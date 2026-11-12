Vom 7. November bis zum 5. Dezember 2026 - Exklusive Black-Friday-Vorteile auf den preisgekrönten Atlas 6000 AC, intelligente Energiespeicherlösungen und ausgewählte Bundles

MÜNCHEN, Nov. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Conow, eine Marke für ein KI-basiertes digitales Energieökosystem, die gemeinsam mit dem globalen Anbieter von KI-Cloud-Plattformdiensten Tuya Smart (NYSE: TUYA; HKEX: 2391) entwickelt wurde, kündigt eine seiner größten Black-Friday-Aktionen an. Vom 7. November bis zum 5. Dezember 2026 profitieren Kundinnen und Kunden in Deutschland von exklusiven Angeboten auf ausgewählte intelligente Energiespeicherlösungen.

Seit seiner Einführung in Europa erzielt der Atlas 6000 AC Spitzenbewertungen führender europäischer Energiemedien: Platz 1 im Round-Trip-Effizienztest von EnergieNerds für 314-Ah-Steckerspeicher und Platz 2 im Gesamtranking. Von P1meter erhielt es 8,5/10 Punkten und belegte damit Platz 2 im bisherigen Test-Ranking.

Der Atlas 6000 AC liefert eine Kapazität von 6.028 Wh und einen bidirektionalen 3.000-W-AC-Wechselrichter und ermöglicht so hohe Leistung bei gleichzeitig einfacher Nachrüstbarkeit. Mit seiner AC-gekoppelten Plug-and-Play-Architektur lässt sich das System mühelos in bestehende PV-Anlagen integrieren. Im Zusammenspiel mit Conow AIX, der von Tuya unterstützten KI-Energie-Engine, werden Solarerzeugung, Stromtarife und Verbrauchsmuster im Haushalt kontinuierlich analysiert, um Lade- und Entladevorgänge zu optimieren. Das System kann mit bis zu 3.000 Smart Devices und 6.000 Wärmepumpen verbunden werden und ermöglicht Einsparungen bei den Stromkosten von bis zu 76,3 %. In Verbindung mit einer 10-kW-PV-Anlage kann Atlas 6000 AC Haushalten Einsparungen von bis zu 1.177 € pro Jahr ermöglichen.

Die Aktion umfasst die folgenden Produkte:

Atlas 6000 AC (6,03 kWh): 1.099 € (statt 1.399 €)

Erhältlich bei: Tepto, Sonnenmatrix,Flexisolar, Joybuy

Lyra 2500 AC (2,56 kWh): 549 € (statt 649 €)

CBE 2000 Pro 12-kWh-Bundle: 1.999 € (statt 2.356 €)





Über Conow:

Conow ist ein KI-natives, digitales Energie-Ökosystem, das darauf ausgerichtet ist, Energie intelligenter, autonomer und profitabler zu machen. Innerhalb des Tuya-Smart-Ökosystems baut Conow auf Tuyas führender IoT-Cloud-Plattform und umfassendem Know-how im Bereich künstliche Intelligenz auf, um intelligente und vernetzte Energielösungen bereitzustellen.

Kontakt: Sansa Peng

E-Mail: sansa.peng@tuya.com

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