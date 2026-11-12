NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Neuson mit einem Kursziel von 23,50 Euro auf "Hold" belassen. Nach dem starken zweiten Quartal sei es im dritten weniger gut gelaufen, schrieb Martin Comtesse am Donnerstag nach dem Quartalsbericht des Baumaschinenherstellers. Das Margenziel für das Gesamtjahr liege nun in der unteren Hälfte der bisherigen Spanne./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 01:37 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 01:37 / ET



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