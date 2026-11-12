Europa will Chinas Rohstoff-Dominanz brechen: Warum Kanada zum strategischen Partner wird

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Europa investiert in neue Minen, Raffinerien und Magnetfabriken, um seine Abhängigkeit von China zu reduzieren. Doch eigene Produktionskapazitäten allein reichen nicht aus. Ohne verlässliche Rohstofflieferanten bleibt die europäische Industrie verwundbar. Eine neue Vereinbarung zwischen der Europäischen Investitionsbank (EIB) und Kanada könnte deshalb eine wichtige Rolle beim Aufbau unabhängiger Lieferketten spielen. Besonders interessant ist dabei Graphit - ein strategischer Rohstoff für Batterien, Verteidigung und Hochtechnologie.

Europas Rohstoffstrategie nimmt konkrete Formen an

In Estland zeigt sich bereits, wie die europäische Rohstoffstrategie in industrielle Produktion übergeht. Der kanadische Konzern Neo Performance Materials hat im September 2026 in Narva die kommerzielle Herstellung von Seltenerd-Permanentmagneten aufgenommen. Die anfängliche Jahreskapazität beträgt rund 2.000 Tonnen, eine Erweiterung auf etwa 5.000 Tonnen ist geplant.

Die Magnete werden unter anderem für Elektromotoren benötigt. Parallel erweitert Neo seine europäischen Verarbeitungskapazitäten. Im Oktober wurde das Unternehmen außerdem für eine Förderung von bis zu 126 Millionen Euro aus dem EU-Innovationsfonds ausgewählt.

Auch in Schweden, Frankreich und Norwegen entstehen neue Projekte zur Gewinnung und Verarbeitung kritischer Rohstoffe. Doch zwischen dem Aufbau einzelner Anlagen und einer unabhängigen europäischen Lieferkette besteht ein entscheidender Unterschied: Die benötigten Ausgangsmaterialien müssen ebenfalls aus verlässlichen Quellen stammen.

Die Europäische Investitionsbank öffnet die Tür nach Kanada

Am 30. Oktober 2026 unterzeichneten die Europäische Investitionsbank und die kanadische Regierung beim EU-Kanada-Gipfel in Montréal ein Rahmenabkommen. Es schafft die Grundlage für künftige EIB-Investitionen in Kanada, wobei kritische Rohstoffe zu den ersten Schwerpunkten gehören sollen.

Bereits im März hatten beide Seiten eine engere Zusammenarbeit vereinbart. Das neue Rahmenabkommen geht einen Schritt weiter und soll Investitionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette ermöglichen - von der Rohstoffgewinnung über Verarbeitung und Raffination bis zur Herstellung industrieller Materialien.

Die Vereinbarung ist noch keine Finanzierungszusage für einzelne Unternehmen. Sie verdeutlicht jedoch, dass Europa seine Rohstoffversorgung zunehmend durch internationale Partnerschaften absichern möchte.

Kanada bietet dafür bedeutende Mineralvorkommen, etablierte Bergbaustrukturen und vergleichsweise stabile politische Rahmenbedingungen. Insbesondere die Provinz Québec verfügt über umfangreiche Rohstoffressourcen und Zugang zu Wasserkraft.

Warum Graphit strategisch besonders interessant ist

Während seltene Erden vor allem für leistungsfähige Permanentmagnete benötigt werden, ist Graphit ein zentraler Bestandteil vieler Lithium-Ionen-Batterieanoden. Darüber hinaus findet hochreiner Graphit Anwendung in der Kerntechnik, Luft- und Raumfahrt sowie spezialisierten Verteidigungssystemen.

China nimmt bei der Verarbeitung von Batteriegraphit eine dominierende Stellung ein. Neue westliche Minen allein lösen deshalb das Versorgungsproblem nicht. Entscheidend sind zusätzliche Kapazitäten zur Herstellung hochreiner Materialien.

Für europäische Automobilhersteller, Batterieproduzenten und Industrieunternehmen entsteht damit ein doppelter Bedarf: Zugang zu geeigneten Graphitvorkommen und unabhängige Verarbeitungstechnologien.

Focus Graphite: Zwei Projekte und 99,9996 Prozent Reinheit

In diesem Umfeld entwickelt Focus Graphite (ISIN: CA34416E8743; TSXV: FMS; Frankfurt: FKC0) zwei Graphitprojekte in Québec.

Das Vorzeigeprojekt Lac Knife verfügt über eine abgeschlossene Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2023 und weist einen durchschnittlichen Graphitgehalt von rund 15 Prozent auf. Das zweite Projekt, Lac Tétépisca, besitzt ebenfalls umfangreiche hochgradige Graphitressourcen. Beide Projekte befinden sich noch in der Entwicklungsphase.

Besonders interessant ist die Verbindung zwischen Rohstoffvorkommen und Verarbeitungstechnologie.

