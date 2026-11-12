Die Führungskrise bei NVIDIA spitzt sich zu. Nach Bloomberg-Informationen sucht der Verwaltungsrat mit externer Unterstützung nach möglichen Nachfolgern für Konzernchef Jensen Huang. NVIDIA verlor nachbörslich zeitweise 10 %. Das verdarb nachbörslich die Stimmung.Wir hatten noch am Montag in der Daily davor gewarnt voreilig bei Nvidia auf Kauf zu gehen. An den Wettbörsen liegt die Wahrscheinlichkeit eines vorzeitigen Abgangs von Huang bis Jahresende bei 77 %. Die Nasdaq-100-Futures gaben im asiatischen Handel zeitweise 1,2 % nach.Die Wall Street hatte am Mittwoch noch kräftig zugelegt. Der Nasdaq 100 gewann 2,3 %, der S&P 500 1,3 %. CoreWeave stieg nach seinem optimistischen Ausblick um rund 25 %.Im DAX glänzt Siemens und meldet ein Rekordjahr. Der Auftragseingang erreichte 108 Mrd. Euro, der Umsatz 83,4 Mrd. Euro. Das industrielle Ergebnis stieg um 13 %. Für 2027 werden 9 bis 11 % vergleichbares Umsatzwachstum erwartet. Die Dividende steigt auf 5,50 Euro.Allianz hebt die Jahresprognose an. Der operative Quartalsgewinn erreichte 4,71 Mrd. Euro gegenüber 4,2 Mrd. Euro Konsens. Nach neun Monaten stehen rekordhohe 14,1 Mrd. Euro zu Buche.Merck wird ebenfalls optimistischer. Die neue Jahresprognose sieht 21,5 bis 21,9 Mrd. Euro Umsatz und 6,2 bis 6,4 Mrd. Euro bereinigtes EBITDA vor. Wachstum liefern Life Science und Halbleitermaterialien.Die starken DAX-Zahlen hieven den DAX heute auf ein neues Rekordhoch und belegen die relative Stärkte. Das nennt man ein Break. (s. Chart).Heute folgt mit Nebius ein weiterer Prüfstein für den KI-Sektor. Der Rechenzentrumsbetreiber veröffentlicht vor US-Börsenbeginn Quartalszahlen. Die Analystenkonferenz startet um 14 Uhr. Im Fokus stehen Umsatzwachstum, Auslastung, Investitionen und Finanzierung. Am Abend folgen die Quartalszahlen von Applied Materials und Cisco.Der feste Dollar infolge der scharfen US-Inflationsdaten drückt auf die Rohstoffe. Gold kämpft erneut mit der Unterstützungszone grob 3.900 bis 4.000 $.