Vilnius (ots) -Am 20. November 2026 übt die Panzerbrigade 45 "Litauen" im Beisein des litauischen Staatspräsidenten Gitanas Nausêda den taktischen Gewässerübergang über den Fluss Nemunas.Für den Gewässerübergang werden Aufklärungs- und FPV-Drohnen, landgebundene UxS sowie Eurofighter-Kampfflugzeuge der Luftwaffe eingesetzt. Mit Schlauchbooten und unter Überwachung von Kampf- und Schützenpanzern sowie Drohnen bilden abgesessene Kräfte einen Brückenkopf bei Nebriai, damit die Pioniere im Fährbetrieb an diesem Tag die Multinational Battlegroup Lithuania übersetzen können.Zuvor verlegt das Panzergrenadierbataillon 122 aus dem bayerischen Oberviechtach, verstärkt durch Teile des Panzerbataillons 203 aus Augustdorf (Nordrhein-Westfalen), per Schiff und Flugzeug nach Litauen. Mit der Unterstützung niederländischer Brückenpioniere der 105. Geniecompagnie Waterbouw (Pionierbrückenkompanie 105) aus Herzogenbusch werden das verstärkte Panzergrenadierbataillon 122 und die in Rukla stationierte Multinational Battlegroup Lithuania das Gewässer zwischen den Ortschaften Pociunai und Nibriai überqueren und einen Brückenkopf bilden. Anschließend übt die Truppe bis zum 27. November auf dem Truppenübungsplatz Rudninkai das Gefecht der verbundenen Waffen.Freedom Shield 26-2 ist mit insgesamt rund 3.800 Übungsteilnehmern die bislang größte Gefechtsübung der Bundeswehr in Litauen. An der Übung sind Soldatinnen und Soldaten aus acht NATO-Staaten beteiligt. Mit der Übung "Freedom Shield 26-2" beschreitet die Litauen-Brigade neue Wege: So werden Drohnen zur Aufklärung und Wirkung eingesetzt und erstmals Loitering Munitionssysteme getestet.Medienvertretende sind herzlich zu diesem Termin eingeladen., Bitte akkreditieren Sie sich mit beiliegendem Akkreditierungsformular bis zum 18. November 2026, 12:00 Uhr, bei der Pressestelle der Panzerbrigade 45 "Litauen".Pressekontakt:Pressestelle Panzerbrigade 45 "Litauen"Telefon: +370 6836 7247E-Mail: PzBrig45Presse@bundeswehr.orgOriginal-Content von: PIZ Heer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127975/6388912