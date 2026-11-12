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1&1 mit Neunmonatszahlen 2026



12.11.2026 / 07:28 CET/CEST

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1&1 mit Neunmonatszahlen 2026 +1,2 % Umsatz auf 3.401,8 Mio. EUR

-1,2 % Service-Umsatz auf 2.712,2 Mio. EUR

+11,4 % vergleichbares operatives EBITDA auf 593,3 Mio. EUR

Prognose 2026 sowie Ausblick 2027 und 2028 bestätigt Montabaur, 12. November 2026. Die 1&1 AG (ISIN DE 0005545503) verzeichnete in den ersten neun Monaten 2026 einen Rückgang um -240.000 Mobilfunkverträge auf 12,24 Mio. Verträge. Ursächlich war vor allem eine im April erfolgte Neuausrichtung des Discount-Tarifportfolios. Diese umfasste die Einstellung der Vermarktung besonders niedrigpreisiger Tarife sowie die Reduktion inkludierter Datenvolumina bei leistungsstarken Tarifen. Die Anzahl der Breitband-Verträge erhöhte sich um 20.000 auf 3,86 Mio. Verträge. Die Umsatzerlöse stiegen in den ersten neun Monaten 2026 um 1,2 % auf 3.401,8 Mio. EUR (9M 2025 inkl. 1&1 Versatel: 3.360,3 Mio. EUR), wobei der werthaltige Service-Umsatz mit 2.712,2 Mio. EUR (9M 2025 inkl. 1&1 Versatel: 2.745,7 Mio. EUR) leicht unter Vorjahresniveau lag. Die Ertragslage der 1&1 AG war im dritten Quartal durch einmalige Aufwendungen von rund 60,0 Mio. EUR im Zusammenhang mit einem umfassenden Transformations- und Restrukturierungsprogramm bei 1&1 Versatel belastet. Bereinigt um diese Effekte erhöhte sich das vergleichbare operative EBITDA in den ersten neun Monaten 2026 um 11,4 % auf 593,3 Mio. EUR (9M 2025 inkl. 1&1 Versatel: 532,8 Mio. EUR). Im Segment Consumer & Small Business reduzierte sich das operative EBITDA um 2,1 % auf 598,2 Mio. EUR (9M 2025: 611,0 Mio. EUR), davon -16,5 Mio. EUR infolge des Wegfalls von Aktivierungen aufgrund des Wechsels des Roaming-Partners (keine EBIT-Wirkung). Im Segment Enterprises & Networks verbesserte es sich deutlich auf

