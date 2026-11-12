DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

Allianz wird nach einem kräftigen Gewinnanstieg zuversichtlicher für das laufende Jahr und erwartet nun einen operativen Gewinn von rund 18,6 Milliarden Euro. Bislang war der Versicherer von 17,4 Milliarden Euro ausgegangen, mit einer möglichen Abweichung von 1 Milliarde Euro nach oben oder unten. In den ersten neun Monaten stieg der operative Gewinn auf 14,1 Milliarden Euro von 13,1 Milliarden im Vorjahr.

Im dritten Quartal hat ein starkes Asset Management der Allianz einen deutlichen Anstieg des operativen Gewinns beschert. Das Ergebnis fiel besser aus als erwartet.

Die Zahlen zum dritten Quartal im Detail (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Combined Ratio in Prozent, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q26 ggVj 3Q26 ggVj 3Q25 Operatives Ergebnis Konzern 4.304 -3% 4.304 -3% 4.433 -Schaden-Unfall 2.204 -8% 2.117 -12% 2.394 -Leben/Kranken 1.469 +4% 1.450 +3% 1.407 -Asset Management 1.119 +35% 944 +14% 828 Ergebnis nach Steuern/Dritten 2.784 -2% 2.500 -12% 2.847 Ergebnis je Aktie 7,70 +3% -- -- 7,44 Combined Ratio Schaden-Unfall 93,8 -- 93,8 -- 91,9

AUSBLICK UNTERNEHMEN

OTTOBOCK (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q26 ggVj Zahl 3Q25 Umsatz 447 +7% 7 417 Umsatz Core 433 +9% 7 398 EBITDA bereinigt 120,6 +10% 6 109,3 EBITDA-Marge bereinigt 27,0 -- -- 26,2 EBITDA bereinigt Core 119,5 +13% 7 105,8 EBITDA-Marge bereinigt Core 27,6 -- -- 26,6 Konzerngewinn bereinigt 51,8 +96% 6 26,4 Ergebnis je Aktie -- -- -- 0,42

UNITED INTERNET (07:35; 12:00 Telefonkonferenz)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für die ersten neun Monate (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG 9 MONATE 9M26 ggVj 9M25 Umsatz 4.635 +3% 4.502 EBITDA 1.043 +8% 966 EBIT 525 +19% 443 Ergebnis vor Steuern 380 +16% 327 Ergebnis nach Steuern/Dritten 200 +33% 150 Ergebnis je Aktie unverwässert 1,13 +30% 0,87

Weitere Termine:

07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz)

07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Friedrich Vorwerk Group SE, ausführliches Ergebnis 3Q

07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 3Q

07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 3Q (13:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, ausführliches Ergebnis 3Q

07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Tonies SE, Ergebnis 3Q

07:35 DE/MLP SE, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz)

07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Ergebnis 3Q

07:50 DE/1&1 AG, Ergebnis 3Q

07:50 DE/MBB SE, ausführliches Ergebnis 3Q

07:55 DE/Energiekontor AG, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Cancom SE, ausführliches Ergebnis 3Q

08:00 DE/Jost Werke SE, ausführliches Ergebnis 3Q

08:00 DE/OHB SE, Ergebnis 3Q

08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Verbio SE, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 3Q

08:00 GB/Burberry Group plc, Ergebnis 1H

08:00 GB/Rolls-Royce plc, Trading Update 3Q

08:30 TW/Foxconn Technology Group, Ergebnis 3Q

09:00 DE/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 9 Monate (14:00 Analystenkonferenz)

11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q

17:45 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q

18:00 IT/Enel SpA, Ergebnis 3Q

18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 9 Monate

22:00 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 1Q

22:00 US/Applied Materials Inc, Ergebnis 4Q

Im Lauf des Tages:

- DE/Brenntag SE, Kapitalmarkttag (13:30 PK)

