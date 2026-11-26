DJ PTA-News: Montana Aerospace: Montana Aerospace beruft ausserordentliche Generalversammlung ein - und schlägt Kai Arndt zur Wahl in den Verwaltungsrat vor

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Montana Aerospace: Montana Aerospace beruft ausserordentliche Generalversammlung ein

und schlägt Kai Arndt zur Wahl in den Verwaltungsrat vor

[ PDF ]

Reinach (pta000/26.11.2026/07:00 UTC+1)

Montana Aerospace beruft ausserordentliche Generalversammlung ein und schlägt Kai Arndt zur Wahl in den Verwaltungsrat vor

• Ausserordentliche Generalversammlung am 17. Dezember 2026 in Zürich • Verwaltungsrat schlägt die Wahl von Kai Arndt für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächstenordentlichen Generalversammlung vor • Vorgeschlagene Wahl steht für Kontinuität und erweitert den Verwaltungsrat um umfassendes Luft- undRaumfahrt-Know-how sowie unternehmensspezifische Expertise

Die Montana Aerospace AG hat heute die Einladung zu einer ausserordentlichen Generalversammlung veröffentlicht. Diese findet am Donnerstag, 17. Dezember 2026, um 10:30 Uhr MEZ bei Walder Wyss AG, Seefeldstrasse 123, 8008 Zürich, Schweiz, statt. Die Türen öffnen um 10:15 Uhr MEZ. Einziger Tagesordnungspunkt ist die Wahl von Kai Arndt als Mitglied des Verwaltungsrats.

Wie bereits angekündigt (siehe Ad-hoc-Mitteilung vom 1. September 2026), nominiert der Verwaltungsrat Kai Arndt zur Wahl in den Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat beantragt, Kai Arndt für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

Vorbehaltlich seiner Wahl durch die Aktionärinnen und Aktionäre wird Kai Arndt seine umfassende Branchenerfahrung und seine profunde Kenntnis von Montana Aerospace in den Verwaltungsrat einbringen und die Geschäftsleitung bei der weiteren strategischen Entwicklung des Unternehmens unterstützen.

Die vollständige Einladung einschliesslich der organisatorischen Hinweise für Aktionärinnen und Aktionäre finden Sie unter: Montana Aerospace - Investor-Relations-Bereich

Den Lebenslauf von Kai Arndt finden Sie unter: Lebenslauf Kai Arndt

Pressekontakt Jürgen Beilein Mobil: +43 664 831 2 841 E-Mail: communication@montana-aerospace.com

Über Montana Aerospace AG Die Montana Aerospace AG ist eine weltweit tätige Industriegruppe, die auf die Entwicklung und Fertigung von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie spezialisiert ist. Alle Produkte und Lösungen basieren auf jahrzehntelanger Expertise und kommen überall dort zum Einsatz, wo höchste Anforderungen an Qualität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit gestellt werden. An 16 Standorten in Europa, Nordamerika und Asien arbeiten rund 6.600 hochqualifizierte Mitarbeitende an innovativen Technologien für die Luft- und Raumfahrt von morgen - mit Aluminium, Titan, Stahl und Verbundwerkstoffen. Als echter One-Stop-Shop bietet Montana Aerospace integrierte Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette - von der Entwicklung eigener Legierungen in den unternehmenseigenen Giessereien über Strangpressen, mechanische Bearbeitung und Oberflächenbehandlung bis hin zur Vormontage. Kundinnen und Kunden profitieren so von einer umfassenden Betreuung aus einer Hand, kürzeren Durchlaufzeiten, geringerer Beschaffungskomplexität und höherer Flexibilität.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Montana Aerospace Alzbachstrasse 27 5734 Reinach Schweiz Ansprechpartner: Jürgen Beilein Tel.: +43 664 831 28 41 E-Mail: communication@montana-aerospace.com Website: www.montana-aerospace.com ISIN(s): CH1110425654 (Aktie) Börse(n): SIX Swiss Exchange

[ source: https://www.pressetext.com/news/1795672800756 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 26, 2026 01:00 ET (06:00 GMT)