Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 12.11.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Wann fliegt der Deckel von dieser 200% Chance der Analysten?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
VG

WKN: A2JEMG | ISIN: IE00BF540Z61 | Ticker: GFEA
Tradegate
11.11.26 | 07:30
65,72 Euro
-0,73 % -0,49
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
VANECK GLOBAL FALLEN ANGEL HIGH YIELD BOND UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VANECK GLOBAL FALLEN ANGEL HIGH YIELD BOND UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
66,3566,8711.11.
66,3666,9411.11.
PR Newswire
12.11.2026 08:06 Uhr
102 Leser
Artikel bewerten:
(0)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 12

Fund NameNAV DateTicker SymbolISINShares in IssueNet Asset ValueNAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF2026-11-11IE00BF541080464000.00063537936.64136.9352
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF2026-11-11IE00BF540Z61754000.00055719883.3973.8990
VanEck Gold Miners UCITS ETF2026-11-11IE00BQQP9F8444650000.0004329624798.2896.9681
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF2026-11-11IE00BDFBTQ7836925000.0002184241605.7359.1535
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF2026-11-11IE00BYWQWR4610050000.000683094591.4167.9696
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF2026-11-11IE00BQQP9G9112100000.0001173720322.1197.0017
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF2026-11-11IE00BDS673263456000.000237577221.9568.7434
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF2026-11-11IE00BQQP9H095800000.000416526263.0671.8149
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF2026-11-11IE00BL0BMZ894350000.000166323189.7338.2352
VanEck Semiconductor UCITS ETF2026-11-11IE00BMC3873688800000.0008426436850.2494.8923
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF2026-11-11IE00BMDH153812500000.00096026415.847.6821
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF2026-11-11IE00BMDKNW3545300000.000461928477.0410.1971
VanEck New China UCITS ETF2026-11-11IE0000H445G8470000.0007345236.3615.6282
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-11-11IE0002PG6CA686750000.000905481712.1310.4378
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF2026-11-11IE0005B8WVT6730000.00015843316.1321.7032
VanEck Space Innovators UCITS ETF2026-11-11IE000YU9K6K221540000.0001597119870.7474.1467
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF2026-11-11IE000B9PQW54890000.00024735165.1127.7923
VanEck Circular Economy UCITS ETF2026-11-11IE0001J5A2T9735000.00021154384.4228.7815
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-11-11IE0005TF96I9770000.00015954979.6120.7208
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF2026-11-11IE000M7V94E141920000.0001766393143.3042.1372
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF2026-11-11IE000NXF88S18820000.000266562074.3330.2225
VANECK DEFENSE UCITS ETF2026-11-11IE000YYE6WK5113350000.0006434852182.8956.7698
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF2026-11-11IE000J6CHW802774000.00067749880.2224.4232
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF2026-11-11IE0007I99HX71550000.00044059673.4928.4256
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF2026-11-11IE000SBU19F7510000.00014063964.0827.5764
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-11-11IE0007Y8Y15730250000.000749783051.3024.7862
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-11-11IE000QYDXKV51550000.00032612807.4221.0405
VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF2026-11-11IE000YYVSM165450000.00085959136.7215.7723
VanEck Agribusiness UCITS ETF2026-11-11IE000GLK5WA7400000.0007565920.2318.9148
VanEck China Semiconductor UCITS ETF2026-11-11IE000TS4B6Y3250000.0004688894.0118.7556
© 2026 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.