerung des Energy-Segments, die in den ersten neun Monaten 2026 vereinnahmt wurden. Weitere EUR 36,2 Mio.wurden im Oktober vereinnahmt und werden im vierten Quartal 2026 erfasst. Die Nettoverschuldung reduzierte sich aufEUR 52,8 Mio. (0,3x LTM berichtetes EBITDA). • Standortbesuch für Investoren: Am 6. Oktober 2026 empfing Montana Aerospace Investoren und Analysten anihren Produktionsstandorten Dumbravi?a und Baia Mare in Rumänien und gewährte unmittelbare Einblicke in diehochintegrierte Produktionspräsenz der Gruppe. • Kapitalallokation: Zwischen den Geschäftsjahren 2026 und 2027 plant Montana Aerospace Investitionen inHöhe von rund EUR 80 Mio. in wertsteigernde Wachstums- und Margenprojekte an den wesentlichenProduktionsstandorten, um der steigenden Nachfrage in den Bereichen Commercial Aerospace, Defence und Space gerechtzu werden. Parallel dazu prüft der Verwaltungsrat zusätzliche Maßnahmen der Kapitalallokation, einschließlich einerpotenziellen Dividende und eines potenziellen Aktienrückkaufprogramms. • Guidance 2026 erneut bestätigt: Montana Aerospace erwartet weiterhin einen Nettoumsatz von über EUR 1,0Mrd. sowie ein bereinigtes EBITDA von über EUR 185 Mio. Ziel ist eine Cash Conversion[1] in Richtung 50 %, diezusammen mit den Mittelzuflüssen aus der Veräußerung des Energy-Segments zu einer Net-Cash-Position zum Jahresendeführen soll. • Guidance 2027 erneut bestätigt: Montana Aerospace erwartet weiterhin einen Nettoumsatz von über EUR 1,1Mrd. sowie ein bereinigtes EBITDA von über EUR 210 Mio. Ziel ist die Generierung eines Free Cash Flow im niedrigendreistelligen Millionenbereich, entsprechend einer Cash Conversion1 von über 50 % des EBITDA.

Fortgesetzte operative Dynamik untermauert Position als führender Pure-Play-Aerospace-Zulieferer

Montana Aerospace erzielte in den ersten neun Monaten 2026 erneut starke Finanzergebnisse. Diese Entwicklung reflektiert die anhaltend hohe Nachfrage in den Endmärkten Commercial Aerospace, Defence und Space sowie die konsequente operative Umsetzung. Nettoumsatz und Profitabilität konnten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum weiter gesteigert werden, getragen durch höhere Produktionsraten, zunehmende Skaleneffekte und ein diszipliniertes Kostenmanagement.

Mit der erfolgreichen Veräußerung des Energy-Segments hat Montana Aerospace die Transformation zu einem Pure-Play-Aerospace-Unternehmen abgeschlossen und gleichzeitig die Bilanz deutlich gestärkt. Mithilfe der Mittelzuflüsse aus der Transaktion konnte die Gesellschaft die Verschuldung weiter reduzieren. Dadurch wurde die finanzielle Flexibilität für die Unterstützung des künftigen organischen Wachstums, selektiver M&A-Opportunitäten sowie von Maßnahmen zur Rückführung von Kapital an die Aktionäre weiter erhöht.

Gestützt durch einen Rekord-Auftragsbestand von über EUR 7 Mrd., den Ausbau bestehender Kundenprogramme sowie strukturelle Wachstumstreiber in der globalen Luft- und Raumfahrtindustrie sieht sich Montana Aerospace weiterhin hervorragend positioniert, profitables Wachstum, eine verbesserte Cash Conversion sowie nachhaltige Wertschaffung fortzusetzen. Vor diesem Hintergrund bestätigt die Gesellschaft ihre Guidance für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 erneut.

Ergebnisse 9M 2026

In den ersten neun Monaten 2026 erzielte Montana Aerospace einen konsolidierten Nettoumsatz von EUR 781,4 Mio., was einem Anstieg von 9,7 % gegenüber EUR 712,3 Mio. in den ersten neun Monaten 2025 entspricht. Das Umsatzwachstum wurde durch höhere Produktionsvolumina sowie fortgesetzte Marktanteilsgewinne im Segment Aerostructures getragen und reflektiert die starke Nachfrage der Kunden. Die Gesellschaft erwartet, dass sich diese positive Dynamik auch im verbleibenden Quartal 2026 fortsetzen wird.

