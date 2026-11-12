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Fresenius schließt Verkauf von 13,4 Millionen Aktien der Fresenius Medical Care zu 39,00 Euro je Aktie ab und erzielt rund 524 Millionen Euro (News mit Zusatzmaterial)



12.11.2026 / 07:45 CET/CEST

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Fresenius hat 13,4 Millionen Aktien der Fresenius Medical Care AG zu einem Preis von 39,00 Euro je Aktie veräußert und damit einen Bruttoerlös von rund 524 Millionen Euro erzielt

Die Finanzbeteiligung von Fresenius an Fresenius Medical Care reduziert sich von rund 25 Prozent 1 auf rund 20 Prozent 1 des ausgegebenen Grundkapitals

auf rund 20 Prozent des ausgegebenen Grundkapitals Seit der Dekonsolidierung von Fresenius Medical Care hat Fresenius seine Finanzbeteiligung von ursprünglich rund 32 Prozent 1 auf rund 20 Prozent 1 reduziert und dabei einen kumulierten Bruttoerlös von rund 2,3 Milliarden Euro erzielt

auf rund 20 Prozent reduziert und dabei einen kumulierten Bruttoerlös von rund 2,3 Milliarden Euro erzielt Die Erlöse werden im Einklang mit den im Rahmen von FutureFresenius festgelegten Prioritäten der Kapitalallokation verwendet

Fresenius SE & Co. KGaA (XETR: FRE; OTCM: FSNUY) hat heute den am 11. November 2026 angekündigten Verkauf von 13,4 Millionen Aktien der Fresenius Medical Care AG (XETR: FME; NYSE: FMS) zu einem Platzierungspreis von 39,00 Euro je Aktie abgeschlossen. Die Platzierung erzielt einen Bruttoerlös von rund 524 Millionen Euro und reduziert die Finanzbeteiligung von Fresenius an Fresenius Medical Care auf rund 20 Prozent1 des ausgegebenen Grundkapitals. Die Abwicklung der Transaktion wird voraussichtlich am 16. November 2026 erfolgen.



"Mit der erfolgreichen Platzierung von Fresenius Medical Care-Aktien setzen wir das disziplinierte Management unseres Anteils an Fresenius Medical Care fort. Damit folgen wir dem strategischen Kurs, den wir mit FutureFresenius eingeschlagen haben. Wir setzen Kapital frei, um in unsere Wachstumsplattformen zu investieren und unsere strategischen Prioritäten in der REJUVENATE-Phase zu verfolgen", sagt Sara Hennicken, Finanzvorständin von Fresenius.



Der Nettoerlös steht für Investitionen in die Wachstumsplattformen von Fresenius zur Verfügung - im Einklang mit den unter FutureFresenius festgelegten Prioritäten für die Kapitalallokation. ???Transaktionsdetails Die Platzierung erfolgte im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bei institutionellen Investoren; BNP Paribas, BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft und J.P. Morgan SE begleiteten die Platzierung als Joint Bookrunner.

Für die verbleibenden Aktien von Fresenius an Fresenius Medical Care gilt eine Lock-up-Frist von 90 Tagen.

Der erwartete Buchgewinn im niedrigen bis mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich wird in den Ergebnissen des Fresenius-Konzerns für das vierte Quartal 2026 berücksichtigt und als Sondereinfluss ausgewiesen. ???

Fußnoten

1 Vor einem etwaigen künftigen Umtausch von Anleihen in Aktien von Fresenius Medical Care sowie vor einer etwaigen Aktieneinziehung durch Fresenius Medical Care im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms.





Pressekontakt:

Steffi Kim

Group Communications

Fresenius SE & Co. KGaA

Else-Kröner-Straße 1

61352 Bad Homburg

Deutschland

M +49 175 3284 722

steffi.kim@fresenius.com





Fresenius (XETR: FRE, OTCM: FSNUY) ist ein weltweit tätiges, therapiefokussiertes Gesundheitsunternehmen mit Sitz in Bad Homburg v. d. Höhe. Die Mission des Unternehmens ist es, Menschenleben zu retten und zu verbessern. Über Fresenius Kabi und Fresenius Helios stellt Fresenius systemrelevante, innovative und bezahlbare Medizin entlang der gesamten Versorgungskette bereit: Fresenius Kabi ist ein führender Anbieter lebensrettender Arzneimittel, medizinischer Ernährung und Medizintechnik für kritisch und chronisch kranke Patientinnen und Patienten und erreicht mit seinem Produktportfolio jährlich rund 450 Millionen Menschen. Fresenius Helios ist Europas größter privater Krankenhausbetreiber und behandelt rund 27 Millionen Patientinnen und Patienten pro Jahr.



Mit mehr als 178.000 Mitarbeitenden und Aktivitäten in über 60 Ländern erzielte Fresenius im Jahr 2025 einen Umsatz von 22,6 Milliarden Euro.



Weitere Informationen unter www.fresenius.com/de sowie auf LinkedIn .



Die Fresenius Medical Care AG ist ein unabhängiges, separat börsennotiertes Unternehmen (XETR: FME; NYSE: FMS), an dem die Fresenius SE & Co. KGaA eine Finanzbeteiligung von rund 25 %1 hält. Umsatz und Ergebnis von Fresenius Medical Care sind nicht in den Umsatz- und Ergebniskennzahlen der Fresenius Gruppe enthalten.



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Fresenius Management SE Sitz der Gesellschaft

Bad Homburg, Deutschland

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Bad Homburg, Deutschland Handelsregister

Amtsgericht Bad Homburg, HRB 11852

Handelsregister

Amtsgericht Bad Homburg, HRB 11673 Aufsichtsratsvorsitzender

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Dr. Marc-Alexander Mahl, Dr. Michael Moser,

Dr. Christian Pawlu



Aufsichtsratsvorsitzender

Wolfgang Kirsch

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