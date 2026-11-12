Berlin (ots) -Treppenschutzgitter schützen Kleinkinder vor schweren Stürzen. Schlecht verarbeitet oder falsch montiert, können sie sich beim Rütteln oder Ziehen lösen. Der TÜV-Verband gibt Sicherheitstipps.Sobald Kleinkinder krabbeln oder ihre ersten Schritte machen, erkunden sie neugierig ihre Umgebung. Dabei machen sie auch vor Treppen nicht halt und können die damit verbundenen Gefahren noch nicht einschätzen. "Um Kleinkinder gegen Stürze auf Treppen und gegen Abstürze von Treppen zu schützen, sind Treppenschutzgitter als Zugangssperre zur Gebäudetreppe das A und O. Schließlich gehören Sturzunfälle zu den meisten Unfallarten bei Kindern", sagt André Siegl, Referent für Arbeits- und Gesundheitsschutz beim TÜV-Verband. "Gleichzeitig können sie Eltern in falscher Sicherheit wiegen. Ist das Gitter schlecht verarbeitet oder falsch montiert, kann es sich beim Rütteln oder Dagegenlehnen aus der Verankerung lösen. Damit wird aus der vermeintlichen Absicherung selbst eine Gefahr."Der TÜV-Verband erklärt, worauf Eltern beim Kauf und bei der Montage von sicheren Treppenschutzgittern achten sollten.Schrauben oder Klemmen: Welches Treppenschutzgitter eignet sich?Treppenschutzgitter gibt es in zwei Varianten. Schraubgitter werden fest mit der Wand oder einem Treppenpfosten verschraubt. Klemmgitter werden zwischen zwei Wänden oder zwischen einer Wand und einem Treppenpfosten eingespannt. Ihr Vorteil: Es muss nicht gebohrt werden. Das kann für Mietwohnungen praktisch sein oder für den vorübergehenden Einsatz, beispielsweise in einer Ferienunterkunft. Ihr Nachteil liegt in der geringeren Stabilität im Vergleich zu fachgerecht montierten Schraubgittern.Während verschraubbare Modelle mit und ohne Bodenschwelle erhältlich sind, verfügen Klemmgitter meist über eine solche Schwelle zur Stabilisierung. "Klemmgitter können durch ihre Bodenschwelle zur gefährlichen Stolperfalle werden", sagt Siegl. "Am oberen Treppenabsatz sollten Eltern deshalb grundsätzlich ein fest verschraubtes Schutzgitter ohne Bodenschwelle wählen. Wer darüber stolpert, riskiert andernfalls einen Sturz die Treppe hinunter." Zudem sollte sich die Gittertür am oberen Treppenabsatz nicht in Richtung der Treppe öffnen lassen oder dorthin aufschwingen.Je nach Absturzhöhe und Absturzrisiko empfiehlt sich, wenn möglich, eher die verschraubbare Variante einzusetzen. Ist dies nicht möglich, sollten Klemmgitter mit den im Lieferumfang enthaltenen Halte- bzw. Klemmschalen befestigt werden, die - je nach Herstellerangaben und Beschaffenheit des Untergrundes - zusätzlich noch mit Klebepads gesichert werden können.Je nach baulichen Gegebenheiten kann ein Klemmgitter als Zugangssperre bereits im Türrahmen befestigt werden, bevor das Kind die Treppenschwelle erreicht. Es können Treppenschutzgitter ohne oder mit Tür verbaut werden.Auf eine stabile und sichere Konstruktion achtenSchutzgitter können aus Metall, Holz oder Kunststoff bestehen. Unabhängig vom Material muss die Konstruktion stabil sein und auch dann zuverlässig halten, wenn Kinder an den Gitterstäben ziehen oder rütteln. Bei Schutzgittern aus Holz sollten Eltern zudem auf eine glatte, splitterfreie Oberfläche achten. Schlecht verarbeitete Produkte können scharfe Kanten haben, die zu Schnittverletzungen an empfindlichen Kinderhänden führen. Siegl: "Hervorstehende Schrauben oder Bolzen können für Kleinkinder lebensgefährlich werden. Verfangen sich daran Kleidung oder Schnullerketten, droht schlimmstenfalls eine Strangulation."Eine Gitterhöhe von mindestens 65 Zentimetern erschwert Kleinkindern das Überklettern. Querstreben oder andere Elemente, die als Kletterhilfe dienen könnten, sollten vermieden werden. Mit zunehmendem Alter und wachsender Beweglichkeit steigt jedoch das Risiko, dass Kinder das Gitter überklettern. Laut der Norm DIN EN 1930 sind Kinderschutzgitter deshalb für Kinder bis zu 24 Monaten vorgesehen.Der Sprossenabstand zwischen den Gitterstäben und die Spalten zu den Rändern sollten höchstens 6,5 Zentimeter betragen, damit Kinder nicht hindurchpassen oder mit dem Kopf stecken bleiben. Auch zwischen Gitter und Wand sowie zwischen Gitterunterkante und Fußboden dürfen keine gefährlich großen Öffnungen entstehen, durch die sich Kleinkinder hindurchzwängen können. Auch für Fingerfangstellen gibt es entsprechende Anforderungen.Eine weitere Gefahr besteht, wenn Kinder das Treppenschutzgitter selbstständig öffnen können. Deshalb sollte der Verschluss kindersicher sein. Ein Mechanismus, der zwei voneinander unabhängige Handgriffe zum Öffnen erfordert (sogenannte Zweihandbedienung), erschwert es kleinen Kindern, das Gitter selbst zu öffnen. Nach jeder Benutzung sollte die Tür vollständig einrasten und sicher verriegelt werden.Treppenschutzgitter richtig montieren und regelmäßig kontrollierenVor dem Kauf sollten Eltern die Breite der Öffnung zwischen Wänden, Treppenpfosten oder Geländern genau messen. Viele Treppenschutzgitter sind verstellbar und lassen sich an unterschiedliche Öffnungsbreiten anpassen. Bei runden Treppenpfosten oder hervorstehenden Sockelleisten können spezielle Adapter oder Abstandshalter erforderlich sein, die beim Hersteller erworben werden können.Welche Schrauben und gegebenenfalls Dübel für die Befestigung von Schraubgittern geeignet sind, hängt vom jeweiligen Untergrund ab. Bei Klemmgittern muss die Spannung so eingestellt sein, dass das Gitter weder verrutschen noch herausgedrückt werden kann. Einige Modelle zeigen über einen Indikator an, ob das Gitter ausreichend fest eingespannt ist. Nach der Montage sollten Eltern den festen Sitz sowie die Funktion des Verschlusses überprüfen. Bei der Befestigung sollten die Montageanweisungen des Herstellers genauestens befolgt werden."Durch die tägliche Beanspruchung kann sich auch bei korrekter Montage die Befestigung mit der Zeit lockern", sagt Siegl. "Deshalb sollten Eltern regelmäßig überprüfen, ob das Gitter noch festsitzt und der Verschluss zuverlässig funktioniert. Klemmverschraubungen sollten von Zeit zu Zeit nachgezogen werden." Beschädigte Schutzgitter sollten nicht weiterverwendet werden. Namhafte Hersteller bieten nachkaufbare Verschleißteile an.Auf geprüfte Sicherheit achtenGrundsätzlich muss ein im EU-Binnenmarkt vertriebenes Treppenschutzgitter die EU-Produktsicherheitsverordnung (VO (EU) Nr. 2023/988) erfüllen. Eine CE-Kennzeichnung ist für diese Verordnung und für Treppenschutzgitter grundsätzlich nicht verpflichtend. Beim Kauf sollten Eltern daher auf vollständige Herstellerangaben und den Verweis auf die DIN EN 1930 achten. Sie legt neben der Altersangabe auch Anforderungen an die Stabilität, Konstruktion, Abmessungen und Verschlüsse von Kinderschutzgittern sowie entsprechende Prüfverfahren fest. Zusätzliche Orientierung bietet das freiwillige GS-Zeichen für "Geprüfte Sicherheit". Es bestätigt, dass eine unabhängige Prüfstelle, beispielsweise ein TÜV-Unternehmen, die Sicherheit des Produkts geprüft hat.Über den TÜV-Verband: Als TÜV-Verband e.V. vertreten wir die politischen Interessen der TÜV-Prüforganisationen und fördern den fachlichen Austausch unserer Mitglieder. Wir setzen uns für die technische und digitale Sicherheit sowie die Nachhaltigkeit von Fahrzeugen, Produkten, Anlagen und Dienstleistungen ein. Grundlage dafür sind allgemeingültige Standards, unabhängige Prüfungen und qualifizierte Weiterbildung. Unser Ziel ist es, das hohe Niveau der technischen Sicherheit zu wahren, Vertrauen in die digitale Welt zu schaffen und unsere Lebensgrundlagen zu erhalten. Dafür sind wir im regelmäßigen Austausch mit Politik, Behörden, Medien, Unternehmen und Verbraucher:innen.Pressekontakt:Marie Claire BuschbaumPresse und KommunikationTÜV-Verband e. V.Friedrichstraße 136 | 10117 Berlin030 760095-595, presse@tuev-verband.dewww.tuev-verband.de | www.linkedin.com/company/tuevverbandOriginal-Content von: TÜV-Verband e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65031/6388949