Berlin (ots) -
Protest-Installation zur Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses / Statements von INSM-Geschäftsführer Thorsten Alsleben und Steuerzahler-Präsident Reiner Holznagel / Bildmotiv für Kamerateams und Fotografen
Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) stellt heute um 11:30 Uhr zwischen Paul-Löbe-Haus und Reichstagsgebäude einen über vier Meter hohen Kassenzettel auf. Nebenan soll voraussichtlich ab 12 Uhr der Haushaltsausschuss in seiner Bereinigungssitzung die Endfassung des Bundeshaushalts 2027 aushandeln.
Der Bon listet 13 neue Belastungen auf, die bisher von der Regierung geplant werden: von Verbrauchsteuern auf Tabak, Alkohol, Zucker und Plastik über die sogenannte Reichensteuer bis zu höheren Sozialbeiträgen. Zusammen mit dem fehlenden Ausgleich der kalten Progression ergibt sich eine Rechnung von 19,4 Milliarden Euro. Die INSM fordert Entlastung bei Steuern und Abgaben statt dieser zusätzlichen Lasten.
Termin: Donnerstag, 12. November 2026, Statements 11:30 Uhr (Bilder möglich bis ca. 13:30 Uhr)
Zwischen Paul-Löbe-Haus und Reichstag, Paul-Löbe-Allee 1, 10557 Berlin
Zu Beginn Statements:
Thorsten Alsleben (INSM-Geschäftsführer)
Reiner Holznagel (Präsident Bund der Steuerzahler)
Kurzfristige Anmeldungen und Rückfragen bitte an Carl-Victor Wachs, wachs@insm.de, mobil +49 176 61649030.
Pressekontakt:
Carl-Victor Wachs
Leiter Kommunikation & Pressesprecher
wachs@insm.de
T +49 176 616 49 030
INSM Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft GmbH
Georgenstraße 22
D - 10117 Berlin
www.insm.de
Handelsregister Amtsgericht Charlottenburg, HRB 74215B
Umsatzsteuerident-Nummer: DE1230523BB
Vertretungsberechtigter Geschäftsführer: Thorsten Alsleben
Original-Content von: Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM), übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39474/6388885
Protest-Installation zur Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses / Statements von INSM-Geschäftsführer Thorsten Alsleben und Steuerzahler-Präsident Reiner Holznagel / Bildmotiv für Kamerateams und Fotografen
Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) stellt heute um 11:30 Uhr zwischen Paul-Löbe-Haus und Reichstagsgebäude einen über vier Meter hohen Kassenzettel auf. Nebenan soll voraussichtlich ab 12 Uhr der Haushaltsausschuss in seiner Bereinigungssitzung die Endfassung des Bundeshaushalts 2027 aushandeln.
Der Bon listet 13 neue Belastungen auf, die bisher von der Regierung geplant werden: von Verbrauchsteuern auf Tabak, Alkohol, Zucker und Plastik über die sogenannte Reichensteuer bis zu höheren Sozialbeiträgen. Zusammen mit dem fehlenden Ausgleich der kalten Progression ergibt sich eine Rechnung von 19,4 Milliarden Euro. Die INSM fordert Entlastung bei Steuern und Abgaben statt dieser zusätzlichen Lasten.
Termin: Donnerstag, 12. November 2026, Statements 11:30 Uhr (Bilder möglich bis ca. 13:30 Uhr)
Zwischen Paul-Löbe-Haus und Reichstag, Paul-Löbe-Allee 1, 10557 Berlin
Zu Beginn Statements:
Thorsten Alsleben (INSM-Geschäftsführer)
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