- CH/Docmorris AG, Kapitalmarkttag

- DE/Init innovation in traffic systems SE, ausführliches Ergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende BP 0,0866 USD GSK 17,00 p Shell 0,3906 USD Unilever 39,07 p

AUSBLICK KONJUNKTUR

- GB 08:00 BIP (1. Veröffentlichung) 3Q PROGNOSE: +0,7% gg Vq/+1,9% gg Vj 2. Quartal: +0,5% gg Vq/+1,4% gg Vj 08:00 BIP September PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+1,9% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: k.A. zuvor: +0,7% gg Vq/+1,8% gg Vj 08:00 Handelsbilanz September PROGNOSE: k.A. zuvor: -18,0 Mrd GBP 08:00 Industrieproduktion September PROGNOSE: -0,4% gg Vm/ k.A. zuvor: +0,8% gg Vm/+1,6% gg Vj - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 195.000 zuvor: 189.000 16:00 NAR, Verkauf bestehender Häuser Oktober PROGNOSE: -3,8% gg Vm zuvor: +1,5% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Index zuletzt +/- % DAX Futures 26.980,00 +1,0 E-Mini-Future S&P-500 7.606,50 -0,4 E-Mini-Future Nasdaq-100 28.199,50 -1,0 Topix (Tokio) 3.937,33 +0,2 Hang-Seng (Hongk.) 24.060,45 -1,1 Shanghai-Comp. 3.658,61 -0,6 Mittwoch: INDEX Schluss +/- % DAX 26.662,77 +1,2 DAX-Future 26.804,00 +1,2 MDAX 31.074,69 +0,1 TecDAX 4.108,15 +1,9 SDAX 18.137,45 +0,5 Euro-Stoxx-50 6.393,39 +1,0 Stoxx-50 5.507,99 +0,8 XDAX 26.773,34 +0,4 Dow-Jones 52.486,49 +0,5 S&P-500 7.619,38 +1,3 Nasdaq Composite 25.466,19 +1,6

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Börsen dürften am Donnerstag ihre jüngsten Gewinne konsolidieren, erwarten Händler. Übergeordnet sei die Stimmung jedoch unverändert positiv. Technologiewerte stehen mit den Entwicklungen um Nvidia im Blick. Das Board des Unternehmens bereitet informierten Personen zufolge die Absetzung von CEO Jensen Huang vor. Die Aktie geriet daraufhin nachbörslich stark unter Druck, da Huang als Architekt der Unternehmensstrategie gilt und es keine Nachfolgeregelung gibt. Daneben müssen die Anleger eine Fülle von Unternehmenszahlen verarbeiten.

Rückblick: Fest - Neben Konjunkturoptimismus sorgte vor allem die Rückkehr der Zuversicht im Technologiesektor für Rückenwind: Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hob seine Prognosen für das deutsche Wirtschaftswachstum im laufenden und kommenden Jahr an, und der US-Rechenzentrenbetreiber Coreweave wartete mit einer optimistischen Umsatzprognose auf. Für Kauflaune bei KI-Akten sorgten daneben der voranschreitende Börsengang von Anthropic und ein kräftiges Umsatzwachstum beim ChatGPT-Entwickler OpenAI, wenngleich dieser operativ weiter defizitär agiert. Unterstützend wirkte laut Händlern auch, dass die überraschend hohen US-Verbraucherpreise vom Vortag an der Wall Street vergleichsweise gut verkraftet wurden. Der Stoxx-Subindex der Technologiewerte gewann 2,4 Prozent. Übertroffen wurde er nur vom Index der Ölwerte (+2,7%) vor dem Hintergrund gestiegener Ölpreise. Siemens Energy überzeugte mit Rekordzahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr und wartete mit ambitionierten Wachstumszielen und einem neuen Aktienrückkauf auf. Der Kurs schoss um 10,8 Prozent nach oben. Im Sog legten auch die Kurse europäischer Wettbewerber wie ABB, Schneider Electric und Legrand um bis zu 3,0 Prozent zu. In Kopenhagen gaben Vestas um 3,8 Prozent nach. Der Windkraftanlagenbauer verfehlte mit seinen Zahlen die Umsatzerwartungen. Alcon büßten in Zürich 3,9 Prozent ein, nachdem auch das Augenheilkundeunternehmen beim Umsatzwachstum enttäuscht und dazu seine Gewinnprognose auf das untere Ende der bisherigen Spanne eingegrenzt hatte. In Wien ging es für Voestalpine um 7,7 Prozent abwärts. Der Stahlkonzern steigerte zwar den Gewinn, senkte aber angesichts höherer Energie- und Logistikkosten das obere Ende seiner Prognosespanne für das operative Ergebnis.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 12, 2026 01:43 ET (06:43 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