Das bereinigte EBITDA belief sich auf EUR 129,1 Mio., ein Anstieg um 13,7 % gegenüber EUR 113,6 Mio. in den ersten neun Monaten 2025. Die bereinigte EBITDA-Marge der Gruppe erhöhte sich damit auf 16,5 % nach 15,9 % im Vorjahreszeitraum. Diese Entwicklung wurde durch den höheren Nettoumsatz, verbesserte Skaleneffekte sowie die anhaltend starke operative Umsetzung getragen, insbesondere im Segment Aerostructures. Mit den weiter steigenden Produktionsraten in der Luft- und Raumfahrtindustrie erwartet die Gesellschaft eine weitere Margenverbesserung durch eine höhere Auslastung der Produktionsstandorte sowie der Fixkostenbasis. Die einzige Anpassung des berichteten EBITDA betraf Aufwendungen im Zusammenhang mit Aktienoptionsprogrammen in Höhe von EUR 0,3 Mio. nach EUR 0,6 Mio. im Vorjahreszeitraum.

Die Abschreibungen beliefen sich in den ersten neun Monaten 2026 auf EUR 70,7 Mio. nach EUR 67,7 Mio. im Vorjahreszeitraum. Es wurden keine Wertminderungen erfasst. Im Einklang mit der EBITDA-Entwicklung erhöhte sich das EBIT auf EUR 58,0 Mio. nach EUR 45,3 Mio. im Vorjahreszeitraum. Die EBIT-Marge verbesserte sich entsprechend auf 7,4 % nach 6,4 % in den ersten neun Monaten 2025.

Das Finanzergebnis belief sich in den ersten neun Monaten 2026 auf EUR 6,2 Mio. nach EUR -45,4 Mio. im Vorjahreszeitraum. Diese Verbesserung ist im Wesentlichen auf günstigere nicht zahlungswirksame Währungseffekte sowie niedrigere Nettozinsaufwendungen zurückzuführen.

Das Ergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen belief sich auf EUR 57,4 Mio. nach EUR 3,0 Mio. in den ersten neun Monaten 2025. Diese positive Entwicklung wurde durch die verbesserte operative Performance sowie das verbesserte Finanzergebnis getragen. Dies führte auch zu einer deutlichen Verbesserung des Ergebnisses je Aktie auf EUR 0,92 nach EUR 0,05 in den ersten neun Monaten 2025.

Entwicklung von Nettoumsatz und bereinigtem EBITDA nach Segmenten

Aerostructures Alpine Metal Tech Energy EURm (discontinued operation) 9M 2026 9M 2025 9M 2026 9M 2025 9M 2026 9M 2025 Nettoumsatz 730.0 649.1 51.4 63.3 - 526.3 yoy growth 12.5% -18.7% n/a Ber. EBITDA 130.8 110.9 2.9 5.7 - 36.9 yoy growth 17.9% -49.6% n/a

Aerostructures segment

Der Nettoumsatz im Segment Aerostructures belief sich auf EUR 730,0 Mio., ein Anstieg von 12,5 % gegenüber EUR 649,1 Mio. in den ersten neun Monaten 2025. Dieses Wachstum wurde durch die weitere Ausweitung bestehender Kundenbeziehungen, höhere Produktionsraten sowie zusätzliche Marktanteilsgewinne in den Bereichen Commercial Aerospace, Defence und Space getragen. Ergänzt wurde diese Entwicklung durch Neugeschäft mit führenden Luftfahrtunternehmen.

Als strategischer Partner führender OEMs ist Montana Aerospace weiterhin gut positioniert, um von den langfristigen strukturellen Wachstumstreibern der globalen Luftfahrtindustrie zu profitieren, insbesondere vom anhaltenden Wachstum des weltweiten Flugverkehrs sowie der fortgesetzten Erneuerung der Flugzeugflotten. Diese Entwicklungen führen branchenweit weiterhin zu Rekord-Auftragsbeständen und bilden eine solide Grundlage für weiteres Produktionswachstum. Gleichzeitig stärken sie die Position der Gesellschaft als verlässlicher Partner ihrer Kunden.

