Reinach - Montana Aerospace hat in den ersten neun Monaten 2026 klar mehr umgesetzt und den Gewinn gesteigert. Die Prognosen für das Gesamtjahr 2026 und das kommende Jahr 20207 wurden bestätigt. Der Umsatz stieg im Vergleich zur Vorjahresperiode um 9,7 Prozent auf 781,4 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die positive Umsatzentwicklung reflektiere die anhaltend hohe Nachfrage in den Endmärkten Commercial Aerospace, Defence ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab