WIESBADEN (ots) -- Gut vier Fünftel aller wirtschaftlichen Einheiten des Grundvermögens und knapp drei Viertel der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe sind im Alleineigentum einer natürlichen Person beziehungsweise von Ehepaaren- In den Stadtstaaten Berlin und Hamburg ist der Anteil unternehmerisch tätiger juristischer Personen beim Grundvermögen mit je knapp 40 % besonders hoch- Erstmalig veröffentlichte Statistik der Grundsteuerwerte basiert auf der ersten vollständigen Neubewertung des gesamten Grundbesitzes in Deutschland seit fast 60 JahrenDie Mehrheit des Grundbesitzes in Deutschland befindet sich im Eigentum natürlicher Personen. Zum Stichtag 1. Januar 2022 waren 81,3 % der wirtschaftlichen Einheiten des Grundvermögens und 73,6 % der Betriebe des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens im Alleineigentum von einzelnen natürlichen Personen oder von Ehepaaren, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Dabei zeigen sich zwischen den Bundesländern deutliche Unterschiede bezüglich der Eigentumsstrukturen, insbesondere bei der Betrachtung der Summe der Grundsteuerwerte, die auf die jeweilige Eigentümergruppe entfallen. Der Grundsteuerwert stellt die Bemessungsgrundlage für die Erhebung der Grundsteuer dar.Erste Neubewertung des Grundbesitzes seit 60 JahrenIm Zuge der Grundsteuerreform wurde zum 1. Januar 2022 erstmals seit knapp 60 Jahren wieder eine Hauptfeststellung durchgeführt, das heißt der gesamte Grundbesitz in Deutschland für die Zwecke der Grundsteuer neu bewertet. Die dafür neu angeordnete Statistik der Grundsteuerwerte des Grundvermögens sowie des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens liefert detaillierte Ergebnisse zu den Strukturen und Eigentumsverhältnissen von mehr als 35 Millionen sogenannten wirtschaftlichen Einheiten. Darunter fallen rund 31 Millionen unbebaute Grundstücke sowie bebaute Wohn- und Nichtwohngrundstücke und 4,4 Millionen land- und forstwirtschaftliche Betriebe.Aufgrund einer Grundgesetzänderung im Rahmen der Grundsteuerreform im Jahr 2019 ist es den Bundesländern möglich, eigene grundsteuerrechtliche Bewertungsregelungen zu erlassen. Von dieser Möglichkeit haben zum Zeitpunkt der Hauptfeststellung Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen und Niedersachsen im Bereich des Grundvermögens Gebrauch gemacht. Auf diese Länder entfallen insgesamt 15,8 Millionen wirtschaftliche Einheiten und damit etwas mehr als die Hälfte aller unbebauten und bebauten Grundstücke. Beim land- und forstwirtschaftlichen Vermögen hingegen wird in allen Bundesländern einheitlich das Bundesbewertungsmodell angewandt.Land- und forstwirtschaftliches Vermögen in westdeutschen Bundesländern häufiger in Privatbesitz als in ostdeutschenIn den Bundesländern Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein sind natürliche Personen beziehungsweise Ehepaare mit Anteilen über 80 % jeweils die mit Abstand wichtigste Eigentümergruppe. Auf diese Länder entfällt mit insgesamt 83,3 Milliarden Euro etwa die Hälfte der Grundsteuerwerte des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens. In den ostdeutschen Flächenländern liegt dieser Anteil dagegen mit Werten zwischen 42,4 % in Mecklenburg-Vorpommern beziehungsweise 54,7 % in Sachsen-Anhalt deutlich niedriger. Hier bilden die unternehmerisch tätigen juristischen Personen eine weitere wichtige Eigentümergruppe. Ihr Anteil an der Summe der Grundsteuerwerte liegt zwischen 17,7 % in Sachsen und 24,6 % in Brandenburg.Grundvermögen: Starke Unterschiede zwischen den BundesländernAuch beim Grundvermögen zeigen sich strukturelle Unterschiede in der Eigentümerstruktur zwischen ost- und westdeutschen Flächenländern sowie Besonderheiten der Stadtstaaten. Da die Bundesländer teilweise unterschiedliche