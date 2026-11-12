FDA untersucht Krebsrisiko bei Novartis-Gentherapie - Mesoblast meldet Fortschritt bei nächster Zelltherapie-Zulassung

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Eine neue Sicherheitswarnung der US-Arzneimittelbehörde FDA rückt die Risiken moderner Gen- und Zelltherapien erneut in den Mittelpunkt. Am Freitag, dem 6. November 2026, teilte die Behörde mit, dass sie ein schwerwiegendes Krebsrisiko im Zusammenhang mit der Gentherapie Zolgensma des Schweizer Pharmakonzerns Novartis (ISIN: CH0012005267) untersucht. In zwei Fällen fanden Wissenschaftler Hinweise darauf, dass genetisches Material des zur Behandlung verwendeten Virusvektors zur Entstehung von Tumoren beigetragen hat. Die Nachricht verdeutlicht, welche Bedeutung langfristige Sicherheitsdaten und zuverlässige Herstellungsverfahren für neuartige Medikamente besitzen. Gleichzeitig meldet der australische Zelltherapiespezialist Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) regulatorische Fortschritte. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben eine zusätzliche FDA-Genehmigung für ein Verfahren zur Qualitätsprüfung seines bereits vermarkteten Zellprodukts Ryoncil erhalten und arbeitet an weiteren Zulassungsanträgen. Während die FDA die Anforderungen an die Qualität von Zell- und Gentherapien präzisiert, gewinnen damit neben klinischen Erfolgen auch Produktionsstandards und regulatorische Verfahren an Bedeutung.

FDA warnt vor schwerwiegendem Krebsrisiko

Die am 6. November veröffentlichte FDA-Sicherheitsmitteilung betrifft Zolgensma, eine Gentherapie zur Behandlung der spinalen Muskelatrophie bei Kindern unter zwei Jahren. Bei dieser seltenen genetischen Erkrankung führt ein Defekt im SMN1-Gen dazu, dass bestimmte Nervenzellen zunehmend ihre Funktion verlieren. Unbehandelt kann die Krankheit schwere Muskelschwäche und lebensbedrohliche Komplikationen verursachen. Zolgensma wurde 2019 in den USA zugelassen und soll mithilfe eines gentechnisch veränderten Virusvektors eine funktionsfähige Kopie des benötigten Gens in Körperzellen transportieren. Nun berichtet die FDA über Tumorerkrankungen, die nach der Behandlung aufgetreten sind. Besonders relevant sind drei Fälle, bei denen das sogenannte GLI1-Onkogen eine Rolle spielte. In zwei Fällen konnte die Behörde nachweisen, dass DNA des verwendeten Virusvektors in das Erbgut der Tumorzellen integriert worden war. Bei einem dritten Fall wird der genaue Mechanismus noch untersucht. Die FDA bewertet die neuen Erkenntnisse als ernstzunehmendes Sicherheitssignal und prüft mögliche regulatorische Konsequenzen.

Auch zweite Novartis-Therapie steht unter Beobachtung

Die Sicherheitsuntersuchung beschränkt sich nicht ausschließlich auf Zolgensma. Nach Angaben der FDA ist das mögliche Risiko grundsätzlich auch für Itvisma relevant, eine weitere Gentherapie von Novartis gegen spinale Muskelatrophie. Das im November 2025 zugelassene Produkt verwendet denselben viralen Vektor und dasselbe genetische Konstrukt, wird jedoch auf anderem Weg verabreicht und richtet sich an ältere Kinder und Erwachsene. Für Itvisma wurden bislang keine entsprechenden Tumorfälle gemeldet. Die FDA untersucht dennoch, ob die bestehenden Warnhinweise und langfristigen Sicherheitsstudien ausreichen. Gleichzeitig betont die Behörde, dass der therapeutische Nutzen beider zugelassenen Produkte nach gegenwärtiger Bewertung weiterhin größer ist als die bekannten Risiken. Eine Marktrücknahme oder Aussetzung der Zulassungen wurde nicht angekündigt. Für Novartis bedeutet die Entwicklung vor allem zusätzliche regulatorische Aufmerksamkeit und die Notwendigkeit, langfristige Sicherheitsdaten sorgfältig auszuwerten. Die endgültigen Konsequenzen der Untersuchung sind derzeit offen.

Warum moderne Gentherapien besondere Sicherheitsanforderungen haben

Der Fall verdeutlicht eine grundsätzliche Herausforderung bei der Entwicklung genetischer Arzneimittel. Gentherapien können Krankheiten behandeln, deren Ursachen sich mit herkömmlichen Medikamenten nur schwer beeinflussen lassen. Gleichzeitig müssen die langfristigen Auswirkungen des eingebrachten genetischen Materials berücksichtigt werden. Bei Zolgensma wird ein sogenannter Adeno-assoziierter Virusvektor eingesetzt, der genetische Informationen in die Zellen transportiert. Solche Vektoren gelten nicht als gezielt integrierende Systeme. Unter bestimmten Umständen kann sich Vektor-DNA jedoch in das menschliche Erbgut einfügen. Geschieht dies an empfindlichen Stellen, könnten biologische Prozesse verändert werden, die das Zellwachstum regulieren. Die aktuellen FDA-Befunde liefern konkrete Hinweise auf einen solchen Mechanismus bei einzelnen Tumorerkrankungen. Daraus lässt sich allerdings nicht ableiten, wie häufig diese Komplikation bei behandelten Patienten insgesamt auftritt. Ebenso wenig können die Erkenntnisse ohne Weiteres auf andere Gen- oder Zelltherapien übertragen werden, die unterschiedliche Technologien und Wirkmechanismen verwenden.

FDA verschärft den Blick auf Qualität und Wirksamkeit

Bereits am 2. November hatte die FDA eine neue endgültige Leitlinie zur Qualitätssicherung von Zell- und Gentherapien veröffentlicht. Darin empfiehlt die Behörde Herstellern, die biologische Wirksamkeit ihrer Produkte über den gesamten Entwicklungs- und Vermarktungsprozess hinweg systematisch zu überprüfen. Im Mittelpunkt steht eine sogenannte Potency Assurance Strategy. Unternehmen sollen nachvollziehbar sicherstellen, dass jede hergestellte Charge die festgelegten Anforderungen erfüllt und die vorgesehene biologische Aktivität besitzt. Die Empfehlungen reichen von der Auswahl der Ausgangsmaterialien über die Herstellung bis zur Freigabe des fertigen Arzneimittels. Besonders bei lebenden Zellprodukten kann die biologische Variabilität eine Herausforderung darstellen. Die Leitlinie ersetzt frühere FDA-Empfehlungen aus dem Jahr 2011 und soll einen klareren regulatorischen Rahmen schaffen. Sie stellt jedoch keine neue pauschale Zulassungsvoraussetzung dar, die sämtliche bereits zugelassenen Produkte automatisch erneut durchlaufen müssten. Auch ist sie von der gesonderten Sicherheitsuntersuchung zu Novartis zu unterscheiden.

Mesoblast erhält FDA-Genehmigung für zusätzlichen Qualitätstest

Genau an diesem Punkt wird die jüngste Entwicklung bei Mesoblast interessant. Im Quartalsbericht vom 29. Oktober teilte das Unternehmen mit, dass die FDA einen zusätzlichen Test zur Überprüfung der biologischen Wirksamkeit von Ryoncil genehmigt hat. Dabei handelt es sich um den sogenannten T-cell Proliferation Inhibition BioAssay, kurz TIBA. Mit diesem Verfahren soll untersucht werden, in welchem Umfang die verwendeten mesenchymalen Stromazellen die Vermehrung bestimmter Immunzellen hemmen können. Der Test ergänzt die bestehenden Qualitätskontrollen und soll nach Unternehmensangaben die Konsistenz der Produktion unterstützen, wenn die Herstellungskapazitäten künftig erweitert werden. Mesoblast bereitet sich damit insbesondere auf einen möglichen höheren Bedarf durch zusätzliche Patientengruppen vor. Die Genehmigung des Testverfahrens ist ein konkreter regulatorischer Fortschritt für die bestehende Produktion, aber keine neue Arzneimittelzulassung. Ebenso wenig belegt sie, dass Ryoncil frei von schwerwiegenden Nebenwirkungen ist. Die Bedeutung liegt vielmehr darin, dass das Unternehmen einen weiteren Schritt zur standardisierten Herstellung seines Zellprodukts erreicht hat.

