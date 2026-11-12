Bei der Commerzbank-Aktie könnte bereits am kommenden Montag eine wichtige Entscheidung fallen. Nach Informationen von Reuters steht UniCredit kurz vor der bedingungslosen EU-Genehmigung für die geplante Übernahme. Allerdings gibt es neue Streitigkeiten mit der Bundesregierung, die weiterhin 13,3% der Aktien hält. Gleichzeitig notiert das DAX-Papier bei 40,16 € und wird von Analysten unterschiedlich bewertet. Droht jetzt ein langwieriger Machtkampf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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