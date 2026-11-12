Jensen Huangs Zukunft bei Nvidia steht zur Debatte: Der Verwaltungsrat berät nach neuen Affärenvorwürfen über seine Ablösung. Die Aktie verliert nachbörslich zeitweise mehr als neun Prozent. Die Aktie von Nvidia hat im nachbörslichen Handel am Mittwoch zeitweise mehr als neun Prozent verloren. Nach Informationen des Senders CNBC beriet der Verwaltungsrat am späten Mittwochabend (Ortszeit) über eine mögliche Absetzung von Konzernchef Jensen Huang. Das Ergebnis war ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.