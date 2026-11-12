11. November 2026 / Vancouver, BC / IRW-Press / GR Silver Mining Ltd. ("GR Silver Mining" oder das "Unternehmen") (TSXV: GRSL; OTCQX: GRSLF; FWB: GPE) freut sich, weitere positive Bohrergebnisse aus dem laufenden 20.000 m umfassenden Bohrprogramm in San Marcial, Mexiko, bekannt zu geben, die die Ausdehnung der hochgradigen Zonen im südöstlichen Bereich sowie die Kontinuität des Zielgebiets Parallel Breccia bestätigen, das sich 300 m südwestlich des gemäß NI 43-101 (2023) definierten Ressourcenbereichs befindet.

Highlights

Die Bohrung SMS26-19 lieferte 35,45 m wahre Mächtigkeit (True Width, "TW") mit 311 g/t Ag, einschließlich 0,4 m TW mit 4.232 g/t Ag und 1,35 m TW mit 996 g/t Ag, was die Ausdehnung des hochgradigen Silbermineralisierungssystems im südöstlichen Bereich weiter bestätigt.

Die Bohrung SMS26-17 im separaten Zielgebiet Parallel Breccia durchteufte einen Abschnitt von 2,15 m TW mit 1.164 g/t Ag, 0,6 % Cu und 0,37 % W. Dieser Abschnitt ist insofern von Bedeutung, als er auf ein mehrphasiges hydrothermales System hindeuten könnte, das möglicherweise einen Übergang zu einer mit einem Porphyr in Zusammenhang stehenden Mineralisierungsumgebung widerspiegelt.

Das Bohrprogramm konzentriert sich nun darauf, die hochgradige Dilatationszone, die sich von der Bohrung SMS26-04 aus erstreckt, weiter zu untersuchen. Diese Bohrung lieferte einen Abschnitt von 45,1 m TW mit 1.623 g/t Ag, einschließlich 8,25 m mit 8.579 g/t Ag (siehe Pressemitteilung vom 19. Mai 2026).

Da die Regenzeit nun endlich zu Ende geht und die Ausbauarbeiten an der Zufahrtsstraße nach Durango fast abgeschlossen sind, wird erwartet, dass sich das Tempo des laufenden Bohrprogramms künftig deutlich beschleunigen wird.

Eric Zaunscherb, President und CEO von GR Silver Mining, erklärte: "Der systematische Ansatz bei der Erkundung des mineralisierten Systems San Marcial trägt weiterhin Früchte. Diese Ergebnisse liefern wichtige Erkenntnisse über die Mineralisierung in der hydrothermalen Hauptbrekzie im südöstlichen Bereich sowie über die potenzielle Ausdehnung der darin enthaltenen hochgradigen Dilatationszone(n). Darüber hinaus stützen die charakteristische Mineralisierung und Alteration, die innerhalb des separaten Zielgebiets Parallel Breccia durchteuft wurden, weiterhin ein potenzielles Porphyr-Modell, das wir im weiteren Verlauf dieses Programms mit tieferen Bohrungen in den zentralen Intrusionskörper untersuchen wollen. Nach dem Ende der diesjährigen ausgedehnten Regenzeit wird uns der Ausbau unserer Zufahrtsstraße in Durango ermöglichen, unser Bohrprogramm zu beschleunigen, wodurch wir unsere geplante Aktualisierung der MRE voraussichtlich bis Mitte 2027 vorlegen können. Die Sicherheit unserer Mitarbeiter, Auftragnehmer und der lokalen Gemeinden hat für uns weiterhin oberste Priorität, während wir die Sicherheitslage im und um das Projektgebiet Plomosas kontinuierlich überwachen."

Highlights der jüngsten Step-out-Bohrungen 2026 bei San Marcial

• SMS26-19 (Abbildung 1) durchteufte eine breite Zone chlorit- und hämatitreicher hydrothermaler Brekzien, die sich sowohl über die vulkanische Abfolge des oberen Oligozäns als auch über die unterlagernde jurassische vulkano-sedimentäre Abfolge erstreckt und dabei hauptsächlich dem strukturell kontrollierten Kontakt zwischen diesen Einheiten folgt. Die Bohrung stieß zudem auf ein vermehrtes Vorkommen von dioritischen Intrusionsgängen, die in Richtung der südöstlichen Erweiterung an Bedeutung gewinnen und laut Interpretation mit dem oligozänen subvulkanischen Intrusionskomplex in Zusammenhang stehen. Die beobachteten Kreuzungspunkte zwischen den Intrusionsgängen und der Silber-Blei-Zink-Mineralisierung liefern wichtige Erkenntnisse über den zeitlichen Ablauf des hydrothermalen Systems. Diese Beziehungen deuten darauf hin, dass sich die Mineralisierung während eines späteren hydrothermalen Ereignisses entwickelte, das auf das Eindringen des oligozänen Intrusivkomplexes folgte. Zu den besten Ergebnissen (Tabelle 1) gehören:

35,45 m TW mit 311 g/t Ag ab 339,85 m Bohrtiefe

darunter 0,4 m TW mit 4.232 g/t Ag und 1,35 m TW mit 996 g/t Ag

Tabelle 1: Wichtigste Bohrergebnisse von SMS26-16, SMS26-18 und SMS26-19 - Step-out-Bohrprogramm 2026 - südöstlicher Bereich

Bohrloch von bis Art der scheinbare wahre Ag Au Pb Zn (m) (m) Mineralisierung Mächtigkeit (m) Mächtig-keit (m) g/t g/t % % SMS26-19 339,85 376,15 Hydrothermale Bx, Stockwork & Dioritischer Gang 36,3 35,45 311 0,03 0,2 0,4 (einschl) 341,95 342,35 Hydrothermale Bx 0,4 0,4 4.232 0,03 1,6 1,8 (einschl) 356,9 357,25 Hydrothermale Bx 0,35 0,35 1.901 0,18 4,2 2,7 (einschl) 359,5 360,0 Hydrothermale Bx 0,5 0,5 2.017 0,09 0,6 1,2 (einschl) 373,75 375,15 Hydrothermale Bx 1,4 1,35 996 0,24 1,3 2,9 SMS26-16 264,8 272,55 Hydrothermale Bx 7,75 7,6 50 0,04 NA 0,1 SMS26-18 232,2 242,05 Hydrothermale Bx 9,85 9,7 11 NA NA NA 282,85 289,85 Stockwork 7,0 6,9 11 NA NA 0,1

Anmerkung: Die Zahlen könnten gerundet sein. Die Ergebnisse sind ungeschnitten und unverwässert. Die wahre Mächtigkeit der Proben wurde auf Grundlage der durchschneidenden Winkel im Kern, strukturellen Messungen und der Durchörterungen der Bohrlöcher unmittelbar ober- und unterhalb des Abschnitts (im Einfallen) bestimmt. NA = keine bedeutenden Ergebnisse. Bx = Brekzie.

• SMS26-17 bestätigt die Kontinuität des Zielgebiets Parallel Breccia, das sich etwa 300 m südwestlich des NI 43-101-konformen Ressourcengebiets von 2023 befindet (Abbildung 1). Die Bohrungen haben nun eine Kontinuität der Mineralisierung über 300 m in Streichrichtung und 125 m in Fallrichtung nachgewiesen, wobei das System in beide Richtungen für eine weitere Ausdehnung offenbleibt. Die Mineralisierung steht in erster Linie mit hydrothermalen Quarz-Kalzit-Hämatit-Turmalin-Brekzien in Zusammenhang, die in der vulkano-sedimentären Abfolge des unteren Jura vorkommen. Diese Brekzien werden stellenweise von Stockwork-Gängchen durchzogen, die mit anomalen Silber- und Goldgehalten in Zusammenhang stehen, was auf mehrere Episoden einer hydrothermalen Aktivität hindeutet. Die sich überschneidenden Mineralisierungstypen und die Alterationsparagenese könnten auf ein mehrphasiges hydrothermales System hindeuten, das möglicherweise einen Übergang zu einer mit einem Porphyr in Zusammenhang stehenden Mineralisierungsumgebung widerspiegelt. Zu den besten Ergebnissen (Tabelle 2) gehören:

2,2 m TW mit 1.164 g/t Ag, 0,6 % Cu, 0,37 % W, ab 104,8 m Bohrtiefe

Tabelle 2: Wichtigste Bohrergebnisse von SMS26-11 und SMS26-17 - Step-out-Bohrprogramm 2026 - Zielgebiet Parallel Breccia

Bohrloch von bis Art der scheinbare wahre Ag Au Pb Zn (m) (m) Mineralisierung Mächtigkeit (m) Mächtig-keit (m) g/t g/t % % SMS26-11 20,25 20,75 Verwerfung & Hydrothermale Bx, 0,5 0,5 23 0,11 0,5 0,7 Bohrloch von bis Art der scheinbare wahre Ag Au Cu W (m) (m) Mineralisierung Mächtigkeit (m) Mächtig-keit (m) g/t g/t % % SMS26-17 104,80 107,00 Hydrothermale Bx & Stockwork 2,20 2,15 1,164 0,10 0,6 0,37

Anmerkung: Die Zahlen könnten gerundet sein. Die Ergebnisse sind ungeschnitten und unverwässert. Die wahre Mächtigkeit der Proben wurde auf Grundlage der durchschneidenden Winkel im Kern, strukturellen Messungen und der Durchörterungen der Bohrlöcher unmittelbar ober- und unterhalb des Abschnitts (im Einfallen) bestimmt. NA = keine bedeutenden Ergebnisse. Bx = Brekzie.

Abbildung 1: Lage der Step-out-Bohrungen SMS26-16, SMS26-18 und SMS26-19 bei San Marcial im südöstlichen Bereich sowie der Bohrungen SMS26-11 und SMS26-17 im Zielgebiet Parallel Breccia.

Die Bohrung SMS26-19 durchteufte erfolgreich 35,45 m TW mit 311 g/t Ag, einschließlich 0,4 m TW mit 4.232 g/t Ag, was die Kontinuität des hochgradigen Silbermineralisierungssystems im südöstlichen Bereich weiter bestätigt. Diese mineralisierte Zone wurde ursprünglich im Rahmen des Step-out-Bohrprogramms 2022 in der Bohrung SMS22-14 (Abbildung 2) in Oberflächennähe identifiziert, die 10,5 m mit 23 g/t Ag und 3,5 m mit 118 g/t Ag durchteufte, einschließlich 0,2 m mit 1.790 g/t Ag (siehe Pressemitteilung vom 17. Oktober 2022). Vor kurzem wurde dasselbe mineralisierte System im Rahmen des laufenden 20.000 m umfassenden Step-out-Bohrprogramms von den Bohrungen SMS26-06 und SMS26-07 durchteuft, wobei bedeutende Ergebnisse von 21,9 m mit 168 g/t Ag, einschließlich 6,15 m mit 447 g/t Ag, erzielt wurden (siehe Pressemitteilung vom 10. Juli 2026). Die Ergebnisse von SMS26-19 haben die Mineralisierung nun um weitere 80 m in Fallrichtung erweitert und belegen die vertikale Kontinuität der hochgradigen Silbermineralisierung über mindestens 300 m, was das Explorationspotenzial für eine weitere Ausdehnung des mineralisierten Systems in der Tiefe im südöstlichen Bereich untermauert (Abbildung 2). Im Rahmen des laufenden 20.000 m umfassenden Step-out-Bohrprogramms sind zwei weitere Bohrungen in diesem Abschnitt geplant, um die Kontinuität der hochgradigen Silbermineralisierung in der Tiefe weiter zu überprüfen und das mineralisierte System potenziell auf eine Gesamterstreckung von 500 m in Fallrichtung ab der Oberfläche auszudehnen. Die Bohrungen SMS26-16 und SMS26-18 lieferten keine ermutigenden Gehalte, was eine Weiterentwicklung unseres Explorationsmodells in diesem Gebiet erforderlich macht.

Abbildung 2: Profilschnitt A-B (siehe Abbildung 1) - SMS22-14, SMS26-06, SMS26-07 und SMS26-19 im südöstlichen Bereich

Die Bohrung SMS26-17 bestätigte erfolgreich die Kontinuität der hochgradigen Silbermineralisierung innerhalb des Zielgebiets Parallel Breccia und durchteufte dabei 2,15 m TW mit 1.164 g/t Ag, 0,6 % Cu und 0,37 % W. Die Mineralisierung ist in einer hydrothermalen Verwerfungsbrekzie beherbergt. Diese charakteristische Silber-Kupfer-Wolfram-(Ag-Cu-W)-Mineralisierungsparagenese wurde erstmals im Rahmen des Explorationsbohrprogramms von 2025 in der Bohrung SMS25-10A erkannt, die 9,0 m mit 374 g/t Ag, 0,3 % Cu und 0,59 % W durchteufte, darunter 1,0 m mit 1.542 g/t Ag, 1,4 % Cu und 0,62 % W (siehe Pressemitteilung vom 24. September 2025).

Das Vorkommen einer sulfidreichen Silbermineralisierung in Zusammenhang mit anomalen Kupfer- und Wolframgehalten sowie eine Turmalin-Aktinolith-Albit-K-Feldspat-Alterationsparagenese deutet auf eine hydrothermale Umgebung mit relativ hohen Temperaturen hin, die möglicherweise mit einem porphyrischen Mineralisierungssystem in Zusammenhang steht. Diese Interpretation wird zusätzlich durch die Lage der Parallel Breccia innerhalb einer geophysikalischen Anomalie mit hoher Aufladbarkeit in der unteren vulkano-sedimentären Einheit gestützt, die einen granodioritischen Intrusionskomplex aus der Kreidezeit umgibt (Abbildung 1).

Weitere Bohrergebnisse haben die Kontinuität und das Explorationspotenzial der Parallel Breccia zusätzlich untermauert. Wie in Abbildung 3 dargestellt, durchteufte die Bohrung SMS26-08 einen Abschnitt von 19,9 m mit einem Gehalt von 206 g/t Ag, einschließlich 1,3 m mit 932 g/t Ag (siehe Pressemitteilung vom 21. August 2025). Diese Ergebnisse haben eine mineralisierte Struktur umrissen, die sich über etwa 300 m in Streichrichtung und mindestens 150 m in Fallrichtung erstreckt, was das Potenzial für eine weitere Ausdehnung der hochgradigen Silbermineralisierung innerhalb des Parallel Breccia-Systems hervorhebt. In Bohrloch SMS26-11 ist eine Mineralisierung vorhanden, an dieser Stelle jedoch nur schwach ausgeprägt.

Abbildung 3: Parallel Breccia - 3D-Ansicht - Abschnitt SMS26-17

Erläuterung

Das derzeitige 20.000 Meter umfassende Step-out-Bohrprogramm bei San Marcial liefert weiterhin ermutigende Ergebnisse und bestätigt die Kontinuität sowie das Erweiterungspotenzial der hochgradigen Silbermineralisierung über die Grenzen der NI 43-101-konformen Mineralressourcenschätzung ("MRE") aus dem Jahr 2023 hinaus, indem es der chlorit-hämatithaltigen hydrothermalen Brekzie am Kontakt zwischen den vulkanischen Gesteinen des oberen Oligozäns und den unteren vulkano-sedimentären Einheiten folgt. In der südöstlichen Erweiterung untermauert der Abschnitt in der Bohrung SMS26-19 zusätzlich die Kontinuität des mineralisierten Systems, das ursprünglich im Jahr 2022 identifiziert und anschließend während der Bohrkampagne 2026 durchteuft wurde. Diese Ergebnisse belegen die vertikale Kontinuität der hochgradigen Silbermineralisierung über mindestens 300 m in vertikaler Richtung. Die Verbindung zwischen den Trends der hochgradigen Silbermineralisierung und strukturellen Kontrollen deutet auf ein nach Südosten abtauchendes mineralisiertes System hin, das in der Tiefe für eine weitere Ausdehnung offen bleibt, wie in Abbildung 4 dargestellt.