Das bereinigte EBITDA im Segment Aerostructures erhöhte sich von EUR 110,9 Mio. in den ersten neun Monaten 2025 auf EUR 130,8 Mio. in den ersten neun Monaten 2026 und stieg damit um 17,9 %. Das bereinigte EBITDA entwickelte sich stärker als der Nettoumsatz, was zu einer weiteren Margenverbesserung auf 17,9 % nach 17,1 % im Vorjahreszeitraum führte.

Alpine Metal Tech segment

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November 12, 2026 01:00 ET (06:00 GMT)

DJ PTA-Adhoc: Montana Aerospace AG: starke 9M 2026 Ergebnisse mit einem Aerostructures-Umsatzwachstum von 12,5 % und einem EBITDA-Wachstum von 17,9 % -2-

Der Nettoumsatz im Segment Alpine Metal Tech belief sich auf EUR 51,4 Mio. und lag damit um 18,7 % unter dem Wert von EUR 63,3 Mio. in den ersten neun Monaten 2025. Dieser Rückgang ist im Wesentlichen auf den zeitlichen Verlauf von Projektabwicklungen und Auslieferungen zurückzuführen. Das bereinigte EBITDA belief sich auf EUR 2,9 Mio. nach EUR 5,7 Mio. im Vorjahreszeitraum. Die Gesellschaft erwartet im vierten Quartal 2026 eine deutliche Erholung, da Projekte an die Kunden ausgeliefert werden.

Trade Working Capital

Das Trade Working Capital belief sich per Ende September 2026 auf EUR 353,4 Mio. nach EUR 294,7 Mio. zum 31. Dezember 2025. Der höhere Bestand an Trade Working Capital per Ende September 2026 ist im Wesentlichen auf eine geringere Nutzung von Factoring auf Gruppenebene, höhere Umsätze, höhere Metallkosten sowie den gezielten Aufbau von Vorräten zur Stärkung der Resilienz der Lieferkette zurückzuführen.

Cash Flow

In den ersten neun Monaten 2026 erzielte Montana Aerospace einen operativen Cashflow von EUR 70,3 Mio. nach EUR 87,1 Mio. im Vorjahreszeitraum. Der Rückgang im Jahresvergleich ist im Wesentlichen auf eine geringere Nutzung von Factoring und ein höheres Trade Working Capital zurückzuführen.

Der Investitions-Cashflow belief sich auf EUR 12,9 Mio. nach EUR -135,5 Mio. im Vorjahreszeitraum. Darin enthalten sind Mittelzuflüsse in Höhe von EUR 61,8 Mio. aus der Veräußerung des Energy-Segments, die teilweise durch Investitionen im Berichtszeitraum ausgeglichen wurden. Insgesamt erwartet die Gesellschaft Mittelzuflüsse von rund EUR 150 Mio. aus der Veräußerung des Segments. Weitere Mittelzuflüsse in Höhe von EUR 36,2 Mio. wurden im Oktober vereinnahmt und werden im vierten Quartal 2026 erfasst. Der verbleibende Betrag aus der Earn-out-Komponente wird 2027 erwartet.

Nettoverschuldung

Die Nettoverschuldung belief sich per Ende September 2026 auf EUR 52,8 Mio., entsprechend dem 0,3-fachen des berichteten EBITDA der letzten zwölf Monate (31. Dezember 2025: 0,8x). Der Rückgang der Verschuldung wurde durch die anhaltende EBITDA-Steigerung der Gruppe sowie die vereinnahmten Mittelzuflüsse in Höhe von EUR 61,8 Mio. aus der Veräußerung des Energy-Segments getragen. Die Gruppe erwartet, bis Ende 2026 eine Net-Cash-Position zu erreichen. Grundlage hierfür sind die erwartete positive Free-Cash-Flow-Entwicklung sowie die verbleibenden Mittelzuflüsse aus der Veräußerung des Energy-Segments.

