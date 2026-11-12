Jensen Huangs Zukunft bei Nvidia steht zur Debatte: Der Verwaltungsrat berät nach neuen Affärenvorwürfen über seine Ablösung. Die Aktie verliert nachbörslich zeitweise mehr als neun Prozent. Die Aktie von Nvidia hat im nachbörslichen Handel am Mittwoch zeitweise mehr als neun Prozent verloren. Nach Informationen des Senders CNBC beriet der Verwaltungsrat am späten Mittwochabend (Ortszeit) über eine mögliche Absetzung von Konzernchef Jensen Huang. Das Ergebnis war ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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