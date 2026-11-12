© Foto: von Brian Kostiuk auf Unsplash (Symbolbild)

Erst das Todeskreuz, dann der tiefe Fall. Infineon-Aktionäre hatten zuletzt keine leichte Zeit. Vom Hoch ist die Aktie ordentlich gefallen, allein im letzten Monat ging es nochmal deutlich über 10 Prozent nach unten. Jetzt gibt es aber einen Lichtblick, da die Zahlen gut ankamen und der Kurs sich gefangen hat, aber ist das schon der Boden? Noch hängt die Aktie unter den wichtigen SMAs, doch wenn der Sprung Richtung 60 Euro klappt, könnte ein Golden Cross entstehen. Das wäre ein starkes bullisches Signal und dann könnten sogar die 80 Euro wieder ins Blickfeld rücken. Lohnt sich jetzt der Blick auf die Aktie? Wir denken ja! Lesen Sie gerne weiter!

Rekordquartal mit Schönheitsfehler

Infineon hat das Geschäftsjahr mit einem Paukenschlag beendet, denn im vierten Quartal stieg der Umsatz auf 4,7 Milliarden Euro. Die Marge im Segmentergebnis sprang auf 23,8 Prozent und damit war sie so stark wie selten zuvor. Für das ganze Jahr standen 16,35 Milliarden Euro Umsatz in den Büchern, was ein Plus von 12 Prozent ist. Die Aktionäre sollen 38 Cent Dividende bekommen was drei Cent mehr als im Vorjahr sind, aber der Ausblick klingt noch besser. Im neuen Jahr will Infineon auf rund 20 Milliarden Euro Umsatz kommen. Fast 4 Milliarden davon sollen aus der Stromversorgung für Rechenzentren stammen. Die KI-Welle trägt das Unternehmen also weiter, aber dennoch gibt es einen Haken: Der freie Cashflow soll nur bei rund 1,8 Milliarden Euro liegen. Analysten hatten hier mehr erwartet. Der Grund sind die hohen Investitionen von bis zu 3,5 Milliarden Euro in neue Fabriken. Das drückt kurzfristig auf die Kasse.





Charttechnik

Im Chartbild ist erkennbar, dass Anfang Oktober die Aktie noch bei rund 59 Euro stand, danach kam das Todeskreuz. Der 50er durchschnitt den 200er SMA von oben nach unten. Die Kurse rutschten ab, und der Verlust in der Korrekturphase war enorm. Das tut besonders weh, wenn man schon investiert ist. Zuletzt hat sich das Papier aber gefangen. Nach den Zahlen ging es bei knapp 50 Euro wieder leicht nach oben. Vielleicht ist hier ein Boden entstanden. Sicher ist das noch nicht, denn noch liegt die Aktie unter dem 50er und dem 200er SMA, was naturgemäß eher weiter bremst und belastet. Gelingt aber der Anstieg Richtung 60 Euro, könnte sich ein Golden Cross bilden. Unter Charttechnikern gilt das als bullisches Signal. Dann wäre die Stimmung gedreht, und die Aktie hätte in den Aufwärtstrend gewechselt. Der Weg wäre frei bis in den Bereich von 80 Euro. Scheitert der Ausbruch, bleibt der Druck nach unten. Die 60 Euro dürften über kurz oder lang zum Prüfstein für die Aktie werden.





Was tun?

Die Lage ist nicht ganz eindeutig. Operativ läuft es bei Infineon rund: Rekordquartal, steigende Margen, starkes Rechenzentrumsgeschäft. Jefferies und J.P. Morgan sehen ein Kursziel von deutlich über 90 Euro. Die UBS bleibt mit 64 Euro vorsichtiger. Günstig ist die Aktie nicht ganz eindeutig. Das KGV liegt bei 50, und manch ein Bewertungsmodell sieht den fairen Wert bei gut 45 - 50 Euro. Dazu kommt der schwächere Cashflow-Plan. Das spricht für etwas Vorsicht. Unterm Strich spricht vieles für Geduld. Zahlen und Nachrichten sind gut, der Chart hat sich beruhigt, aber ein klarer Befreiungsschlag fehlt noch. Wer schon dabei ist, könnte die Aktie halten und die 60-Euro-Marke im Blick behalten. Neueinsteiger könnten in Etappen (gestaffelt, nach unten hin bei Schwäche) kaufen oder den Ausbruch abwarten.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

Haftungsausschluss/Disclaimer

Die hier angebotenen Artikel dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und - je nach Art des Investments - sogar zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten, führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. Finanznachrichten.de hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss. Finanznachrichten.de hat bis zur Veröffentlichung der Artikel keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand der Artikel. Die Veröffentlichungen erfolgen durch externe Autoren bzw. Datenlieferanten. Infolgedessen können die Inhalte der Artikel auch nicht von Anlageinteressen von Finanznachrichten.de und/oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein.