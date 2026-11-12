DJ Munich Re geht zuversichtlicher ins Schlussquartal

DOW JONES--Nach der Erhöhung des Gewinnziels im Oktober wird die Munich Re auch zuversichtlicher für die Schaden-Rückversicherung und die Spezialversicherung. Der DAX-Konzern bestätigte zudem das vorläufige Nettoergebnis, das dank einer unterdurchschnittliche Schadensbelastung höher ausgefallen war als erwartet.

Die Munich Re rechnet für das Gesamtjahr mit einem Gewinn von 6,6 Milliarden Euro nach 6,1 Milliarden im Vorjahr. In den ersten neun Monaten wurden bereits 5,68 Milliarden Euro erzielt.

Wie der Konzern bei Vorlage der endgültigen Zahlen für das dritte Quartal mitteilte, sieht er die Schaden-Kosten-Quote in der Schaden-Rückversicherung nun bei unter 80 Prozent nach 73,5 Prozent im Vorjahr. Bislang war er von rund 80 Prozent ausgegangen. Im Segment GSI werden nun unter 90 statt rund 90 Prozent erwartet.

Im dritten Quartal sank der Gewinn auf 1,74 Milliarden Euro von 2 Milliarden im Vorjahr, als das Schadensaufkommen noch glimpflicher ausgefallen war. Ein Grund für den Rückgang war ein schwächeres Kapitalanlageergebnis aufgrund von Bewertungseffekten.

In der Schaden-Rückversicherung sank der Gewinn auf 938 Millionen Euro von 1,2 Milliarden Euro. Die Schaden-Kosten-Quote verschlechterte sich auf 80,0 von 62,7 Prozent. Der teuerste Einzelschaden war das Erdbeben "El Choco" in Kolumbien, das mit 0,3 Milliarden Euro zu Buche schlug.

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November 12, 2026 01:53 ET (06:53 GMT)

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