Zürich (ots) -Vom 17. bis 21. November 2026 bietet die Berufsmesse Zürich Jugendlichen, Eltern und Lehrpersonen in der Messe Zürich konkrete Orientierung für die Berufswahl. Über 240 Lehrberufe und Grundbildungen können entdeckt, ausprobiert und im Gespräch mit Lernenden sowie Berufsbildenden kennengelernt werden. Ergänzt wird das Angebot durch Berufsmeisterschaften, Bewerbungstraining, Informationen für Eltern und Unterstützungsangebote für Jugendliche. Veranstaltet wird die Berufsmesse Zürich vom KMU- und Gewerbeverband Kanton Zürich (KGV) in Zusammenarbeit mit MCH Exhibitions & Events.Die Berufswahl beginnt oft mit einer einfachen Frage: Was passt zu mir? An der Berufsmesse Zürich können Jugendliche darauf eigene Antworten finden. Sie probieren Tätigkeiten aus, sprechen mit Lernenden und Berufsbildenden und entdecken Berufsfelder, die sie bisher vielleicht noch nicht kannten. Der direkte Austausch mit Menschen aus der Praxis hilft dabei, Interessen zu klären und die nächsten Schritte gut vorbereitet anzugehen.Ob handwerklich, technisch, kreativ, kaufmännisch oder sozial: Die Messe zeigt die Vielfalt der Berufsbildung und macht sichtbar, wie unterschiedlich Wege in die Arbeitswelt aussehen können. Auch Eltern und Lehrpersonen erhalten hilfreiche Informationen, um Jugendliche im Berufswahlprozess gezielt zu begleiten.Berufsmeisterschaften und persönliche KarrierewegeEin besonderer Blickfang sind die Berufsmeisterschaften in den Bereichen Fachfrau/Fachmann Gesundheit und Fachfrau/Fachmann Betreuung. Angehende Fachpersonen zeigen unter Wettbewerbsbedingungen, welches Wissen und welche praktischen Fähigkeiten in ihren Berufen gefragt sind. Am Freitag findet zudem das Finale des Powerschreiner-Cups statt.Am Eröffnungstag erzählt die Zürcher Köchin Elif Oskan im Forum von ihrem persönlichen Weg. Nach ihrer Kochlehre arbeitete sie in Spitzenküchen, eröffnete erfolgreiche Restaurants und ist heute unter anderem als Jurymitglied der deutschen Fernsehsendung "The Taste" bekannt. Ihr Beispiel zeigt, welche Entwicklungsmöglichkeiten eine berufliche Grundbildung eröffnen kann.Bewerben üben, eigene Stärken erkennenIm Bewerbungscampus können Jugendliche wichtige Schritte für die Lehrstellensuche direkt angehen. Sie haben die Möglichkeit, einen Berufswahltest zu absolvieren, ein kostenloses professionelles Bewerbungsfoto erstellen zu lassen und ein Vorstellungsgespräch mit Fachpersonen zu üben.Das Forum ergänzt das Messeangebot mit kompakten Referaten und Tipps rund um Schnupperlehre, Bewerbung, Vorstellungsgespräch, Berufsmaturität, Lehre und Gymi sowie den Karrierestart aus der Sek B/C. So erhalten Jugendliche und ihre Begleitpersonen konkrete Hilfestellungen für die nächsten Entscheidungen.Unterstützung beim Berufseinstieg und Angebote für ElternNicht alle Jugendlichen starten unter denselben Voraussetzungen in die Berufswelt. Am Stand "Chance auf Erfolg für alle" in Halle 2 erhalten Jugendliche und Eltern Informationen zu Unterstützungs- und Brückenangeboten beim Übergang in die Berufsausbildung. Ergänzend findet am Mittwoch, 18. November, um 13.45 Uhr im Forum das Referat "Berufseinstieg für Jugendliche mit Unterstützungsbedarf" statt.Auch für Eltern stehen spezielle Veranstaltungen auf dem Programm. Am Mittwoch und Samstag geht es unter anderem um Lehre und Gymi, Erwartungen zwischen Lehrbetrieb und Berufsschule, Talentförderung und die Begleitung Jugendlicher im Berufswahlprozess. Für Eltern und Jugendliche der 7. und 8. Klasse werden zudem geführte EBA-Rundgänge angeboten. Sie richten den Blick auf praktische Lehrberufe mit eidgenössischem Berufsattest.Starke Partner für die BerufsbildungOrganisiert wird die Berufsmesse Zürich vom KMU- und Gewerbeverband Kanton Zürich (KGV) und der MCH Exhibitions & Events. Als grösster Arbeitgeberverband des Kantons Zürich ist dem KGV die Berufslehre ein besonderes Anliegen, um die Bedingungen für die KMU-Lehrbetriebe, die 80 Prozent der Lernenden ausbilden, permanent zu verbessern. Zu den Sponsoren der Berufsmesse Zürich zählen die Zürcher Kantonalbank, der Berufsbildungsfonds des Kantons Zürich sowie das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation. Medienpartner der Berufsmesse Zürich sind SRF, Energy Zürich und der Tages-Anzeiger.Berufsmesse ZürichDatumDienstag, 17. bis Samstag, 21. November 2026OrtMesse Zürich (Hallen 1 und 2)ÖffnungszeitenDi bis Fr von 8.30 bis 17 Uhr, Sa von 10 bis 17 UhrEintrittKostenlosInternetwww.berufsmessezuerich.chFacebookwww.facebook.com/berufsmessezuerich.chInstagramwww.instagram.com/berufsmessezuerichLinkedInberufsmesse zürichSnapchatberufsmessezhTikTokberufsmessezuerichMedienmitteilungen und Bildmaterial sind abrufbar unter www.berufsmessezuerich.chPressekontakt:Patrizia Ciriello, Marketing & Communications ManagerMCH Exhibitions & Events GmbH | Messe Zürich | CH-8050 ZürichTel. +41 58 206 22 58 | patrizia.ciriello@berufsmessezuerich.chOriginal-Content von: Berufsmesse Zürich / MCH Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100008928/100943545