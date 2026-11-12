MÜNCHEN (dpa-AFX) - Glänzende Geschäfte mit Investmentfonds haben den Versicherer Allianz hohe Schäden durch Naturkatastrophen im Sommer verschmerzen lassen. Die Fondstöchter Pimco und Allianz Global Investors (AGI) sammelten im dritten Quartal unter dem Strich 47 Milliarden Euro frisches Geld von Kunden ein, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in München mitteilte. Der operative Gewinn der Sparte schnellte dank höherer Erträge im Jahresvergleich auf 1,1 Milliarden Euro nach oben. Das war deutlich mehr als von Analysten im Schnitt erwartet.

Im Schaden- und Unfallgeschäft zehrten hingegen Schäden durch Naturkatastrophen im Umfang von 1,1 Milliarden Euro am Gewinn. Das operative Ergebnis sank daher im dritten Quartal um rund acht Prozent auf 2,2 Milliarden Euro. Konzernweit wuchs der operative Gewinn dennoch um sechs Prozent auf 4,7 Milliarden Euro. Nach den ersten neun Monaten stehen damit 14,1 Milliarden Euro zu Buche, so viel wie nie zuvor.

Allianz-Chef Oliver Bäte hatte daher schon am Mittwochabend sein Jahresziel angehoben. Der operative Gewinn soll 2026 nun 16,4 bis 18,6 Milliarden Euro erreichen. Bisher hatte Bäte am oberen Ende der Spanne mit 200 Millionen Euro weniger gerechnet./stw/zb