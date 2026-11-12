Nach dem heftigen Ausverkauf bei Nvidia wittern einige Wall-Street-Experten eine historische Kaufgelegenheit. Auch "Big Short"-Investor Michael Burry sieht eine Chance auf schnelle Gewinne. Langfristig bleibt er jedoch skeptisch. Die Aktie von Nvidia hat innerhalb eines Monats rund ein Viertel ihres Wertes verloren. Am Mittwoch erholte sich der KI-Chipriese zeitweise um mehr als vier Prozent. Für Mizuho-Analyst Jordan Klein ist die Aktie inzwischen "geradezu lächerlich günstig". Das erwartete ...

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