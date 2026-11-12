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CFIX setzt auf Wyden, um geplante Einführung von Broker-Diensten für digitale Assets umzusetzen



12.11.2026 / 09:00 CET/CEST

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CFIX setzt auf Wyden, um geplante Einführung von Broker-Diensten für digitale Assets umzusetzen Zürich - Wyden, die institutionelle Operations-Plattform für digitale Vermögenswerte für Banken, Broker und Finanzinstitute, hat CFIX als neuen Kunden gewonnen. CFIX wird die Handels- und Operations-Plattform für digitale Assets von Wyden nutzen, um eigenen Kunden den Handel mit digitalen Assets zu ermöglichen - vorbehaltlich einer Virtual-Asset-Service-Provider-Lizenz (VASP) von der Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) von Dubai. CFIX mit Hauptsitz in Dubai gehört zur CFI Financial Group, einem vor über 25 Jahren gegründetem Anbieter von Online-Trading mit regulierten Tochtergesellschaften im Nahen Osten, Europa, Afrika und Lateinamerika. Die Gruppe bietet Zugang zu mehr als 15.000 Finanzinstrumenten aus den Bereichen Aktien, Devisen, Rohstoffe und Indizes. Diese Bekanntgabe folgt auf den Erhalt einer grundsätzlichen Genehmigung (In-Principle Approval, IPA) von CFIX seitens VARA in der Kategorie "Broker-Dealer". CFIX bietet derzeit keine Dienstleistungen im Bereich digitaler Vermögenswerte an und wird dies auch nicht tun, solange die VASP-Lizenz nicht erteilt wurde. Wyden wird für CFIX eine zentrale Handelsinfrastruktur bereitstellen, die den gesamten Lebenszyklus des Handels mit digitalen Vermögenswerten abdeckt. Das "Smart Order Routing" von Wyden ist darauf ausgelegt, jeden Auftrag zum bestmöglichen Preis und zu den besten Konditionen weiterzuleiten und so die Best Execution für CFIX-Kunden zu gewährleisten. Gleichzeitig wird Wydens FX-Triangulations-Engine den Handel mit digitalen Vermögenswerten gegen lokale Währungen ermöglichen. Rémy Maillet-Contoz, CEO von Wyden, sagt: "Die Märkte der Golfregion entwickeln sich weiter, und Investoren erwarten zunehmend, dass digitale Vermögenswerte von etablierten, regulierten Finanzinstituten nach denselben Standards wie traditionelle Anlageklassen angeboten werden. Unternehmen wie CFIX sind gut positioniert, um dieser Nachfrage gerecht zu werden. Wyden stellt die Infrastruktur für digitale Vermögenswerte auf institutionellem Niveau bereit, um ihr Wachstum in der gesamten Region zu unterstützen und gleichzeitig einheitliche Standards in Bezug auf Sicherheit, Governance und Skalierbarkeit zu gewährleisten." Die Kundenbeziehung stärkt Wydens wachsende Präsenz im Nahen Osten und in Nordafrika (MENA), wo sich durch die expandierenden Märkte für digitale Vermögenswerte und die Rolle der Region als internationales Finanzzentrum neue Chancen eröffnen. Mit diesem Schritt schließt sich CFIX einem wachsenden Netzwerk renommierter Finanzinstitute an, die auf die Infrastruktur von Wyden vertrauen, um ihr Geschäft mit digitalen Vermögenswerten auf- und auszubauen. Über Wyden Wyden ist die institutionelle Plattform für digitale Vermögenswerte für Banken, Broker und Finanzinstitute. Das neutrale Operating Layer deckt den gesamten Lebenszyklus digitaler Vermögenswerte ab - Handel, Treasury, Buchführung - und koordiniert das Ökosystem digitaler Vermögenswerte von Finanzinstituten im Rahmen bestehender Standards und Kontrollmechanismen. Wyden ist mit einem stetig wachsenden Netzwerk aus über 65 Anbietern von Kernbankensystemen, Verwahrungsdiensten, Daten- und Marktplätzen sowie Gegenparteien verbunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.wyden.io. About CFI Established in 1998, CFI Financial Group is a globally recognized leader in online trading and investing. With 25+ years of experience as a regulated online trading provider, advanced technology and premium service, CFI delivers seamless access to global and local markets on highly competitive terms, across equities, currencies, commodities, and more, from key financial centers including London, Abu Dhabi, Dubai, Cape Town, Baku, Beirut, Amman, Cairo, and Bogotá. Risk warning: Virtual Assets may lose their value in full or in part, and are subject to extreme volatility. Trading or investing in Virtual Assets involves a substantial risk of loss and may not be suitable for every investor. You can lose all of the money or other value you invest, and you do not benefit from any form of financial protection. If you do not fully understand these risks, you should seek independent financial advice before trading. VARA's In-Principle Approval is not a licence and does not constitute an endorsement of CFIX or its services. CFIX does not currently offer virtual asset services and will not do so unless and until its VASP Licence is granted. This press release is for information only and is not an offer, invitation, or solicitation to buy or sell any virtual asset or to use any service.



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