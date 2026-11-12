Die Energiewende von unten zeigt bei den Mitgliedern eine Lücke. Denn Frauen sind in Energiegenossenschaften unterrepräsentiert. Das IÖW zeigt in Positivbeispielen, wie die Initiativen zur Bürgerenergie vielfältiger werden können. Das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) hat das Impulspapier "Warum die Bürger*innen-Energie Vielfalt braucht" veröffentlicht. In diesem zeigen die Forschenden anhand von Positivbeispielen, wie die Initiativen zur Bürgerenergie vielfältiger werden können. ...

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