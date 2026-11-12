Frankfurt am Main (ots) -- Deutschland liegt bei der KI-Einführung über dem globalen Durchschnitt: 58 % der Unternehmen in Deutschland haben KI bereits implementiert, weltweit sind es 54 %.- Gleichzeitig haben aber nur elf Prozent ihre KI-Initiativen im Einklang mit dem ursprünglichen Business Case skaliert.- Mehr als sechs von zehn Organisationen in Deutschland berichten bereits heute von einer durch KI verursachten personellen Überkapazität von mindestens zehn Prozent.Künstliche Intelligenz liefert zunehmend messbaren geschäftlichen Nutzen. Bereits 58 Prozent der Unternehmen in Deutschland haben KI implementiert und liegen damit über dem globalen Durchschnitt von 54 Prozent. Das zeigt die neue Studie "Scaling AI for measurable impact" der Management- und Technologieberatung BearingPoint."Organisationen haben gezeigt, dass KI echten geschäftlichen Mehrwert schaffen kann. Doch den Wert in einem Projekt nachzuweisen und den Wert im großen Maßstab zu realisieren, sind zwei völlig unterschiedliche Herausforderungen. Organisationen, die sich vom Wettbewerb absetzen, investieren nicht einfach nur mehr. Vielmehr verknüpfen sie KI von Anfang an mit finanzieller Verantwortung, vertrauenswürdigen Daten, Governance, Architekturentscheidungen und der Entwicklung ihrer Belegschaft. Managementdisziplin ist der Faktor, der isolierte Erfolge in einen Mehrwert für die gesamte Organisation verwandelt," kommentiert Juliane Musil, Partnerin bei BearingPoint.Basierend auf einer globalen Befragung von 1.050 C-Level-Führungskräften und Entscheidern in 13 Ländern in Europa, den USA und China zeigt die Studie, dass fast drei Viertel der Organisationen, die KI implementiert haben, bereits messbare Erfolge bei Umsatz oder Ergebnis verzeichnen. Rund vier von zehn berichten sowohl von Umsatzwachstum als auch von Kostensenkungen.KI wird für höhere Umsatzzuwächse und stärkere Kostenreduzierungen sorgenDie KI-Reife der Unternehmen in Deutschland nimmt weiter zu. Immer mehr Organisationen bewegen sich von ersten Pilotprojekten hin zu einem produktiven Einsatz von KI in ihren Geschäftsprozessen. Gleichzeitig befindet sich ein erheblicher Teil der Unternehmen weiterhin in frühen Phasen der KI-Nutzung. Eine umfassende und unternehmensweite Verankerung von KI bleibt daher auch in Deutschland bislang die Ausnahme.Beim wirtschaftlichen Nutzen zeigt sich ein ähnliches Bild. KI liefert bereits heute messbaren Mehrwert, insbesondere durch Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen. Die größten wirtschaftlichen Effekte stehen jedoch vielfach noch aus. Zwar berichten bereits 39 Prozent der Unternehmen in Deutschland von positiven Auswirkungen sowohl auf Umsatz als auch auf Kosten, gleichzeitig geben 37 Prozent an, dass die erzielten Produktivitätsgewinne bislang noch nicht in messbare finanzielle Ergebnisse übersetzt werden konnten. Dieser Anteil liegt deutlich über dem globalen Durchschnitt von 27 Prozent.Die zentrale Herausforderung besteht daher nicht mehr darin, den Nutzen einzelner KI-Anwendungen nachzuweisen. Vielmehr müssen Unternehmen erfolgreiche Anwendungsfälle über Bereiche und Funktionen hinweg reproduzieren und Produktivitätsgewinne systematisch in nachhaltiges Umsatzwachstum und Kostenvorteile überführen.Die Ambitionen im Bereich agentenbasierter Systeme übersteigen die Bereitschaft der OrganisationenAuch das Thema agentische KI gewinnt rasant an Bedeutung. In Deutschland experimentieren bereits 34 Prozent der Unternehmen mit entsprechenden Pilotanwendungen.Es zeigt sich jedoch, dass die organisatorische Reife noch begrenzt ist: Nur 12 Prozent der Unternehmen verfügen über eine klar definierte Strategie mit aktiven Initiativen im Bereich agentischer KI - global sind es 13 Prozent. Weitere zehn Prozent befinden sich bereits in der unternehmensweiten Skalierung, sowohl global als auch in Deutschland. Die große Mehrheit befindet sich dagegen noch in Lern-, Evaluierungs- oder Pilotphasen.Die Untersuchung verdeutlicht, dass Unternehmen den Ausbau autonomer KI-Systeme zunehmend mit Fragen der Governance, Kontrolle und Verantwortung verknüpfen müssen."Responsible AI bedeutet nicht, Innovation auszubremsen. Vielmehr geht es darum, heute Wert zu schaffen und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Autonomie von KI niemals schneller voranschreitet als Governance und menschliche Aufsicht", so Juliane Musil.Die Skalierung von KI wird zunehmend zu einer organisatorischen HerausforderungAls größte Hindernisse für die Skalierung von KI nennen Unternehmen in Deutschland regulatorische Anforderungen (36 Prozent) sowie die Integration von Legacy-Systemen und bestehenden Prozessen (31 Prozent).Gleichzeitig wird eine hochwertige Datenbasis als zentrale Voraussetzung für den Erfolg angesehen. 