Im Dezember 2025 meldete Focus Graphite bei Tests mit Material aus Lac Knife einen Reinheitsgrad von 99,9996 Prozent. Gleichzeitig wurde eine äquivalente Borkonzentration von 2,03 ppm erreicht - ein wichtiger technischer Parameter für potenzielle Anwendungen in der Nuklearindustrie.

Die Ergebnisse wurden durch elektrothermische Reinigung ohne den Einsatz von Säuren oder Halogengasen erzielt.

14,1 Millionen kanadische Dollar für den nächsten Entwicklungsschritt

Die kanadische Regierung unterstützt die Weiterentwicklung dieser Technologie über Natural Resources Canada mit einer nicht rückzahlbaren Förderung von bis zu 14,1 Millionen kanadischen Dollar.

Das Programm umfasst Pilotversuche, technische Entwicklung und die Vorbereitung einer Demonstrationsanlage zur Herstellung hochreinen Graphits.

Im März 2026 begann Focus Graphite mit der Verarbeitung einer sechs Tonnen schweren Großprobe aus Lac Knife. Daraus sollten rund 500 Kilogramm Graphitkonzentrat für weitere technische Untersuchungen gewonnen werden.

Hinzu kommt ein weiterer technologischer Fortschritt: Im Oktober 2026 erhielt das Unternehmen ein kanadisches Patent für siliziumverstärkte Graphit-Anodenmaterialien. Die Technologie soll die Leistungsfähigkeit zukünftiger Lithium-Ionen-Batterien verbessern. Entsprechende Patentanmeldungen in Europa, den USA und Südkorea befinden sich noch im Verfahren.

Damit verfolgt Focus Graphite eine Strategie, die über den klassischen Graphitabbau hinausgeht und auch höherwertige Materialien für internationale Industriekunden umfasst.

Analysten sehen erhebliches Bewertungspotenzial

Auch die Bewertung von Focus Graphite wird von Analysten thematisiert. Fundamental Research Corp. (FRC) erhöhte in einer Analyse vom 25. Mai 2026 seinen geschätzten fairen Wert für die Aktie von zuvor 1,27 CAD auf 2,03 CAD. Ausschlaggebend war insbesondere die deutliche Erweiterung der Graphitressourcen beim Projekt Lac Tétépisca. Die Bewertung basiert auf den Annahmen und Modellen der Analysten und stellt keine Garantie für eine entsprechende Kursentwicklung dar. Focus Graphite hat FRC für die Erstellung und Verbreitung von Research-Berichten vergütet.

Fazit

Europas Bemühungen um unabhängige Rohstofflieferketten entwickeln sich zunehmend von politischen Absichtserklärungen zu konkreten Industrieprojekten. Die Magnetproduktion in Estland und das neue Rahmenabkommen zwischen der EIB und Kanada zeigen, dass sowohl Verarbeitungskapazitäten als auch internationale Rohstoffpartnerschaften an Bedeutung gewinnen.

Für Focus Graphite entsteht daraus ein interessantes strategisches Umfeld. Das Unternehmen verfügt über zwei Graphitprojekte in Québec, fortgeschrittene technische Untersuchungen und eine staatlich unterstützte Initiative zur Herstellung hochreiner Materialien. Die erreichte Reinheit von 99,9996 Prozent und das neue Batterieanodenpatent unterstreichen die technologische Ausrichtung.

Eine direkte EIB-Finanzierung oder europäische Abnahmevereinbarung wurde damit allerdings nicht bekannt gegeben. Auch Genehmigungen, industrielle Skalierung und die kommerzielle Qualifizierung der Produkte bleiben wichtige Aufgaben.

Für Anleger dürften insbesondere die Fortschritte beim Reinigungsprogramm, mögliche Kundenqualifizierungen und die weitere Entwicklung von Lac Knife entscheidend sein.

Sollte Europa seine Rohstoffpartnerschaft mit Kanada konsequent ausbauen, könnten Projekte, die hochwertige Ressourcen mit eigener Verarbeitungstechnologie verbinden, langfristig eine wichtige Rolle spielen.

Quelle:

Europäische Investitionsbank, "EIB and Canada open new chapter for investment at EU-Canada Summit", 30. Oktober 2026.

https://www.eib.org/en/press/all/2026-398-eib-and-canada-open-new-chapter-for-investment-at-eu-canada-summit

Kanadische Regierung, "Canada and the European Union building together an Alliance for the Future", 30. Oktober 2026.

https://www.pm.gc.ca/en/news/statements/2026/10/30/joint-statement-canada-and-european-union-building-together-alliance

Neo Performance Materials, "Neo Advances to Commercial Production at its European Magnet Facility", 14. September 2026.

https://www.neomaterials.com/neo-advances-commercial-production-magnet-facility/

Neo Performance Materials, European magnet manufacturing and expansion programme.

https://www.neomaterials.com/estonia/

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