Standortbesuch für Investoren

Am 6. Oktober 2026 empfing Montana Aerospace internationale institutionelle Investoren und Analysten an ihren Produktionsstandorten Dumbravi?a und Baia Mare in Rumänien und gewährte unmittelbare Einblicke in die hochintegrierte Produktionspräsenz der Gruppe. Der Besuch zeigte die gesamte Wertschöpfungskette für Strukturbauteile der Luft- und Raumfahrt - vom Schmelzen und Gießen über das Strangpressen, die mechanische Bearbeitung und die Umformung bis hin zur Oberflächenbehandlung und Endmontage. Zudem präsentierte sich das sehr erfahrene lokale Managementteam, das eine kontinuierlich erstklassige operative Performance an den Standorten sicherstellt. Jüngste strategische Investitionen von rund EUR 90 Mio. in eine neue Gießerei, eine dritte Großstrangpresse sowie eine Titan-Strangpresse stärken diese Plattform zusätzlich und unterstützen Neugeschäft, die Industrialisierung von Programmen sowie steigende Produktionsvolumina.

Starker Ausblick für 2026 und 2027

Gestützt durch die starke strukturelle Nachfrage in der globalen Luft- und Raumfahrtindustrie, einen Rekord-Auftragsbestand von über EUR 7 Mrd. sowie die anhaltend starke operative Umsetzung bleibt Montana Aerospace zuversichtlich, auch im weiteren Verlauf des Jahres 2026 sowie im Jahr 2027 nachhaltiges profitables Wachstum zu erzielen. Steigende Produktionsraten auf den wesentlichen Commercial-Aerospace-Programmen sowie die zunehmende Nachfrage aus den Bereichen Defence und Space schaffen weiterhin ein attraktives Marktumfeld für die langfristige Entwicklung der Gesellschaft.

Zur Unterstützung dieses weiteren Wachstums plant Montana Aerospace, in den Geschäftsjahren 2026 und 2027 rund EUR 80 Mio. zu investieren, um Kapazitäten auszubauen und das Margenprofil an den wesentlichen Produktionsstandorten weiter zu verbessern. Mit der fortschreitenden Erhöhung der Kapazitätsauslastung werden diese Investitionen dazu beitragen, die wachsende Kundennachfrage in den Bereichen Commercial Aerospace, Defence und Space zu bedienen, die Wettbewerbsposition weiter zu stärken und langfristiges profitables Wachstum zu unterstützen.

Parallel dazu beobachtet die Gesellschaft attraktive Akquisitionsmöglichkeiten zur weiteren Stärkung ihrer Marktposition. Der weiterhin fragmentierte Aerostructures-Markt bietet nach Einschätzung der Gesellschaft eine attraktive Pipeline an Konsolidierungsmöglichkeiten. Diese ermöglichen es, den Lieferumfang auf wichtigen Wachstumsplattformen auszubauen, die Fertigungskompetenzen weiter zu erweitern, insbesondere in nachgelagerten Bereichen der Wertschöpfungskette, sowie die internationale Produktionspräsenz selektiv durch die Nutzung der Best-Cost-Country-Strategie auszubauen.

Für die Prognosen 2026 und 2027 unterstellt die Gesellschaft einen EUR/USD-Wechselkurs von 1,16 und damit über der aktuellen Spot-Rate. Die Absicherungsstrategie der Gesellschaft bleibt darauf ausgerichtet, die Visibilität der Ergebnisse zu erhöhen und eine stabile Cash-Generierung im Einklang mit diesen Planungsannahmen zu unterstützen.

Guidance 2026 erneut bestätigt

Für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt die Gesellschaft ihre Guidance erneut und erwartet:

• Nettoumsatz von über EUR 1,0 Mrd. • Bereinigtes EBITDA von über EUR 185 Mio. Dies entspricht einer EBITDA-Marge auf Gruppenebene von rund 18% sowie einer Marge im Segment Aerostructures von rund 19 %.