Fest - Der DAX näherte sich auf 30 Punkte seinem Allzeithoch. Die Versorger RWE und Eon legten Zahlen für die ersten neun Monate vor, die insgesamt weitgehend den Erwartungen entsprachen. RWE rechnet angesichts der guten Geschäftsentwicklung nun mit einem Jahresergebnis am oberen Ende der bisherigen Prognosespannen. Eon bestätigte seine Jahresziele. RWE gewannen 1,8 Prozent, während Eon um 1,7 Prozent nachgaben. Die Brenntag-Aktie verlor 3,5 Prozent. Der Chemikalienhändler steigerte zwar Umsatz und Ergebnis trotz höherer Beschaffungs - und Logistikkosten und bekräftigte auch die Jahresprognose. Im Handel hieß es aber, das operative Ergebnis liege leicht unter den Erwartungen. Bei Bilfinger zeigte sich die ausbleibende Belebung des Geschäfts im abgelaufenen Quartal in rückläufigem Umsatz und Ergebnis, allerdings nicht ganz so deutlich wie vom Markt erwartet. Der Kurs schloss 2,8 Prozent tiefer. Für KWS Saat ging es nach Zahlen um 3,2 Prozent abwärts. Um 2,8 Prozent nach oben ging es für SFC Energy. Der Brennstoffzellenhersteller schrieb nach detaillierten Ergebnissen in den ersten neun Monaten schwarze Zahlen und verbesserte die Margen erheblich. Adesso machten einen Satz um rund 18 Prozent, nachdem der IT-Dienstleister starke Geschäftszahlen präsentiert hatte. Hapag-Lloyd schraubte die Ergebnisprognose vor dem Hintergrund unerwartet robuster Frachtraten erneut nach oben. Die Aktie verteuerte sich um 6,3 Prozent. Eine 108-prozentige Kursexplosion erlebte die Singulus-Aktie. Der Maschinenbauer hat einen Großauftrag von Elon Musks SpaceX über mehr als 60 Millionen Euro erhalten.

XETRA-NACHBÖRSE

Fresenius zeigten sich auf Tradegate mit einem kleinen Minus, während es für FMC um 1,5 Prozent nach unten ging nach der Nachricht, dass Fresenius seine FMC-Beteiigung durch Platzierung von FMC-Aktien auf 20 von 25 Prozent senken will. Allianz stiegen um 0,3 Prozent, nachdem der Versicherer seine Prognose des operativen Gewinns erhöht hatte.