Bohrungen am Zielgebiet Parallel Breccia, das sich etwa 300 m südwestlich des bestehenden MRE-Gebiets befindet, haben eine hochgradige Silbermineralisierung umrissen, die sich über etwa 300 m in Streichrichtung und mindestens 150 m in Fallrichtung erstreckt. Neben den ermutigenden Silbergehalten, die von SMS26-17 durchteuft wurden, und der erweiterten Ausdehnung der mineralisierten Zone am Zielgebiet Parallel Breccia liefern die jüngsten Bohrungen wertvolle geologische Erkenntnisse über das umfassendere Mineralisierungsmilieu bei San Marcial. Das Vorkommen von Silber in Verbindung mit anomalen Kupfer- und Wolframgehalten sowie die Turmalin-Aktinolith-Albit-K-Feldspat-Alteration, mehrere hydrothermale Brekzienereignisse und die Stockwork-Gangbildungen deuten auf ein komplexes, mehrphasiges hydrothermales System hin, das möglicherweise mit einem tiefer liegenden porphyrischen Milieu in Verbindung steht.

Diese Ergebnisse stärken das Vertrauen in das geologische Explorationsmodell und unterstreichen die Möglichkeit, die bekannte Silbermineralisierung sowohl seitlich als auch in die Tiefe zu erweitern. Gleichzeitig tragen sie zu einem besseren Verständnis des Mineralpotenzials von San Marcial auf Distriktebene innerhalb des Projekts Plomosas bei. Abbildung 5 veranschaulicht die Verteilung der in der MRE 2023 definierten angedeuteten und vermuteten Mineralressourcen sowie die hochgradigen Silberabschnitte, die aus den seit dem Jahr 2023 durchgeführten Bohrprogrammen gemeldet wurden. Diese Ergebnisse unterstreichen das Potenzial für eine weitere Ressourcenerweiterung und die mögliche Umwandlung von vermuteten Mineralressourcen in die Kategorie "angedeutet" durch zusätzliche Bohrungen und eine verbesserte geologische Sicherheit.

Die Abbildungen 6 und 7 veranschaulichen die charakteristischen Texturen und die Mineralparagenesen, die mit der hochgradigen Silbermineralisierung in den hydrothermalen Brekzien in Zusammenhang stehen, die von der Bohrung SMS26-19 durchteuft wurden. Die ausgewählten Kernproben liefern repräsentative Beispiele für die Mineralisierungstypen und die hydrothermalen Texturen, die im gesamten mineralisierten Abschnitt beobachtet wurden.

Tabelle 3 fasst den Fortschritt des Step-out-Bohrprogramms 2026 auf San Marcial zusammen. Bislang wurden 25 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 7.756 m niedergebracht, wobei die Analyseergebnisse von 6 Bohrlöchern noch ausstehen.

Abbildung 4: Längsschnitt - Lage von SMS26-16, SMS26-18 und SMS26-19 - Mögliche Erweiterung der Ressource

Abbildung 5: Längsschnitt - Gehalt nach Mächtigkeit an den Durchstoßpunkten - potenzielle Ressourcenerweiterung und Tabelle mit den besten Abschnitten (>4.000 gtm)

Abbildung 6: Fotodarstellung des Bohrkerns - hochgradige Proben aus SMS26-19 im südöstlichen Bereich. Probe 92063: 341,95 - 342,35 m - 4.232 g/t Ag, 1,6 % Pb, 1,8 % Zn. Hydrothermale Chlorit-Quarz-Kalzit-Brekzie mit Akanthit, Sphalerit und Bleiglanz.

Abbildung 7: Fotodarstellung des Bohrkerns - SMS26-19: hochgradige Proben im südöstlichen Bereich. Probe 92131: 389,9 - 375,15 m - 1.565 g/t Ag, 0,23 g/t Au, 2,3 % Pb, 4,7 % Zn. Hydrothermale Chlorit-Quarz-Kalzit-Brekzie mit Akanthit, Sphalerit und Bleiglanz.

