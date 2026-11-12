DJ Talanx erhöht Ausblick und will Gewinn 2027 weiter steigern

DOW JONES--Talanx wird nach neun Monaten abermals optimistischer für 2026 und will im kommenden Jahr noch eine Schippe drauflegen. Der Versicherungskonzern hat seine Gewinnprognose für das laufende Jahr abermals erhöht und erstmals einen Ausblick auf 2027 gegeben.

Talanx strebt 2026 nun einen Nettogewinn von über 2,8 Milliarden Euro an. Zuletzt war der Konzern von "deutlich über" 2,7 Milliarden Euro ausgegangen. Ursprünglich hatte das Jahresziel auf mehr als 2,5 Milliarden gelautet. 2027 soll der Gewinn dann auf über 3 Milliarden Euro steigen. "Unsere operative Stärke und unsere Strategie der Kostenführerschaft stimmen uns sehr optimistisch für den Rest des Jahres und für 2027", sagte Vorstandschef Torsten Leue.

Im dritten Quartal stieg der Konzerngewinn laut Mitteilung um 18 Prozent auf 696 Millionen Euro. In den ersten neun Monaten legte der Gewinn um 12 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro zu, was sowohl einem guten operativen Geschäft als auch einem deutlich höheren Kapitalanlageergebnis zu verdanken war. Das Ergebnis liegt im Rahmen der Markterwartungen.

Der Versicherungsumsatz legte um 3 Prozent auf 36,9 Milliarden Euro zu. Die Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich auf 89,0 von 89,8 Prozent. Die Belastungen aus Großschäden lagen mit 1,7 Milliarden Euro deutlich unter dem Budget. Der größte Einzelschaden waren die Erdbeben in Kolumbien mit 270 Millionen Euro. Der Löwenanteil fiel bei der Rückversicherungstochter Hannover Rück an, die am Montag Zahlen vorgelegt hatte.

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November 12, 2026 01:30 ET (06:30 GMT)

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