USA - AKTIEN

Sehr fest - Neue positive Signale aus der KI-Branche sorgten für eine Rückkehr des KI-Optimismus und Kauflaune. Dazu kamen Neupositionierungen auf niedrigeren Niveaus, nachdem es in der Vorwoche zu teils sehr kräftigen Einbußen gekommen war wegen Bedenken, dass die bei den US-Zwischenwahlen siegreichen Demokraten das KI-Geschäft stärker regulieren könnten. Der Rechenzentrenbetreiber Coreweave verbreitete mit einer überraschend optimistischen Umsatzprognose für das Gesamtjahr KI-Optimismus. Dazu fiel der Umsatz im dritten Quartal über den Prognosen aus. Für die Aktie ging es um rund 25 Prozent nach oben. KI-Rückenwind habe auch die Entwicklung bei den KI-Riesen Anthropic und OpenAI geliefert, hieß es im Handel. Anthropic treibe seinen Börsengang trotz der jüngsten KI-Turbulenzen voran und einiges deute auf eine gute Aufnahme der Aktie hin. Auch OpenAI sorge mit starkem Umsatzwachstum für Schlagzeilen. Unterdessen will Taiwan Semiconductor Manufacturing, der weltweit größte Auftragschip-Hersteller, jeweils 500 Millionen Dollar in Anthropic und OpenAI investieren. Die Kurse von Aktien mit KI-Fantasie wie AMD, Broadcom, Intel oder Micron schnellten zwischen 4 und knapp 12 Prozent nach oben. Nvidia erholten sich nach den starken Einbußen der Vortage, ausgelöst von Untersuchungen gegen Unternehmenschef Jensen Huang wegen einer Affäre mit einer angeblichen chinesischen Spionin, um 2,9Prozent. Hier bremsten weiter Spekulationen, dass Huang möglicherweise seinen Posten abgeben müsse.

USA - ANLEIHEN (10.11.) Rendite +/- 2 Jahre 4,73 +0,18 10 Jahre 4,98 +0,12

Am Mittwoch, 11. November, pausierte der US-Anleihehandel wegen eines Feiertags.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:44 EUR/USD 1,1077 -0,1 -0,0012 1,1089 1,1093 EUR/JPY 177,04 -0,1 -0,1300 177,1700 177,3000 EUR/CHF 0,9224 -0,2 -0,0014 0,9238 0,9237 EUR/GBP 0,8355 +0,1 0,0004 0,8351 0,8350 USD/JPY 159,82 +0,0 0,0500 159,7700 159,8200 GBP/USD 1,3256 -0,2 -0,0024 1,3280 1,3280 USD/CNY 6,6681 -0,0 -0,0022 6,6703 6,6703 USD/CNH 6,6678 -0,1 -0,0059 6,6737 6,6740 AUS/USD 0,6831 -0,2 -0,0015 0,6846 0,6849 Bitcoin/USD 73.559,78 -1,0 -754,53 74.314,31 74.178,62

Der Dollar zog vor dem Hintergrund der durch jüngste Inflationsdaten verstärkten Zinserhöhungsspekulationen lweiter an, der Euro wurde zuletzt mit rund 1,1090 Dollar gehandelt, verglichen mit etwa 1,1210 vor Veröffentlichung der Inflationsdaten am Dienstag.

ROHSTOFFE

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 3.973,51 -0,3 -13,78 3.987,29 Silber 51,37 -0,6 -0,32 51,69 Platin 1.533,10 -0,3 -4,18 1.537,28

Der Goldpreis zeigte sich nach seinem Rückgang am Vortag nochmals gut 1 Prozent tiefer bei 3.987 Dollar, weil höhere Zinsen Gold als Anlage weniger attraktiv machen. Dazu verteuert der gestiegene Dollar das Edelmetall für Käufer aus dem Nichtdollarraum.

ÖL

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 86,23 -0,4 -0,30 86,53 Brent/ICE 92,46 -0,3 -0,30 92,76

Die Ölpreise zogen nach den jüngsten starken Verlusten an, Brent-Öl um 1,4 Prozent auf 92,76 Dollar. Hoffnungen auf eine Entspannung im Konflikt zwischen den USA, Israel und Iran hatten die Preise zuletzt gedrückt, allerdings lassen konkrete Fortschritte bislang auf sich warten.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR

PEOPLE'S BANK OF CHINA

Chinas Zentralbank hat sich in ihrem jüngsten Quartalsbericht bedeckt gehalten. Die wichtigste Erkenntnis für Analysten lautet jedoch, dass kurzfristig keine Zinssenkungen in Sicht sind. Die People's Bank of China bekräftigte ihr Engagement für einen wachstumsfördernden, akkommodierenden geldpolitischen Kurs. Zugleich brachte sie erneut ihre Besorgnis über die Risiken zu niedriger Zinsen zum Ausdruck.