Tabelle 3: Step-out-Bohrprogramm 2026 im südöstlichen Bereich von San Marcial - Einzelheiten zu den Bohrlöchern

Hinweis: Alle Bohrungen wurden von der Oberfläche aus vorgenommen; WGS84-Bezugssystem

Über das Projekt Plomosas

Das Projekt Plomosas, das auch die jüngste hochgradige Silberentdeckung im südöstlichen Bereich bei San Marcial umfasst, entwickelt sich im Jahr 2026 zu einem aufstrebenden hochgradigen Silberrevier am südwestlichen Rand der Sierra Madre Occidental an der Grenze zwischen Durango und Sinaloa (Mexiko). Das Projekt Plomosas erstreckt sich über 7.823 ha und umfasst die historische Untertagemine Plomosas, weshalb es von der bestehenden Mineninfrastruktur, dem Straßenzugang sowie gültigen Genehmigungen für die ehemaligen Abbaustandorte profitiert. Das Revier beherbergt eine epithermale Silber- und Goldmineralisierung mit mäßiger bis geringer Sulfidierung, die in hydrothermalen Brekzien und Erzgängen lagert. Im Gebiet San Marcial wurden mächtige hochgradige hydrothermale Brekzien unweit der Oberfläche abgegrenzt, einschließlich der Entdeckung im südöstlichen Gebiet. Die Step-out-Bohrungen werden 2026 fortgesetzt, um die Ressourcen kontinuierlich zu erweitern, wobei in erster Linie reine Silberressourcen ins Visier genommen werden.

Qualitätssicherungsprogramm und Qualitätskontrollverfahren (QA/QC)

Das Unternehmen hat QA/QC-Verfahren eingeführt, die das Hinzufügen von Blind-, Doppel- und Standardproben zu allen Probenchargen umfassen, die zur Probenvorbereitung und -analyse an die Laboreinrichtungen von SGS de México S.A. de C.V. im mexikanischen Bundesstaat Durango geschickt werden. Proben mit Ergebnissen von über 100 ppm Silber (oberhalb des Analysebereichs) werden von SGS de Mexico erneut analysiert. Die Proben bestehen aus Bohrkern mit HQ- und NQ-Durchmesser und entsprechen der Hälfte des ursprünglichen Kerns. Die Analysemethoden umfassen einen Vier-Säuren-Aufschluss und optische Emissionsspektronomie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-OES) sowie eine Brandprobe mit Bleifusion und ein abschließendes gravimetrisches Verfahren bei Silberwerten oberhalb der analytischen Obergrenze. Zu den Analysemethoden für Gold zählen Bleifusion mit Atomabsorptionsspektrometrie, Bleifusions-Brandprobe sowie ein gravimetrischer Abschluss bei Goldwerten über der analytischen Obergrenze (>10 ppm).

Qualifizierte Person

Die qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects für diese Pressemitteilung ist Dr. Gilles Arseneau, P. Geo., Auftragnehmer von Arseneau Consulting Services Inc., der den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt hat.

Über GR Silver Mining Ltd.

GR Silver Mining ist ein kanadisches, auf Mexiko ausgerichtetes Mineralexplorationsunternehmen, das sich um die kostengünstige Erweiterung der Silber-Gold-Ressourcen auf seinen zu 100 % unternehmenseigenen Assets bemüht, die sich am östlichen Rand des Bergbaubezirks Rosario im Südosten des mexikanischen Bundesstaates Sinaloa befinden. GR Silver Mining kontrolliert sämtliche Anteile und Rechte am Projekt Plomosas, das sowohl die hochgradige Silberentdeckung im Gebiet San Marcial als auch die ehemalige Untertagemine Plomosas beinhaltet. Angesichts jüngster Entdeckungen auf den 78 km² an äußerst höffigen, in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium befindlichen Konzessionen ist das Unternehmen gut für die Erweiterung der Ressourcen auf dem Projekt Plomosas aufgestellt.

GR Silver Mining Ltd.

Eric Zaunscherb, President & CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Telefon: +1 236-270-2057

E-Mail: mailto:info@grsilvermining.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

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