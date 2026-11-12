Berlin (ots) -Protest-Installation zur Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses / Statements von INSM-Geschäftsführer Thorsten Alsleben und Steuerzahler-Präsident Reiner Holznagel / Bildmotiv für Kamerateams und FotografenDie Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) stellt heute um 11:30 Uhr zwischen Paul-Löbe-Haus und Reichstagsgebäude einen über vier Meter hohen Kassenzettel auf. Nebenan soll voraussichtlich ab 12 Uhr der Haushaltsausschuss in seiner Bereinigungssitzung die Endfassung des Bundeshaushalts 2027 aushandeln.Der Bon listet 13 neue Belastungen auf, die bisher von der Regierung geplant werden: von Verbrauchsteuern auf Tabak, Alkohol, Zucker und Plastik über die sogenannte Reichensteuer bis zu höheren Sozialbeiträgen. Zusammen mit dem fehlenden Ausgleich der kalten Progression ergibt sich eine Rechnung von 19,4 Milliarden Euro. Die INSM fordert Entlastung bei Steuern und Abgaben statt dieser zusätzlichen Lasten.Termin: Donnerstag, 12. November 2026, Statements 11:30 Uhr (Bilder möglich bis ca. 13:30 Uhr)Zwischen Paul-Löbe-Haus und Reichstag, Paul-Löbe-Allee 1, 10557 BerlinZu Beginn Statements:Thorsten Alsleben (INSM-Geschäftsführer)Reiner Holznagel (Präsident Bund der Steuerzahler)Kurzfristige Anmeldungen und Rückfragen bitte an Carl-Victor Wachs, wachs@insm.de, mobil +49 176 61649030.Pressekontakt:Carl-Victor WachsLeiter Kommunikation & Pressesprecherwachs@insm.deT +49 176 616 49 030INSM Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft GmbHGeorgenstraße 22D - 10117 Berlinwww.insm.deHandelsregister Amtsgericht Charlottenburg, HRB 74215BUmsatzsteuerident-Nummer: DE1230523BBVertretungsberechtigter Geschäftsführer: Thorsten AlslebenOriginal-Content von: Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39474/6388885