Andere Technologie, andere medizinische Anwendung

Zwischen den Gentherapien von Novartis und der Zelltherapie Ryoncil bestehen wesentliche Unterschiede. Während Zolgensma und Itvisma genetisches Material mithilfe viraler Vektoren in Körperzellen transportieren, enthält Ryoncil mesenchymale Stromazellen aus dem Knochenmark gesunder erwachsener Spender. Diese sollen überschießende Entzündungsreaktionen regulieren. Das Produkt wurde im Dezember 2024 von der FDA zur Behandlung der steroidrefraktären akuten Graft-versus-Host-Erkrankung bei Kindern ab zwei Monaten zugelassen. Die lebensbedrohliche Erkrankung kann nach einer allogenen Stammzelltransplantation auftreten, wenn Immunzellen des Spenders gesundes Gewebe des Empfängers angreifen. Ryoncil war das erste in den USA zugelassene mesenchymale Stromazellprodukt. Die bei Novartis untersuchten Risiken einer durch Virusvektor-DNA verursachten Veränderung des Erbguts lassen sich deshalb nicht unmittelbar auf Ryoncil übertragen. Daraus folgt jedoch keine allgemeine Aussage über eine höhere Sicherheit. Auch Mesoblast muss die Sicherheit, Wirksamkeit und Produktqualität seiner Therapien fortlaufend nachweisen und überwachen.

115 Millionen Dollar Umsatz mit zugelassener Zelltherapie

Während bei vielen neuartigen Therapien noch klinische Studien und regulatorische Entscheidungen im Vordergrund stehen, verfügt Mesoblast bereits über ein kommerzielles Produkt. Im Geschäftsjahr 2026, das am 30. Juni endete, erzielte Ryoncil Nettoproduktumsätze von 115,2 Millionen US-Dollar. Der gesamte Unternehmensumsatz erreichte 120,3 Millionen Dollar. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 meldete Mesoblast anschließend vorläufige Ryoncil-Nettoumsätze von rund 28 Millionen Dollar. Das entspricht einem Wachstum von 44 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal. Gleichzeitig verringerte sich der operative Netto-Cashverbrauch von 14,9 Millionen auf 2,1 Millionen Dollar. Zum 30. September verfügte das Unternehmen über liquide Mittel von rund 99 Millionen Dollar. Die Zahlen zeigen Fortschritte bei der Vermarktung und der finanziellen Entwicklung, bedeuten jedoch noch keine gesicherte nachhaltige Profitabilität. Für Anleger ist neben dem Umsatzwachstum insbesondere entscheidend, ob sich die Herstellung und Vermarktung des komplexen Zellprodukts bei steigender Nachfrage zuverlässig skalieren lassen.

Erwachsenenstudie könnte zusätzlichen Markt eröffnen

Die nächste wichtige Wachstumsoption für Mesoblast liegt in der möglichen Erweiterung der Ryoncil-Zulassung auf erwachsene Patienten. Bislang darf das Produkt in den USA ausschließlich bei Kindern mit steroidrefraktärer akuter Graft-versus-Host-Erkrankung eingesetzt werden. Eine entsprechende zulassungsrelevante Studie für Erwachsene hat nach Unternehmensangaben inzwischen begonnen und rekrutiert Patienten. Mesoblast plant, im laufenden Geschäftsjahr bis zu 40 Studienzentren in den USA zu aktivieren. Diese Einrichtungen stehen nach Unternehmensangaben für rund 60 Prozent der jährlich etwa 8.500 allogenen Knochenmarktransplantationen bei Erwachsenen in den Vereinigten Staaten. Die Zahl der Transplantationen entspricht allerdings nicht der Zahl der später tatsächlich für Ryoncil infrage kommenden Patienten. Eine erfolgreiche Erweiterung könnte dennoch zusätzliche Nachfrage schaffen und den Ausbau der bestehenden Produktionskapazitäten wirtschaftlich unterstützen. Genau dafür ist die Standardisierung der Herstellungs- und Prüfverfahren von Bedeutung. Ob die Erwachsenenstudie die erforderlichen Wirksamkeits- und Sicherheitsnachweise liefern wird, bleibt abzuwarten.

