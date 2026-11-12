Wenn an den Börsen die Unsicherheit regiert, eröffnet der gezielte Blick auf Sondersituationen Chancen abseits der großen Börsentrends: Sogenannte Endspiel-Aktien können von Übernahmen, Delisting oder Squeeze-out profitieren. Die aktuelle Solventis-Endspielstudie beleuchtet ein Marktsegment, das einmalige Renditen ermöglicht.Ein Gastbeitrag von Klaus Schlote, Vorstand der Solventis AGAn den Kapitalmärkten beschreibt das "Endspiel" eine besondere Phase im Lebenszyklus einer Aktiengesellschaft. Gemeint sind Sondersituationen, in denen tiefgreifende Strukturmaßnahmen bevorstehen oder bereits anlaufen. Dazu zählen der Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags, Verschmelzungen, ein Delisting oder das klassische Squeeze-out, bei dem die verbliebenen Minderheitsaktionäre gegen eine Barabfindung abgefunden werden. Häufig gehen solchen Schritten Übernahmeangebote oder signifikante Veränderungen im Aktionariat ...

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