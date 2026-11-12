MÜNCHEN (dpa-AFX) - Beim Telekommunikationsanbieter O2 Telefónica geht es weiter abwärts. Wie die Deutschlandtochter des spanischen Konzerns Telefónica mitteilte, sank der Umsatz im dritten Quartal um 2,9 Prozent auf rund 1,9 Milliarden Euro. Der Rückgang fiel deutlich moderater aus als im zweiten Quartal, als die Erlöse noch um 11,1 Prozent abgesackt waren.

Ein Ende der Talfahrt ist aber nicht in Sicht, denn die Geschäfte wurden weniger profitabel: Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank um 9,9 Prozent auf rund 0,6 Milliarden Euro - im Quartal zuvor war das Minus mit 7,2 Prozent niedriger ausgefallen. Die tiefen Bremsspuren begründete die Firma etwa mit gestiegenen Marketingausgaben und Sondereffekten im Vorjahresquartal: Damals hatten Spareffekte das Betriebsergebnis gestärkt, diese Spareffekte gibt es aktuell nicht.

Trend zu Zweit- und Dritt-Karten



Die wichtigste Geschäftssparte von O2 ist das Mobilfunkgeschäft. Hier vermeldete die Firma eine zart positive Nachricht: Die Anzahl der Mobilfunk-Vertragskunden stieg um 49.000 und damit stärker als im zweiten Quartal (30.000). Im Vergleich zu Vodafone steht O2 hier gut da, der Konkurrent verbuchte nur ein Plus von 10.000 Mobilfunk-Vertragskunden. Die Deutsche Telekom hatte allerdings einen Zuwachs von 322.000 verkündet - das zeigt, dass der Magenta-Konzern deutlich vor der Konkurrenz ist.

Deutschlands Mobilfunk-Markt gilt als gesättigt, die Anzahl der Handynutzer steigt nicht mehr oder kaum noch. Dass trotzdem alle drei etablierten Netzbetreiber Wachstumszahlen vermelden, liegt im Wesentlichen an der verstärkten Nutzung von zusätzlichen Geräten - etwa eine Sim-Karte für das Tablet oder die Smartwatch. Mit einem Mobilfunk-Vertragskunden ist eine aktivierte Sim-Karte gemeint, für die jeden Monat eine Mindestsumme bezahlt wird. Man kann auch von Anschlüssen sprechen.

Einen Aufwärtstrend verzeichnet O2 zudem im Festnetz-Geschäft, die Anzahl der Kundenanschlüsse steigt. Allerdings spielt das Festnetz-Segment nur eine Nebenrolle für den Mobilfunker.

O2 ist unter Druck - die Firma baut kräftig Jobs ab, um Kosten zu senken. Ein Grund für die schwierige Lage ist der Verlust des Großkunden 1&1 im vergangenen Jahr, wodurch wichtige Mieteinnahmen fehlen. 1&1 ist zu Vodafone gewechselt.

Sparprogramm soll Entlastung bringen



Dieses Jahr sollen bei O2 Telefónica 1100 Stellen wegfallen und damit etwa jeder sechste Arbeitsplatz, die Anzahl der Shops soll um 60 gesenkt werden, zuletzt waren es rund 250. Bei diesem Restrukturierungsprogramm sei man sehr weit, hieß es von der Firma. Nächstes Jahr sollen im Kundenservice und Vertrieb noch weitere Jobs wegfallen.

"Wir stellen Telefónica Deutschland effizienter und leistungsfähiger auf", sagte Finanzvorstand Markus Rolle. Bei der Transformation würden erste Erfolge sichtbar. "Aber wir sind noch nicht am Ziel: Mit einem strikten Kostenmanagement und auf Basis unserer stabilen Finanzlage wollen wir im Verlauf des nächsten Jahres wieder zurück zu profitablem Wachstum kommen."

2027 werden sich neue Partnerschaften von O2 in den Finanzzahlen niederschlagen. Die Münchner Firma lässt inzwischen auch den neuen Mobilfunk-Anbieter Simsalasim und den Finanzdienstleister Revolut auf ihr Handynetz und bekommt dafür Mieteinnahmen - auch deswegen soll sich der Umsatz im Laufe des kommenden Jahres positiv entwickeln./wdw/DP/zb