Weitere Zulassungseinreichung und Phase-III-Ergebnisse

Neben Ryoncil entwickelt Mesoblast mit rexlemestrocel-L einen weiteren Zelltherapiekandidaten. Ende Oktober berichtete das Unternehmen über ein positives Gespräch mit der FDA hinsichtlich einer geplanten Zulassungseinreichung für bestimmte Patienten mit schwerer Herzinsuffizienz. Im Mittelpunkt stehen Patienten, die auf ein mechanisches Herzunterstützungssystem angewiesen sind und unter lebensbedrohlichen gastrointestinalen Blutungen leiden. Nach Unternehmensangaben bestätigte die Behörde, dass die entsprechende Einreichung vorangetrieben werden kann. Eine Zulassung liegt für diese Anwendung bislang nicht vor. Parallel wurde die Behandlung sämtlicher 350 Patienten in einer zulassungsrelevanten Phase-III-Studie gegen chronische entzündliche Rückenschmerzen abgeschlossen. Die Ergebnisse zum primären Endpunkt einer über zwölf Monate anhaltenden Schmerzreduktion werden 2027 erwartet. Damit verfügt Mesoblast über mehrere mögliche Entwicklungsschritte, deren Erfolg jeweils von klinischen Daten, der regulatorischen Bewertung und einer späteren wirtschaftlichen Umsetzung abhängt.

Fazit

Die neue FDA-Sicherheitswarnung zu Zolgensma von Novartis zeigt, wie wichtig die langfristige Überwachung neuartiger Arzneimittel auch nach ihrer Zulassung bleibt. Die Behörde untersucht konkrete Hinweise auf einen schwerwiegenden biologischen Risikomechanismus, sieht den Nutzen der zugelassenen Novartis-Therapien derzeit aber weiterhin als überwiegend an. Gleichzeitig verdeutlicht die neue FDA-Leitlinie zur Qualitätssicherung, dass reproduzierbare Herstellungsverfahren und verlässliche Wirksamkeitstests für die gesamte Branche an Bedeutung gewinnen. Mesoblast hat mit der Genehmigung eines zusätzlichen Ryoncil-Qualitätstests einen entsprechenden regulatorischen Schritt erreicht. Das Unternehmen verfügt bereits über bedeutende Produktumsätze und arbeitet an einer möglichen Ausweitung auf erwachsene Patienten sowie weiteren Zelltherapieanwendungen. Die Risiken der unterschiedlichen Technologien sind nicht unmittelbar vergleichbar. Für Anleger wird jedoch deutlich, dass langfristiger Erfolg in diesem Markt mehr erfordert als eine erste Zulassung: Entscheidend sind Sicherheit, reproduzierbare Produktqualität und eine wirtschaftlich tragfähige Vermarktung. Für Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) werden diese Faktoren bei den nächsten Entwicklungsschritten eine zentrale Rolle spielen.

Quellen:

FDA - Sicherheitswarnung zu Novartis-Gentherapie, 06.11.2026

https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/safety-availability-biologics/fda-investigating-serious-risk-malignancy-linked-zolgensma-gene-therapy

FDA - Neue Qualitätsleitlinie für Zell- und Gentherapien, 02.11.2026

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-provides-clarity-support-cell-and-gene-therapy-development-and-quality

FDA - Zulassungsinformationen zu Zolgensma

https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/zolgensma

Mesoblast - Quartalsbericht und neuer FDA-Qualitätstest, 29.10.2026

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1345099/000134509926000093/exhibit991activitystatem.htm

Mesoblast - Geschäftsbericht 2026, 12.10.2026

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1345099/000134509926000087/exhibit991annualreportag.htm

FDA - Zulassung von Ryoncil, 18.12.2024

https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-remestemcel-l-rknd-steroid-refractory-acute-graft-versus-host-disease-pediatric

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