46 Prozent der Unternehmen in Deutschland bewerten vertrauenswürdige und qualitativ hochwertige Daten als wichtigsten Erfolgsfaktor für die Skalierung von KI. Weltweit liegt dieser Wert sogar bei 54 Prozent.Darüber hinaus investieren viele Unternehmen in Cloud-Infrastrukturen, bereichsübergreifende Zusammenarbeit und Governance-Strukturen, um die Voraussetzungen für eine breitere Nutzung von KI zu schaffen.Durch KI verursachte Überkapazitäten schaffen eine neue Herausforderung für die BelegschaftMit der zunehmenden Verbreitung von KI verändern sich auch Rollenprofile und Qualifikationsanforderungen. Bereits heute berichten 68 Prozent der Unternehmen in Deutschland von KI-bedingten Überkapazitäten von mindestens zehn Prozent in einzelnen Tätigkeitsbereichen. Damit liegt Deutschland über dem globalen Durchschnitt von 62 Prozent. Bis 2030 erwarten weltweit 94 Prozent der Unternehmen entsprechende Effekte. Die Unternehmen reagieren darauf vor allem mit Investitionen in Weiterbildungs- und Umschulungsprogramme. Ziel ist es, freiwerdende Kapazitäten für neue Aufgabenfelder zu nutzen und gleichzeitig neue Kompetenzen in Bereichen wie KI-Governance, Datenmanagement und Mensch-KI-Zusammenarbeit aufzubauen."Die Einführung von KI setzt überschüssige Kapazitäten frei. Ob diese Kapazitäten zu Wachstum führen oder lediglich ungenutztes Potenzial bleiben, hängt jedoch von den Entscheidungen des Managements ab. Organisationen müssen Rollen neu gestalten, Ressourcen neu zuweisen, neue Fähigkeiten aufbauen und ihre Personalplanung mit ihren KI-Roadmaps in Einklang bringen. Andernfalls kann die Produktivität steigen, ohne aber die Ergebnisse zu erzielen, die Führungskräfte erwarten," resümiert Juliane Musil.KI als unternehmensweites Wertportfolio managenDie Studie kommt zu dem Schluss, dass Organisationen KI nicht länger als eine Sammlung einzelner Anwendungsfälle betrachten sollten. Stattdessen gilt es, KI als unternehmensweites Wertportfolio zu managen. Die organisatorisch am weitesten entwickelten Unternehmen zeigen bereits Anzeichen dieses umfassenderen Ansatzes. Dies unterstreicht die wachsende Bedeutung von KI als strategischem Wettbewerbsfaktor. Unternehmen betrachten KI zunehmend als Grundlage für zukünftiges Wachstum, Innovation und langfristige Wertschöpfung.Die Empfehlungen von BearingPoint folgen einem gemeinsamen Grundsatz: KI muss als organisatorische Transformation gesteuert werden.BearingPoint identifiziert fünf Prioritäten für Führungskräfte:1. KI als unternehmensweites Wertportfolio managen.2. Operative Kennzahlen mit Ergebnissen in Bezug auf Umsatz, Kosten, Marge und Nachhaltigkeit verknüpfen.3. Die Skalierbarkeit bewerten, bevor größere Investitionen in KI genehmigt werden.4. Die Einführung von KI mit der Personalplanung und der Neugestaltung von Rollen abstimmen.5. Architektur und Governance für Betriebsmodelle schaffen, in denen Menschen und KI-Agenten zusammenwirken.Ziel ist es nicht einfach, mehr KI einzusetzen, sondern nachhaltigen Mehrwert für Kunden, die Gesellschaft und den Planeten zu schaffen.Über die Studie"Scaling AI for measurable impact" basiert auf einer globalen Befragung von 1.050 C-Level-Führungskräften und leitenden Entscheidungsträgern aus Organisationen des öffentlichen und privaten Sektors in 13 Ländern in Europa, den Vereinigten Staaten und China. Die Erhebung wurde im August 2026 in Form von Online-Interviews durchgeführt.Die vollständige Studie steht hier zum Download bereit: Scaling AI for measurable impact | BearingPoint Deutschland (https://www.bearingpoint.com/de-de/publikationen-and-events/publikationen/scaling-ai-for-measurable-impact/)Über BearingPointBearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite, die Unternehmen mithilfe moderner Technologien transformiert. Wir unterstützen Unternehmen bei der Transformation, indem wir fundiertes Branchenwissen mit starken Kompetenzen in Strategie, Geschäftsprozessen, Technologie und KI kombinieren. Unsere Beraterteams arbeiten dabei in unterschiedlichsten Industrien - immer nah am Kunden. Spezialisierte SAP- und Microsoft-Einheiten, ein starker Fokus auf KI sowie ergebnisorientierte Softwarelösungen ermöglichen maßgeschneiderte, innovative Lösungen für die Herausforderungen unserer Kunden.Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.BearingPoint gehört zu den TIME World's Best Companies und den Forbes World's Best Employers. Das Unternehmen ist zudem eine zertifizierte B Corporation, die hohe soziale und ökologische Standards erfüllt.Weitere Informationen:Homepage: www.bearingpoint.comLinkedIn: www.linkedin.com/company/bearingpointInstagram: https://www.instagram.com/bearingpoint_dach/Pressekontakt:Alexander BockGlobal Senior Manager CommunicationsTel: +49 89 540338029E-Mail: alexander.bock@bearingpoint.comOriginal-Content von: BearingPoint GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/68073/6388895