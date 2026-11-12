DJ Fresenius platziert FMC-Aktien zu je 39 Euro - Bruttoerlös 524 Mio EUR

DOW JONES--Fresenius hat seine Beteiligung an Fresenius Medical Care (FMC) weiter verringert. Wie der im DAX notierte Gesundheitskonzern mitteilte, platzierte er wie am Vorabend angekündigt 13,4 Millionen FMC-Aktien zu je 39 Euro bei institutionellen Investoren. Dadurch fließt Fresenius ein Bruttoerlös von rund 524 Millionen Euro zu. Die Finanzbeteiligung von Fresenius an dem ebenfalls im DAX notierten Dialysedienstleister reduziert sich dadurch auf rund 20 Prozent von zuvor rund 25 Prozent.

Insgesamt hat Fresenius seine Finanzbeteiligung an der ehemaligen Tochter seit der Dekonsolidierung von FMC somit von ursprünglich rund 32 Prozent auf rund 20 Prozent abgeschmolzen und damit kumuliert brutto rund 2,3 Milliarden Euro erlöst.

"Mit der erfolgreichen Platzierung von FMC-Aktien setzen wir das disziplinierte Management unseres Anteils an Fresenius Medical Care fort", sagte Finanzvorständin Sara Hennicken. Fresenius setze Kapital frei, um in seine Wachstumsplattformen zu investieren.

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November 12, 2026 02:02 ET (07:02 GMT)

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