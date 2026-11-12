Stäfa ZH - Sonova ist in den ersten sechs Monaten 2026/27 (per Ende September) kräftig gewachsen. Für das Gesamtjahr hebt der Hörsystemspezialist die Prognose an. Wie Sonova am Donnerstag mitteilte, kam der Umsatz bei 1,83 Milliarden Franken zu liegen. Das war ein Plus von 6,7 Prozent. In Lokalwährungen - die auch der eigenen Guidance zugrunde liegen - erzielte Sonova ein Plus von 7,5 Prozent. Haupttreiber war das Hörgerätegeschäft, das sowohl im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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