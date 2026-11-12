NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Philips von 25 auf 28 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das operative Wachstum im Bereich Diagnosis & Treatment (D&T) im dritten Quartal sei schwach gewesen, schrieb Julien Dormois in einem am Donnerstag vorliegenden Resümee zu den Zahlen. Das Segment Personal Health (PH) habe dies aber kompensiert. Die Markterwartungen für 2027 hält Dormois für ziemlich optimistisch, bleibt aber unter anderem aus Bewertungsgründen an der Seitenlinie./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 18:15 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0000009538





© 2026 dpa-AFX-Analyser