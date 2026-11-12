WIESBADEN (ots) -- 55- bis 64-jährige Erwerbstätige leisten besonders viel Betreuung für erwachsene Angehörige- Im Alter von 35 bis 54 Jahren unterstützen 4 % der Erwerbstätigen regelmäßig erwachsene Angehörige und betreuen zugleich Kinder- 28 % der Erwerbstätigen, die Angehörige betreuen, passen ihre Arbeitssituation deshalb an - Frauen (33 %) häufiger als Männer (22 %)Nicht nur die Kinderbetreuung, sondern auch die Pflege von Angehörigen stellt viele Menschen bei der Vereinbarkeit von Familie und Berufsleben vor Herausforderungen. 10 % der Erwerbstätigen im Alter von 25 bis 64 Jahren in Deutschland betreuen erwachsene Angehörige, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach Erstergebnissen der Arbeitskräfteerhebung 2025 mitteilt. Unabhängig vom zeitlichen Aufwand fiel der Anteil der Erwerbstätigen, die Angehörige betreuen, unter Frauen mit 12 % höher aus als bei Männern mit 8 %. Unter den 55- bis 64-jährigen Erwerbstätigen war der Anteil derjenigen, die sich um Angehörige kümmern, mit 17 % am höchsten. Ebenfalls hoch war er unter den 45- bis 54-Jährigen (12 %). Am niedrigsten war der Anteil unter den 25- bis 34-Jährigen (4 %).Die Betreuung bezieht sich auf regelmäßige Hilfsleistungen wie Einkaufen, Kochen, Pflegen oder Unterstützen bei organisatorischen Angelegenheiten für kranke, pflegebedürftige oder behinderte Angehörige ab 15 Jahren. Am häufigsten werden Angehörige außerhalb des eigenen Haushalts betreut: Für sie leisteten 7 % der Erwerbstätigen im Alter von 25 bis 64 Jahren Unterstützung. Weitere 3 % betreuten Verwandte oder die Partnerin oder den Partner im eigenen Haushalt.4 % der 35- bis 54-jährigen Erwerbstätigen kümmern sich zugleich um Kinder und andere AngehörigeFür einige kommt neben der Betreuung von Angehörigen wie etwa den eigenen Eltern auch noch die Betreuung der eigenen Kinder hinzu. Am häufigsten trifft dies auf Erwerbstätige im Alter von 35 bis 54 Jahren, die also in der Mitte des Lebens stehen. 4 % von ihnen kümmern sich um Kinder und Angehörige zugleich.Frauen verbringen mehr Zeit mit der Betreuung von Angehörigen als MännerDass Frauen mehr Betreuungsarbeit leisten, zeigt sich nicht nur mit Blick auf die Häufigkeit, sondern auch mit Blick auf den zeitlichen Umfang. 2025 leisteten 36 % der erwerbstätigen Frauen, die Angehörige betreuen, zehn Stunden oder mehr Betreuungszeit pro Woche für Angehörige. Bei erwerbstätigen Männern mit entsprechenden Aufgaben belief sich die Betreuungszeit für 29 % auf zehn Stunden oder mehr pro Woche. Insgesamt kümmerten sich 33 % der Erwerbstätigen, die Angehörige betreuen, zehn Stunden oder mehr pro Woche um sie.28 % der Erwerbstätigen, die sich um Angehörige kümmern, passen ihre Arbeitssituation anWer Angehörige pflegt oder betreut, muss oft auch beruflich kürzertreten. 28 % der 25- bis 64-jährigen Erwerbstätigen mit Betreuungsaufgaben haben ihre Arbeitssituation deswegen angepasst. Sie reduzierten etwa vorübergehend ihre Arbeitszeit (13 %), arbeiteten zu anderen Zeiten bei gleichbleibender Stundenzahl (6 %) oder nutzten vorübergehend vermehrt das Homeoffice (4 %). Die verbleibenden 5 % passten ihre Arbeitssituation anderweitig an, etwa durch einen Wechsel des Arbeitsplatzes oder des Arbeitgebers.Auch hier zeigt sich ein Geschlechterunterschied: Unter den Erwerbstätigen im Alter von 25 bis 64 Jahren gaben Frauen (33 %) häufiger als Männer (22 %) an, ihre Arbeitssituation aufgrund von Betreuungsaufgaben anzupassen.Das spiegelt sich auch in den Teilzeitquoten von Erwerbstätigen im Alter von 25 bis 64 Jahren wider: 59 % der erwerbstätigen Frauen, die kranke, pflegebedürftige oder behinderte Angehörige betreuten, arbeiteten in Teilzeit. Bei erwerbstätigen Frauen ohne solche Betreuungsaufgaben lag die Teilzeitquote bei 48 %. Erwerbstätige Männer waren zu 15 % in Teilzeit tätig, wenn sie pflegebedürftige Angehörige betreuten. Bei erwerbstätigen Männern, die keine Betreuung für erwachsene Angehörige leisteten, lag die Teilzeitquote bei 10 %.Methodische Hinweise:Die Daten stammen aus einem Zusatzmodul der Europäischen Arbeitskräfteerhebung (Labor Force Survey, LFS), die in Deutschland in den Mikrozensus integriert ist und bei der in Deutschland jährlich 0,45 % der Bevölkerung befragt werden. Alle Angaben beruhen auf Selbstauskünften der Befragten. Um aus den erhobenen Daten Aussagen über die Gesamtbevölkerung treffen zu können, werden die Daten an den Eckwerten der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2022 hochgerechnet. Ausführliche Informationen zum Mikrozensus seit 2020 bietet eine Sonderseite im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.Weitere Informationen:Weitere Informationen und Daten zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes verfügbar. Daten zur unterschiedlichen Erwerbs- und Einkommenssituation von Männern und Frauen sowie der geschlechterspezifischen Verteilung von Sorgearbeit enthält die Themenseite "Gleichstellungsindikatoren". Sie bietet einen Überblick zu Stand und Entwicklung der Gleichstellung von Frauen und Männern in Deutschland. Rund um das Thema Fachkräfte informiert die Sonderseite "Fachkräfte". Das Datenangebot umfasst die Bereiche Demografie, Erwerbstätigkeit, Bildung und Zuwanderung.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:ErwerbstätigkeitTelefon: +49 611 75 4868www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6388914