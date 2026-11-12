DJ PTA-AFR: DO & CO Aktiengesellschaft: Halbjahresfinanzbericht gemäß § 125 BörseG
Halbjahresfinanzbericht gemäß -- 125 BörseG
DO & CO Aktiengesellschaft: Halbjahresfinanzbericht gemäß -- 125 BörseG
Wien (pta000/12.11.2026/08:00 UTC+1) - DO & CO Aktiengesellschaft gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Halbjahresbericht 2026/27 Internet-Veröffentlichung: https://www.doco.com/jahres-quartalsberichte/?lang=de Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
(Ende)
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Aussender: DO & CO Aktiengesellschaft Stephansplatz 12 1010 Wien Österreich Ansprechpartner: Johannes Cerny Tel.: +43 664 80 777 2416 E-Mail: johannes.cerny@doco.com Website: www.doco.com ISIN(s): AT0000818802 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate BSX Weitere London, Istanbul Handelsplätze:
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November 12, 2026 02:01 ET (07:01 GMT)