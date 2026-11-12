VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 12
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-11-11
|IE00BF541080
|464000.000
|63537936.64
|136.9352
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-11-11
|IE00BF540Z61
|754000.000
|55719883.39
|73.8990
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-11-11
|IE00BQQP9F84
|44650000.000
|4329624798.28
|96.9681
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-11-11
|IE00BDFBTQ78
|36925000.000
|2184241605.73
|59.1535
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-11-11
|IE00BYWQWR46
|10050000.000
|683094591.41
|67.9696
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-11-11
|IE00BQQP9G91
|12100000.000
|1173720322.11
|97.0017
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-11-11
|IE00BDS67326
|3456000.000
|237577221.95
|68.7434
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-11-11
|IE00BQQP9H09
|5800000.000
|416526263.06
|71.8149
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-11-11
|IE00BL0BMZ89
|4350000.000
|166323189.73
|38.2352
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-11-11
|IE00BMC38736
|88800000.000
|8426436850.24
|94.8923
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-11-11
|IE00BMDH1538
|12500000.000
|96026415.84
|7.6821
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-11-11
|IE00BMDKNW35
|45300000.000
|461928477.04
|10.1971
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-11-11
|IE0000H445G8
|470000.000
|7345236.36
|15.6282
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-11-11
|IE0002PG6CA6
|86750000.000
|905481712.13
|10.4378
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-11-11
|IE0005B8WVT6
|730000.000
|15843316.13
|21.7032
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-11-11
|IE000YU9K6K2
|21540000.000
|1597119870.74
|74.1467
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-11-11
|IE000B9PQW54
|890000.000
|24735165.11
|27.7923
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-11-11
|IE0001J5A2T9
|735000.000
|21154384.42
|28.7815
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-11-11
|IE0005TF96I9
|770000.000
|15954979.61
|20.7208
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-11-11
|IE000M7V94E1
|41920000.000
|1766393143.30
|42.1372
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-11-11
|IE000NXF88S1
|8820000.000
|266562074.33
|30.2225
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-11-11
|IE000YYE6WK5
|113350000.000
|6434852182.89
|56.7698
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-11-11
|IE000J6CHW80
|2774000.000
|67749880.22
|24.4232
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-11-11
|IE0007I99HX7
|1550000.000
|44059673.49
|28.4256
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-11-11
|IE000SBU19F7
|510000.000
|14063964.08
|27.5764
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-11-11
|IE0007Y8Y157
|30250000.000
|749783051.30
|24.7862
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-11-11
|IE000QYDXKV5
|1550000.000
|32612807.42
|21.0405
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-11-11
|IE000YYVSM16
|5450000.000
|85959136.72
|15.7723
|VanEck Agribusiness UCITS ETF
|2026-11-11
|IE000GLK5WA7
|400000.000
|7565920.23
|18.9148
|VanEck China Semiconductor UCITS ETF
|2026-11-11
|IE000TS4B6Y3
|250000.000
|4688894.01
|18.7556
© 2026 PR Newswire