Das klare Ziel der Gesellschaft ist es, weiterhin ein starkes Nettoergebnis sowie einen soliden Free Cash Flow zu erzielen, bei einer Cash Conversion in Richtung 50 % des EBITDA. Dies soll durch steigende Produktionsvolumina, die anhaltend starke operative Umsetzung sowie die Realisierung der Vorteile aus den antizyklischen Investitionen der vergangenen Jahre erreicht werden. In Kombination mit den verbleibenden Mittelzuflüssen aus der Veräußerung des Energy-Segments wird erwartet, dass die Gesellschaft bis zum Ende des Geschäftsjahres 2026 eine Net-Cash-Position erreicht.

Der Verwaltungsrat prüft zudem weiterhin weitere Maßnahmen der Kapitalallokation, einschließlich einer potenziellen Dividende und eines potenziellen Aktienrückkaufprogramms. Eine entsprechende Umsetzung würde im Rahmen der übergeordneten Kapitalallokationsstrategie und im Anschluss an notwendige Investitionsprogramme erfolgen und unterliegt den erforderlichen gesellschaftsrechtlichen Genehmigungen, mit dem klaren Ziel, nachhaltigen Shareholder Value zu schaffen.

Guidance 2027 erneut bestätigt

Für das Geschäftsjahr 2027 bestätigt die Gesellschaft ihre Guidance erneut und erwartet:

• Nettoumsatz von über EUR 1,1 Mrd. • Bereinigtes EBITDA von über EUR 210 Mio. Dies entspricht einer EBITDA-Marge auf Gruppenebene von rund 19%, wobei das Segment Aerostructures eine Marge von 20 % überschreiten soll.

Die Gesellschaft beabsichtigt weiterhin, einen starken Free Cash Flow zu generieren, und erwartet eine Cash Conversion von über 50 % des EBITDA, exklusive des wachstumsbedingten Investitionsprogramms sowie M&A-Aktivitäten. Aufgrund eines starken Anstiegs der Kundennachfrage, insbesondere im Space-Markt, plant die Gesellschaft zudem, zu Beginn des Jahres 2027 eine aktualisierte Guidance für 2027 zu veröffentlichen.

Conference Call

Heute findet von 13:00 bis 14:00 Uhr MEZ eine Telefonkonferenz statt. Teilnehmer können sich vorab registrieren und erhalten individuelle Einwahldaten für einen einfachen Zugang zur Konferenz: [click here]

Die Präsentation zum 9M 2026 Earnings Call wird kurz vor Beginn der Telefonkonferenz im Investor-Relations-Bereich der Website veröffentlicht.

Der vollständige 9M 2026 Bericht ist online verfügbar unter (click here)

Head of M&A und Investor Relations Marc Vesely recte Riha Telefon: +43 664 61 26 261 E-Mail: ir@montana-aerospace.com

Ansprechpartner für die Presse Jürgen Beilein Telefon: +43 664 831 2 841 E-Mail: communication@montana-aerospace.com

Über Montana Aerospace AG

Montana Aerospace AG ist ein führender Hersteller von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie mit weltweiten Entwicklungs- und Produktionsstandorten. Das Unternehmen beschäftigt rund 6.700 hochqualifizierte Mitarbeiter an 16 Standorten auf drei Kontinenten, die aus Aluminium, Titan, Verbundwerkstoffen, und Stahl bahnbrechende Technologien für die Luft- und Raumfahrt von morgen entwerfen, entwickeln und produzieren.

Haftungsausschluss

Die hierin enthaltenen Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel", "anstreben" oder "anvisieren" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Abwandlungen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen.

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DJ PTA-Adhoc: Montana Aerospace AG: starke 9M 2026 Ergebnisse mit einem Aerostructures-Umsatzwachstum von 12,5 % und einem EBITDA-Wachstum von 17,9 % -3-

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens oder seiner Branche erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

[1] Cash Conversion (%) = (EBITDA - Maintenance CAPEX - Working Capital - Net Interest Expense) / EBITDA

(Ende)

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Aussender: Montana Aerospace AG Alzbachstrasse 27 5734 Reinach Schweiz Ansprechpartner: Marc Vesely Recte Riha Tel.: +41 62 5614460 E-Mail: m.vesely@montana-aerospace.com Website: www.montana-aerospace.com ISIN(s): CH1110425654 (Aktie) Börse(n): SIX Swiss Exchange

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