Bewertungsmodelle nutzen, sind die absoluten Werte nicht direkt vergleichbar, sondern nur die relativen Anteile an der jeweiligen Landessumme.Mit Anteilen von 39,4 % beziehungsweise 39,5 % bilden unternehmerisch tätige juristische Personen in Hamburg und Berlin die wichtigste Eigentümergruppe. Am niedrigsten ist der Anteil dieser Gruppe dagegen im Saarland, wo umgekehrt die natürlichen Personen beziehungsweise Ehepaare mit 77,6 % im bundesweiten Vergleich die bedeutendste Eigentümergruppe bilden. In die Berechnung der Anteile gehen die Grundsteuerwerte beziehungsweise vergleichbare Beträge unbebauter Grundstücke und bebauter Wohn- und Nichtwohngrundstücke ein.Betrachtet man nur Wohngrundstücke und Bundesländer, die das Bundesbewertungsgesetz anwenden, weist Berlin mit 51,2 % den niedrigsten Anteil von natürlichen Personen beziehungsweise Ehepaaren auf. Gleichzeitig hat Berlin mit 31,0 % den höchsten Anteil von unternehmerisch tätigen juristischen Personen in Bezug auf die Summe der Grundsteuerwerte. Die Anteile der unternehmerisch tätigen juristischen Personen liegen in den anderen Bundesländern mit Bundesbewertungsgesetz mehr als zehn Prozentpunkte dahinter. Darunter hat das Saarland den niedrigsten Anteil (2,9 %) und Sachsen den zweithöchsten (20,5 %).Methodische Hinweise:Unter Sonstige Eigentümer werden hier folgende Eigentumsverhältnisse der Statistik zusammengefasst: Alleineigentum einer Körperschaft des öffentlichen Rechts oder einer nicht unternehmerisch tätigen juristischen Person, Eigentum einer Erbengemeinschaft oder Bruchteilsgemeinschaft, Eigentum einer Grundstücksgemeinschaft ausschließlich von natürlichen oder ausschließlich von juristischen Personen oder Eigentum einer anderen Grundstücksgemeinschaft.Die Erhebungseinheiten in der Statistik der Grundsteuerwerte bilden wirtschaftliche Einheiten im Sinne des Bewertungsgesetzes (BewG). Diese entsprechen beim Grundvermögen oftmals einem Grundstück, können im Einzelfall jedoch von den Eintragungen im Grundbuch beziehungsweise Liegenschaftskataster abweichen. Im Bereich des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens bildet der Betrieb der Land- und Forstwirtschaft die wirtschaftliche Einheit.Die Berechnung der Grundsteuer erfolgt in einem mehrstufigen Verfahren. Das zuständige Finanzamt ermittelt zunächst den Grundsteuerwert einer wirtschaftlichen Einheit auf Basis des entsprechenden Bewertungsverfahrens. Der Grundsteuerwert beziehungsweise die vergleichbaren Beträge aus alternativen Bewertungsmodellen dienen allein der grundsteuerlichen Bewertung und können vom tatsächlichen Verkehrswert einer Immobilie oder eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebs abweichen. Durch die Multiplikation mit gesetzlich für verschiedene Grundstücksarten festgelegten Steuermesszahlen ergibt sich der Grundsteuermessbetrag. Hierauf wenden die Gemeinden ihre jeweils eigenen Hebesätze an, woraus sich die tatsächliche Grundsteuerbelastung einer wirtschaftlichen Einheit ergibt.Gegenstand der Statistik der Grundsteuerwerte sind die Ergebnisse der Hauptfeststellung zum 1. Januar 2022, das heißt die Grundsteuerwerte beziehungsweise vergleichbare Beträge sowie die Grundsteuermessbeträge. Daten zu den Einnahmen aus der Grundsteuer für das Berichtsjahr 2025 - dem ersten Berichtsjahr auf Basis der neuen Bewertungsgrundlage - wurden am 15. Oktober 2026 im Realsteuervergleich 2025 veröffentlicht.Weitere Informationen:Weitere Ergebnisse und methodische Hinweise bietet der Statistische Bericht "Statistik der Grundsteuerwerte des Grundvermögens sowie des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens 2022".Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:UnternehmenssteuernTelefon: +49 611 75 4315www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6388913