BANK OF JAPAN

Die Bank of Japan muss bei einer Straffung ihrer Geldpolitik behutsam vorgehen. Dies erklärte Board-Mitglied Toichiro Asada und warnte zugleich vor der Gefahr, dass höhere Zinsen das Wirtschaftswachstum beeinträchtigen könnten. "Die Abwärtsrisiken für die Wirtschaft, die von einer Anhebung des Leitzinses ausgehen, werden allmählich zunehmen, falls die andauernden Zinserhöhungen die finanziellen Bedingungen verschärft oder das Ausmaß der geldpolitischen Lockerung verringert haben sollten", sagte Asada am Donnerstag vor Wirtschaftsvertretern in der südijapanischen Stadt Nagasaki.

FRESENIUS / FMC

Fresenius setzt die Absenkung seiner Beteiligung an der Dialysetochter FMC fort und will 13,4 Millionen FMC-Aktien bei institutionellen Investoren platzieren. Die Finanzbeteiligung werde nach Abschluss der Transaktion auf rund 20 von derzeit rund 25 Prozent reduziert. Der Platzierungspreis soll nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens festgelegt werden.

MERCK KGAA

hat im dritten Quartal bei Umsatz und operativem Gewinn die Erwartungen übertroffen und erneut die Ziele für das Gesamtjahr angehoben. m Gesamtjahr peilt Merck nun einen Umsatz zwischen 21,5 und 21,9 Milliarden Euro an anstatt zwischen 21,0 und 21,8 Milliarden Euro. Das bereinigte EBITDA (EBITDA pre) soll nun zwischen 6,2 und 6,4 Milliarden Euro landen anstatt bei 5,9 bis 6,3 Milliarden Euro.

Die Zahlen zum dritten Quartal im Detail (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q26 ggVj 3Q26 ggVj 3Q25 Umsatz 5.627 +6% 5.459 +3% 5.318 EBITDA bereinigt 1.682 +1% 1.606 -4% 1.669 EBITDA bereinigt-Marge 29,9 -- 29,4 -- 31,4 Ergebnis je Aktie bereinigt 2,32 -- 2,22 -4% 2,32 Ergebnis je Aktie 1,04 -50% 1,68 -19% 2,07

MUNICH RE

hat bei der Vorlage von Zahlen zum dritten Quartal die im Oktober erhöhte Gewinnprognose bestätigt.

Die Zahlen zum dritten Quartal im Detail (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Schaden-Kosten-Quote in Prozent, nach IFRS):

. BERICHTET* 3. QUARTAL 3Q26 ggVj 3Q25 Versicherungsumsatz (brutto) 16.626 +14% 14.575 Anlageergebnis 1.859 -22% 2.385 Operatives Ergebnis 2.472 -19% 3.036 Ergebnis nach Steuern 1.742 -13% 1.997 Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.746 -13% 2.003 Ergebnis je Aktie 13,95 -10% 15,48 Schaden-Kosten-Quote** 80,0 -- 62,7

SIEMENS

hat im Schlussquartal bei Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis die Erwartungen des Marktes übertroffen und sich für die nächsten Jahre, wenn die Medizintechniktochter Healthineers entkonsolidiert ist, ambitioniertere Ziele gesetzt. Angestrebt wird ein Wachstumskorridor von 7 bis 11 Prozent statt wie bisher 6 bis 9 Prozent und eine jeweils prozentual zweistellige Verbesserung bei Gewinn pro Aktie vor Effekten der Kaufpreisallokation für das bislang das Ziel einer hoch einstelligen Verbesserung galt.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 12, 2026 01:43 ET (06:43 GMT)

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