-4,9 Mio. EUR (9M 2025 inkl. 1&1 Versatel: -78,2 Mio. EUR). Unter Einbeziehung der Aufwendungen für das Transformations- und Restrukturierungsprogramm bei 1&1 Versatel betrug das EBITDA 533,3 Mio. EUR (9M 2025 inkl. 1&1 Versatel: 532,8 Mio. EUR). Das operative EBIT erhöhte sich auf 179,3 Mio. EUR (9M 2025 inkl. 1&1 Versatel: 102,6 Mio. EUR). Ursächlich für den starken Anstieg waren neben dem höheren operativen EBITDA insgesamt gesunkene Abschreibungen. Dabei standen gestiegenen Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen gegenläufig geringere PPA-Abschreibungen gegenüber. Unter Einbeziehung der Aufwendungen für das Transformations- und Restrukturierungsprogramm bei 1&1 Versatel erhöhte sich das EBIT auf 119,3 Mio. EUR. Das operative Ergebnis je Aktie (EPS) stieg in den ersten neun Monaten 2026 auf 0,30 EUR (9M 2025 inkl. 1&1 Versatel: 0,06 EUR). Unter Einbeziehung der Aufwendungen für das Transformations- und Restrukturierungsprogramm bei 1&1 Versatel liegt das Ergebnis je Aktie bei 0,07 EUR. Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (Cash-CAPEX) betrugen 359,3 Mio. EUR (9M 2025 inkl. 1&1 Versatel: 437,4 Mio. EUR). Prognose 2026 1&1 erwartet für das Geschäftsjahr 2026 einen Service-Umsatz auf Vorjahresniveau (2025 inkl. 1&1 Versatel FY: 3.661,8 Mio. EUR). Aufgrund der einmaligen Aufwendungen in Zusammenhang mit dem Transformations- und Restrukturierungs-programm bei 1&1 Versatel hat die 1&1 AG im September 2026 ihre EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2026 auf rund 740 Mio. EUR angepasst (2025 inkl. 1&1 Versatel FY: 689 Mio. EUR). Das um diese Effekte adjustierte operative EBITDA wird unverändert bei rund 800 Mio. EUR erwartet und entspricht der ursprünglichen EBITDA-Prognose. Das Investitionsvolumen (Cash-Capex) soll 2026 zwischen 500 und 550 Mio. EUR betragen (2025 inkl. 1&1 Versatel FY: 652 Mio. EUR). Ausblick 2027 und 2028 Auch für die Geschäftsjahre 2027 und 2028 erwartet die 1&1 AG ein operatives EBITDA-Wachstum von jährlich ca. 100 Mio. EUR. Das Investitionsvolumen (Cash-Capex) soll jeweils auf dem Niveau von 2026 liegen. Kennzahlen nach IFRS - Vergleich 9M 20251 vs. 9M 2026 in Mio. EUR 9M 20251 9M 2026 Veränderung Umsatz 3.360,3 3.401,8 1,2 % Service-Umsatz 2.745,7 2.712,2 -1,2 % Vergleichbares operatives EBITDA2 532,8 593,3 11,4 % davon Segment Consumer & Small Business2 611,0 598,2 -2,1 % davon Segment Enterprises & Networks2 -78,2 -4,9 Vergleichbares operatives EBIT2 102,6 179,3 74,8 % Vergleichbares operatives Ergebnis je Aktie2 in EUR 0,06 0,30 Kundenverträge in Mio. 16,34 16,10 -1,5 %



1 9M 2025 auf vergleichbarer Basis inklusive 1&1 Versatel

2 Bereinigt um 60,0 Mio. EUR einmalige Effekte aus Restrukturierungs- und Transformationsprogramm 1&1 Versatel Diese Mitteilung ist ab dem 12. November 2026 auf der Homepage der Gesellschaft abrufbar. https://www.1und1.ag/investor-relationsmeldungen-berichte-praesentationen Montabaur, 12. November 2026 1&1 AG Der Vorstand Über die 1&1 AG Die 1&1 AG mit Hauptsitz in Montabaur ist ein börsennotierter Telekommunikationsanbieter und Teil der United Internet Gruppe. Mit rund 4.500 Mitarbeitenden und mehr als 30 Jahren Markterfahrung steht 1&1 für Innovation, Wettbewerb und digitale Souveränität in der deutschen Telekommunikationslandschaft. 1&1 betreibt als erster Netzbetreiber Europas ein vollständig virtualisiertes, cloud-basiertes 5G-Mobilfunknetz auf Basis der neuartigen Open-RAN-Technologie - unabhängig, technologieoffen und bereit für Echtzeitanwendungen der Zukunft. Auch im Festnetz verfügt 1&1 über moderne Infrastruktur und betreibt eines der leistungsfähigsten Netze Deutschlands mit rund 70.000 Kilometern Glasfaser-Strecke. Das Netz ist in über 350 Städten verfügbar. Die Marke 1&1 adressiert Value- und Premiumsegmente mit Mobilfunk, Glasfaser, DSL sowie IPTV, während die Discount-Marken des Konzerns preisbewusste Zielgruppen ansprechen. Außerdem ist der Glasfaserspezialist 1&1 Versatel einer der führenden Anbieter von Daten- und Sprachdiensten für Unternehmen, Behörden und Institutionen.



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