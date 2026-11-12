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Hapag-Lloyd mit starkem dritten Quartal
Hapag-Lloyd hat das dritte Quartal 2026 mit einem im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich höheren Konzern-EBITDA von 1,7 Milliarden USD (1,5 Milliarden EUR) abgeschlossen. Das Konzern-EBIT stieg auf 1,1 Milliarden USD (0,9 Milliarden EUR) und das Konzernergebnis auf 1,0 Milliarde USD (0,9 Milliarden EUR). Wesentliche Treiber dieser positiven Entwicklung waren deutlich höhere Frachtraten, eine hohe Auslastung der Schiffe in der Linienschifffahrt und ein dynamisches Wachstum im Segment Terminal & Infrastruktur.
Im Segment Linienschifffahrt stieg der Umsatz im dritten Quartal 2026 auf 6,7 Milliarden USD (5,8 Milliarden EUR). Grund dafür war insbesondere die deutlich höhere durchschnittliche Frachtrate von 1.808 USD/TEU (Q3 2025: 1.413 USD/TEU). Die Transportmenge lag mit 3,4 Millionen TEU trotz des Konflikts im Nahen Osten und wetterbedingter operativer Beeinträchtigungen, die zugleich die Stückkosten unter Druck setzten, auf dem Niveau des Vorjahresquartals. Das EBITDA erhöhte sich auf 1,7 Milliarden USD (1,4 Milliarden EUR), während das EBIT auf 1,1 Milliarden USD (0,9 Milliarden EUR) stieg.
Das Segment Terminal & Infrastruktur setzte seinen Wachstumskurs fort. Der Umsatz erhöhte sich im dritten Quartal 2026 auf 197 Millionen USD (171 Millionen EUR). Dazu trugen Investitionen in neue und bestehende Terminalkapazitäten sowie eine bessere Geschäftsentwicklung der Terminals in Lateinamerika bei. Das EBITDA stieg auf 56 Millionen USD (49 Millionen EUR), während sich das EBIT auf 34 Millionen USD (29 Millionen EUR) verbesserte.
"Wir haben ein starkes drittes Quartal erzielt dank deutlich höherer Spotraten, einer robusten Nachfrage und einer hohen Kapazitätsauslastung. Unsere Geschäftsaktivitäten in der Linienschifffahrt und im Segment Terminal & Infrastruktur haben sich beide gut entwickelt, unterstützt durch den weiteren Ausbau unseres globalen Terminalportfolios. Gleichzeitig sind die Stückkosten aufgrund geopolitischer Spannungen und operativer Beeinträchtigungen weiterhin unter Druck. Ausblickend werden wir alles daransetzen, unseren Kunden eine herausragende Qualität zu bieten, in das weitere Wachstum unseres Unternehmens zu investieren und gleichzeitig eine strikte Kostendisziplin zu wahren, um unsere Wettbewerbsposition weiter zu stärken", sagte Rolf Habben Jansen, CEO von Hapag-Lloyd.
Angesichts weiterhin robuster Spotfrachtraten liegt die Geschäftsentwicklung im vierten Quartal über den bisherigen Erwartungen. Der Vorstand der Hapag-Lloyd AG hat daher am 11. November beschlossen, seine Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 erneut anzuheben. Das Konzern-EBITDA wird nun in der Bandbreite von 4,6 Mrd. bis 5,0 Mrd. USD (4,0 Mrd. bis 4,4 Mrd. EUR) und das Konzern-EBIT in einer Bandbreite von 2,0 Mrd. bis 2,4 Mrd. USD (1,7 Mrd. bis 2,1 Mrd. EUR) erwartet. Diese Prognose ist aufgrund der volatilen Entwicklung der Frachtraten und anhaltender geopolitischer Konflikte weiterhin mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.
Der Finanzbericht für Q3 2026 ist hier abrufbar:
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